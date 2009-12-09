

سيف عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 10:05

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الخلافة الإسلامية خرافة!



د. سيف عطية



أصل كلمة خلافة تعود لجذر الفعل خلف ولها معاني كثيرة منها يخلف الشيء أو وراء شيء أو تعني من ترك النسل من الأولاد والبنات وكذلك من ورث لأبنائه المال والاطيان... في تاريخ نبي الاسلام محمد (ص) وما تزال كانت القبائل تخلف الملك من الاب الى الابن لقيادة شؤون القبيلة في السلم والحرب. ولكن من غير المعقول وغير منطقي أن يخلف شخص ما نبي الله في حكم الناس بدلا من التوجيه والنصح والبلاغ الرباني من أجل خلق مجتمع إنساني سوي تحت عدالة إنسانية و روحية. ليست هناك من يثبت من أن الرسول الكريم أسس خلافة إسلامية إنما ظهرت هذه النعرة السياسية بعد وفاة الرسول بعدة أيام للسيطرة على ملك وشؤون المجتمع الذي دخل الدين الجديد ومن رفض هذه البدعة الجديدة حكم عليه بالردة والكفر. إن من المضحك أن يتقبل الإنسان السوي فكرة أن الخلافة تحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي كما تدعي شيوخ الفتنة ودعاة الحروب والتشرذم حيث يرتعب أحدهم من أن ترد عليهم بالإثبات والادلة فيقوم بالسب والشتم ويتهمك بالردة والكفر. الدين عندهم تجارة وبضاعتهم "فتاواهم" معروضة لمن يدفع أكثر. أنه ضحك على الذقون من يبشر بالخلافة على انها الخير والنهضة والحكم لله إنما هو شخص أما جاهل وأما منتفع أو كلاهما معا. في حقيقة الأمر ليست هناك من دليل واحد أن الله حكم الناس وإذا ما فرضنا أنه حصل إذن لو حكم الله الناس لعم السلام والعدل وليست هناك داعي لجنة أو نار أو قدر لأن من يحكم العباد هو الله ولأصبح الإنسان لا ذنب له لأنه مسيّر وأسير حكم الله..

فالخلافة خرافة و بدعة واحتيال على رب السماوات. والدليل على ذلك هوعن الرسول الكريم قال "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". فالخلافة هي محدثة وبدعة دينية جاءت ما بعد وفاة الرسول (ص) من أجل التسلط والحكم والسيطرة على القبائل التي امنت بالإسلام ولم تؤمن بمشروع الخلافة الذي دخل فيما بعد وبالقوة على أيدي الصحابة. أما الدين فهو الإيمان الشخصي والعلاقة الروحية بين العابد والمعبود من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة في الدنيا قبل مثوى الانسان الاخير وهي علاقة روحية طوعية غير قسرية.

ان مبدأ الخلافة هو مبدأ حكم وعلاقة دنيوية بين الحاكم والمحكوم وليست روحية بين العابد والمعبود. فإذا كانت علاقة دنيوية فهذا يعكس المصلحة الشخصية في عبادة الاشخاص وقراراتهم وفتاويهم سواء كانت إيجابية أم سلبية يتم فيها بالتالي استغلال الدين لمصلحة شخصية أو فئوية أو حكومية مستندة لأحاديث أو آيات مقتطعة عن معناها الحقيقي من أجل إيجاد دليل شرعي يغطي على ما وراء القصد.

السؤال هو:

هل أعلن الرسول الخلافة؟ الجواب كلا

هل كان الرسول خليفة المسلمين الأول؟ الجواب كلا

هل هناك اية واحدة تدعو الى خلافة إسلامية؟ الجواب كلا

من الذي أسس أول خلافة إسلامية؟ سيدنا أبو بكر الصديق (رض) وهذا أمر اجتهادي مبني على أسس ليست لنا شأن في التوسع فيها...



كل أنسان هو خليفة في الأرض مستندين على القران الكريم حيث قال "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (30البقرة).

إن شعارات الدولة والخلافة الاسلامية ما هي إلا تجارة بيع وشراء لا تستند على أساس روحي وإلاهي وما هي الا بدعة والبدعة ضلالة. إن الله خلق الإنسان أولا ولم يخلق الدين وجعل الإنسان خليفة في الأرض ليكون سيد قراره وأطلق حرية اتخاذ قراراته ولم يخلق شيوخ الدين لقيادة المجتمعات وبث خطاباتهم الدينية الملوثة في السعي وراء منافعها حتى لو تطلب ذلك تمزيق الانسانية في القتل والنهب والسبي وتدمير الحرث والنسل تحت أسماء الضلالة والباطل. فمن أمر بغير رغبة الله في خلقه قد خالف مشيئة الله وجلس محل الخالق والعياذ بالله.



