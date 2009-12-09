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أناشيد التعب


أسامة محمد سعداوي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 02:53
المحور: الادب والفن
    


أناشيد التعب ......
اهداء الى الاديبة احلام مستغانمي

اسكنيني ياجنوني
اسجنيني ،،،،
خلف ظل الذكريات
واتركي الباب الحزين
تأت منه الساحرات
واكتبيني ،، في اناشيد التعب
وافرشي الصمت الطويل
واجعلي من همي تاجا للحفاة
واسكني في داخلي
كخلايا الاندماج
اعزليني
ياجنوني
انسجيني ، للحياة
هييء عمري شعاعا
من تراتيل الطفولة
واقرئيني ،،!
حيث تغفو الأمسيات
حركي بركان صمتي
واهمسي للطير سرا
إنني كنت القتيل
واقبلي كل التعازي
ثم قولي ،،
كلما كنت الضحية
فأنا طين الحياة
كيفما صرت ضحية
فأنا سر الحياة ،،،،





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أسامة محمد سعداوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أسامة محمد سعداوي - أناشيد التعب