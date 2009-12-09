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في ذكرى 8 شباط الاسود .. 2


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:35
المحور: الادب والفن
    


في ذكرى 8 شباط الاسود 2

قرأت الكثير عن الزعيم ومعظم ما كتب عنه وعن الحقبة التي كان فيها رئيسا لوزراء العراق .. لم اجد كتابا موثقا عنه وعن العراق بشكل خاص والحركات الثورية فيه والوضع الاجتماعي فيه ( the social state) كما وجدت في كتاب حنا بطاطو ( الوضع الاجتماعي والحركة الثورية في العراق.. باجزائه الثلاثة) ، قرأته بالنسخة الأصلية الانكليزية وتلك التي ترجمها ( و اساء اليها !! طبعا) عفيف الرزاز ...
قرأت كذلك ( اوكار الهزيمة ل هاني الفكيكي ) ، عبد الكريم نظرة بعد عشرين عاما لحسن العلوي ، 14 تموز لمحمد الزبيدي ، مذكرات طالب شبيب ....حرب الخليج .. وغيرهن ... برأيي : اكثر الكتب تلك والتي تفصل ( بالوثائق كدراسة حصل بها على شهادة عليا ) ما حدث في 8 شباط وما قبلها وبعدها ، هو كتاب حنا بطاطو !!!!

كانت محاولة اغتيال الزعيم من قبل اقرب أصدقائه ورفيقه في ثورة 14 تموز عبد السلام عارف الجميلي هي اولى المؤامرات علو ثورة تموز !!! وليست على الزعيم ..! الشيطان وحده يعلم لماذا !!
المؤامرة الثانية جائت من الموصل !! يقودها العقيد عبد الوهاب الشواف !
قادتها : الشواف ، الطبقجلي ، رفعت الحاج سري ...
الثالثة : محاولة اغتيال الزعيم في شارع الرشيد ..!!
المشاركون : صدام التكريتي ، احمد السامرائي ، عبد الكريم الشيخلي ، سمير النجم السامرائي ، عبد الوهاب الغريري العاني ،
كان امين عام حزب البعث عبد الخالق الركابي من الناصرية وكان ممول العملية نجاد الصافي .. وكان رئيس اركان الجيش اللواء العبدي على علم بالمؤامرة وكذلك غيره من أصدقاء الزعيم !! لكن حين سلم الزعيم وطبق الحزب الشيوعي بجناحه العسكري خطة الطواريء واستلم أعضائه الوحدات ! فشل الجانب العسكري من المؤامرة !!
و
ألقى اللواء احمد صالح العبدي خطابا يستنكر فيه محاولة اغتيال الزعيم !! وأرسل في نفس الوقت رسالة للعسكريين المتامرين مفادها اوقفوا العمل ... ( الحل الأوحد . عبد الخالق الركابي )
هرب المتآمرون الى مصدر المؤامرة ( جمال عبد الناصر ومن ثم السفارة الامريكية في القاهرة حسب شهادة خالد جمال عبد الناصر في إشارة الى صدام وكذلك شهادة الملك حسين !!! وألقي القبض على بعضهم لكي يحاكمهم المهداوي علنا وعلى الهواء ويكشفوا كل شيء!!!) ثم ... قبل إعدامهم بساعات .. تصدح الجوامع بسماعاتها والشرطة بمكبرلتها : الزعيم يعلن العفو عن المتامرين لأنهم استهدفوا شخصه وليس النظام !!!!

يتبع ....





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طالب الجليلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - في ذكرى 8 شباط الاسود .. 2