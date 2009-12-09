

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 10:08

المحور: الادب والفن











هل لي أن أفتح سيقان الزمن

على بوابة الذكريات

ليضع كل عابر سبيل

نصل الاحتقان

في غمد النسيان

فلتقيم الشياطين

وليمة النكبات .. على صرتي

وتطلق عذارى الجن

قهقهات الانكسار .. من صدري

مرددة ..

هلموا إلى عاشق

أصابه الموت .. ولم يمت

فخرج إلى الحياة .. من جديد

في هيئة خنثى

سأكشف للريح عن أثدائها

لتمتص الفراشات من رحيق

حلمت في سهرة الولادة

أن يكون زاد البقاء

وأكسير الحياة .. في بقائي

فكان الزاد

وولى البقاء

سأقطف من شفاهها

عنقود الوجد

ولأن شفتاي متورمة الأرداف

سيبتلع الحوت قبلة الحياة على كفي

وأنا .. سأضاجع الاحلام

لتغفو الآلام

في رحلة التعذيب

سأهدهد خاصرتها

كمهد طفل في حضن الربيع

وكلما حاولت احتضانها

تنتشلي زوبعة الى جرف سيل هائج

يحتضنها الخريف

بطقوس الربيع

سأختبئ في مدارات توهجها

متخفيا من رائحة الاشقياء

وحين تبدأ معركة البقاء

سأرفع صبابة الشهادة

لأشهد ..

اني ومدارات العينين

توأمين

فلن أموت إلا

والأهداب تودع سكرة الوداع



١٦/٨/٢٠١٦