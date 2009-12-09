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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - في ذكرى 8 شباط الاسود .. 2
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في ذكرى 8 شباط الاسود .. 2
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في ذكرىً8 شباط الاسود .. 3
- 8 شباط 63 بداية النهاية
- من شفتك ..!!
- اليك أعني .. وما عنيت
- حيره ...!!
- مشتاك ..!!
- تمرة تبرزل ..!!
- يكضن ورد ..!!
- سبّاح السواجي ..!
- وضحه .. قصة قصيرة
- وليمة للديدان..
- كِلِّش كَلِف !!
- اشذكرّك؟!
- توالي الليل!!
- ثم مهلا ...!
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- انا عراقي ..!
- لماذا ؟!
- ندى..!
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - في ذكرى 8 شباط الاسود .. 2