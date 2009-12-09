

مشوار رأس الرسول المقطوع ومعجزاته !!

عايد عواد

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 02:48

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني















معجزات مارمرقس









معجزات مارمرقس :







حياة هذا القديس فيها الكثير من الآيات والمعجزات، التي صحبت رسالته، وأثبتت قدسيه حياته وعمل الله معها، نذكر من بينها:



قتل الأسد واللبؤة



شفاء إصبع إنيانوس



معجزاته في الخمس مدن الغربية



الرؤى في السجن



إطفاء الحريق بعد استشهاده



معجزة يرويها أهل البندقية



إنقاذ القديس لمدينة البندقية





قتل الأسد واللبؤة



افتتح حياته في الكرازة والتبشير، بهذه المعجزة،

بصلاة منه انشق الأسد واللبؤة، وماتا،



وانقطع نسلهما من تلك البرية.



وبسبب قوة المعجزة آمن بالمسيح أرسطوبولس والد القديس مرقس..



وكما صحبت المعجزة كرازة مارمرقس في هذه الواقعة، كذلك صحبته المعجزات في كرازته في الخمس مدن الغربية ومصر ؛



شفاء إصبع إنيانوس



وكما بدأت كرازة مارمرقس العامة بمعجزة قتل الأسد واللبؤة، كذلك بدأت كرازته في مصر بمعجزة شفاء أصبع المثقوب فشفاه. وآمن انيانوس، وكان باكورة المؤمنين في الإسكندرية، وأول أسقف رسمه لها القديس مارمرقس. وقد شرحنا هذه المعجزة بالتفصيل في صفحة 56.



[وقد أظهر الرب على يديه -أثناء إقامته بالبلاد المصرية- آيات كثيرة وعجائب متعددة، تأسس بواسطتها ملكوت الله وتأيد إنجيله] (1).



هذا المعجزات وصفها شينو بأنها [معجزات لم تنقطع على يديه] (2).



1-منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص 13.



2-Les Saints d’Egypt , I , p. 505.



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معجزاته في الخمس مدن الغربية





ما أكثر المعجزات التي أجراها الله على يديه في الخمس مدن الغربية،



يقول ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين في القرن العاشر في كتابته لسيرة مارمرقس (3):



[قصد الخمس مدن أولا، وبشر في جميع أعمالها بكلام الله، وأظهر عجائب كثيرة حتى أنه ابرأ المرضى، وطهر البرص، وأخرج الشياطين بنعمة الله الحالة فيه.



فآمن بالسيد المسيح كثيرون، وكسروا أصنامهم التي كانوا يعبدونها].



وفى المقدمة التي كتبها "المشرقي" لإنجيل مرقس (4)، وتحدث عن [عجائبه الباهرة في الخمس مدن الغربية].



وهذه المعجزات التي جراها الله على يدي مارمرقس في ليبيا، قال عنها شينو في ص 500 من كتابة Les Saints d’gypte [كان يخفف آلامهم، ويشفى مرضاهم، منتفعا بهذه المعجزات ليقدم لهم المسيح].



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3-تاريخ البطاركة – السيرة الأولى.



4-تفسير المشرقى ج1 ص 115.



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الرؤى في السجن







وقد رأينا في قصة استشهاده كيف أنه ظهر له ملاك، ثم ظهر له الرب نفسه، لتقويته وتعزيته.





إطفاء الحريق بعد استشهاده



فبعد أن أعد الوثنيون لهيب نار ليحرقوا جسده المقدس بعد استشهاده، هبت العواصف وهطلت الأمطار بشدة، وأدى ذلك إلى نتيجتين هامتين وهما، نفرق الوثنين، وتمكن المؤمنين من أخذ جسده لدفنه.





معجزة يرويها أهل البندقية



يقال أنه بينما كان يبشر على شواطئ الأدرياتيك، أن هبت عاصفة،



جرفت مركبه إلى شواطئ الجزر والبحيرات القليلة الماء.



وهنا ظهر لمرقس الرسول ملاك قائلا:



[في هذا المكان ستنشأ مدينة كبيرة باسمك].



وجدت بعد 400 سنة أن سكان اليابسة الذين هربوا بالقرب من مدينة البندقية بإيطاليا،



طلبوا أن يلجأوا إلى هذه الجزر، وبنوا مدينة البندقية.



واعتبر أهل البندقية القديس مرقس شفيعًا لهم واتخذوا أسده رمزًا لهم. وأصبحت صورة مارمرقس والأسد مجالًا لفناني البندقية. وكذلك الأسد المجنح، بسبب أن إنجيله يدل على الجاه الملكي للمسيح وهو أسد اليهودية (5).



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5- الرموز المسيحية ودلالتها، لجورج فيرجسون، تعريب د. يعقوب جرجس ج 2 ص 224.



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إنقاذ القديس لمدينة البندقية





هذه معجزة أخرى يرويها أهل البندقية، ويحتفظون لذكراها بلوحة جميلة في متحف الفنون الجميلة بالبندقية، تنسب إلى الفنان الشهير (بارى دى بوردو). وهى آية من الفن تمثل حربا شعواء يحارب فيها القديس عن المدينة ضد طغمات الشياطين الآثمة.



وقصة المعجزة التي تشرحها اللوحة الفنية هي هذه (6).



يقولون إنه ذات ليلة طلب ثلاثة رجال من أحد البحارة أن يبحر بهم إلى ليدو. وكان أحدهم مدججين بالسلاح.



وما ابتعد القارب عن الشاطئ، حتى هاج البحر وماج، وظهرت أشباح شيطانية مخيفة فزع منها البحار. ولكن سرعان ما رأى الرجل البار يشخص بعينيه نحو السماء مصليا في خشوع، والجنديين بجواره يشهران السلاح. ولم يمض وقت طويل إلا وهدأ البحر، وتمكن القديسون من طرد الشياطين فاختفت. ووصل القارب سالما إلى ميناء بيازتا.



وكم كانت دهشة البحار حينما رأى الرجل البار يخاطبه قبل النزول إلى الشاطئ قائلًا: [أنا مرقس رسول المسيح. خذ هذا الخاتم وسلمه إلى حاكم المدينة فيكافئك أجل المكافأة على ما تكبدته من مشاق وأهوال من أجل في الليلة. واعلم أني ما جئت هذه الليلة، وبصحبتي الشهيدان جرجس وتاوضروس. إلا لإنقاذ البندقية من طغمات الشياطين التي أحاطت بها. فقد تمادى البنادقة في الرذيلة وشربوا الإثم دون استحياء أو خجل. ولكنى أثق برجوعهم عن غوايتهم..]



وظن البحار أولًا أنه في حلم، لولا أنه لمس الخاتم، فرآه حقيقة لا خيالا. فذهب في الحال إلى الحاكم هذه البحار الذي سلمه الخاتم، وروى له قصة القديس. وأقام عيدا جليلا فرحا بنجاة المدينة وأهلها.



ومن روعة اللوحة التي تمثل هذه المعجزة نقلها نابليون إلى باريس عند غزوه لإيطاليا. ثم أعيدت إليها سنة 1815 م.



بينما يجمع أهل الغرب المعجزات الخاصة بقديسنا ويسجلونها في كتب، ويرسمون لها اللوحات الفنية، نقصر نحن كثيرا في هذا المر ولا نسجل إلا معجزات العصر الرسولي.



ليت معجزاته الحديثة تعلن على الناس، وليته يستمر في معجزاته معنا المنيرة بقوة الروح الحال فيه..



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6- حبيب جرجس: القديس مرقس الإنجيلي ص 58 – ص 60 (عن لاروس).



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رأس مارمرقس وجسده معًا



ظل جسد القديس مارمرقس ورأسه معا في تابوت واحد، حتى سنة 644 م.



وكان هذا التابوت محفوظا في كنيسة بوكاليا (دار البقر)،



وهى الكنيسة المعروفة باسم المغارة أو دير أسفل الأرض..



وكانت تطل على الميناء الشرقي للإسكندرية عند صخرة تقطع منها الحجارة،



في الموضع الذي تمت فيه شهادة مارمرقس.



ولما حدث الانشقاق الخلقيدوني سنة 451 م، ونفى القديس ديوسقورس البابا 25 من باباوات الإسكندرية عن كرسيه،



تعرضت الكنيسة القبطية لاضطهاد مريع من أصحاب الطبيعتين (الملكيين).



استمرت 190 سنة حتى الفتح العربي، واستولى الروم الملكيون على كنائسنا،



لدرجة أن كثيرا من باباواتنا ما كانوا يجلسون مطلقا على كرسيهم في الإسكندرية،



وما كانت لهم في الإسكندرية كنيسة واحدة يصلون فيها (1).



وبالتالي وقعت كنيسة مارمرقس بالإسكندرية (بوكاليا) في يد الروم الملكيين،



وفيها جسد مارمرقس كاملا. وظلت هكذا حتى عام 644 م.



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1- ساويرس بن المقفع: تاريخ البطاركة: من البابا 25 إلى البابا 38.



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حادثة سرقة رأس مارمرقس وإرجاعها



يروى لنا التاريخ أن رأس القديس مارمرقس سرقت، وأعلى الأصح حاول أحد البحارة سرقتها، أبان الفتح العربى سنة 644 م.



ورد عن هذا لحادث في سنكسار 8 طوبة (2) [.. ثم دخل رئيس المراكب إلى كنيسة مارمرقس، ووضع يده في التابوت، فوجد جسم القديس مرقس. فعلم انه عظيم، فأخذ الراس وخبأها في مركبه].



ويروى ابن السباع (وهو من علماء القرن 13) هذا الخبر بطريقة أخرى فيقول [أحد البحارة عبر ليلا إلى كنيسة القديس مرقس الإنجيلي التي على ساحل البحر المالح المعروفة بالمغارة. فنزل إليها فوجد تابوت القديس مرقس، فتوهم أن فيه ذهبا، فوضع يده في التابوت، فوقعت على الرأس فأخذها في الليل وأخفاها في خن المركب] (3).



ويتفق المرجعان معا على انه عندما عزم عمرو بن العاص على المسير، تقدمت المراكب كلها وخرجت من الميناء، ما عدا المركب التي كان يوجد بها الرأس المقدس مخبأ فيها. فإن هذه المركب لم تستطيع مغادرة الميناء إطلاقًا.



على الرغم من كل محاولات البحارين في بذل جهدهم لإخراجها! عند ذلك علموا أن في الأمر سرا.



ويتابع ابن السباع روايته فيقول: [فأمر عمر بن العاص بتفتيشها، فوجدوا الرأس في تلك المركب مخبأ. فأخرجوه، فخرجت المركب حالا وحدها. ففهم عمرو بن العاص بتفتيشها، فوجدوا الرأس في تلك المركب مخبأ. فأخرجوه، فخرجت المركب حالا وحدها. ففهم عمرو بن العاص وكل من معه. وللوقت استحضر من كان سببا في تخبئة هذه الرأس، فأعترف بعد وقت بسرقته، فضربه وأهانه" (4).



ثم سأل عمرو بن العاص عن بابا الأقباط -وكان في حالة هروبه إلى الصعيد (5)- فكتب له عمرو خطابا بخط يده يطمئنه.. فحضر البابا واستلم منه الرأس بعد ما قص عليه ما حصل من الآية المعجزة. ويجله عمرو وعظمه، وأعطاه عشرة آلاف دينار برسم بناء كنيسة عظيمة على صاحب هذه الرأس.



فبنى هذه الكنيسة في الإسكندرية، المعروفة بالمعلقة، الكائنة في الشارع المسلة بالثغر إلى يوميا هذا. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). واستقر الرأس فيها، ودفن فيها إلى الآن (إلى القرن 13) (6).



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2-Patrologia Orientalis:La Synaxaire Arab-Jacobite.



3- أبوالسباع: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: ص 140 و141 (الباب 87)0



4- في راوية السنكسار cuna[arion أن هذا السارق خاف فأعترف قبل عملية التفتيش.



5- هو البابا بنيامين (38)، وكان هاربا من اضطهاد الملكين، وظل 13 سنة بعيدا عن كرسيه قبل الفت العربي.



6- نفس المرجع السابق.



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انفصال الرأس عن الجسد



تدلنا هذه الرواية على أن رأس مارمرقس عادت إلى الأقباط، وتسلمها البابا بنيامين،واحتفظ بها إلى أن يبنى لها كنيسة. وفي نفس الوقت كان الجسد في يد الروم الملكيين، في كنيسة بوكاليا. وهكذا انفصل الجسد عن الرأس.



وظل هذا الانفصال إلى يومنا هذا فماذا قال التاريخ عن هذا الموضوع؟



كانت الكنائس كلها في أيدي الروم، ومن بينها الكنيسة التي تضم جسد الرسول العظيم. ومع أن عمرو بن العاص قد صرح للبابا بنيامين أن يتسلم الكنائس، وإلا أنه من الثابت تاريخيا أنه لم يستطع مطلقا أن يسلم كنيسة بوكاليا التي تضم جسد القديس..



هل ثشبث الروم في عنف بالجسد والكنيسة، فلم يقو عليهم الأقباط؟ أم أنهم تفاهموا مع عمرو بن العاص بطريقة ما؟ أم أنهم وصلوا إلى اتفاق سلمى مع الأقباط؟ لسنا ندرى. ولكن أبو المكارم يفصل في هذا الأمر بقوله::



[.. قسمت بيع الإسكندرية فخص اليعقوبية (أي الأقباط أصحاب الطبيعة الواحدة) كنيسة القمحة (7) ورأس مرقس. وخص الملكية (أي الروم الملكيين أصحاب الطبيعتين) جسده ودير أسفل الأرض. وجعل الجسد فيه فسرقه الفرنجة البنادقة.. وذكر أن هذا الدير كان دار البقر التي استشهد بها الطاهر رقس وجرجر منها بحبل] ( Fol. 49 R, V.)



وهكذا احتفظ الروم الملكيون بجسد مارمرقس في كنيسة بوكاليا التي كانوا قد استولوا عليها بالقوة والاغتصاب منذ القرن السادس. وظل الجسد في حوزتهم حتى الآن.



نقول هذا لأننا لا نستطيع مطلقا أن نفهم من عبارة أبى المكارم أن الأقباط قد فرطوا في جسده مارمرقس أثناء عملية تقسيم مع الروم مهما كانت الدوافع.



وإنما هم لم يستطيعوا أن يسترجعوا الجسد الذي كان الروم قد أخذوه عنوة وقهرا مع جميع الكنائس القبطية، وعندما كان الملوك في أيديهم، أو كانوا هم في أيدي الملوك، ولذلك اصطلح على تسميتهم بالملكيين.



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7-كنيسة أخرى في الإسكندرية باسم مارمرقس عرفت أيضًا باسم المعلقة، والملاك ميخائيل.



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سرقة جسد مارمرقس



يروى ابن كبر عن جسد القديس مرقس فيقول [لم يزل مدفونا بالبيعة الشرقية على شاطئ البحر بالإسكندرية، وإلى أن تحايل بعض الفرنج البنادقة وسرقوا الجسد وتركوا الرأس. وتوجهوا بالجسد إلى البندقية وهو بها إلى الآن] (8). والسبب في أنهم لم يسرقوا الرأس أن الرأس لم تكن مع الجسد وإنما في حوزة الأقباط.



وهذا الأمر يؤيده أنبا يوساب اسقف فوة فيقول [إن الجسد كان قد نقله الروم إلى البندقية] (9). أما أبوالمكارم فذكر شيئًا من التفاصيل في سرقة الجسد فقال: [إن الجسد قد سرقة الفرنج البنادقة، وهو الآن بالبندقية. ومن حرصهم على صيانته أخذوا عمودا من رخام وجوفوه، وجعلوه فيه، وطوقوه بأطواق حديد محكمة].



و حادثة سرقة البنادقة للجسد تمت سنة 828 أو 829 م.، وقيل إن ذلك حدث سنة 815 (10). وقد ذكرها بتلر عن برنار الحكيم الراهب الفرنسي الذي زار مصر حوالى سنة 870 م. وقال [.. ووراء الباب الشرقى دير القديس مرقس، ويعيش الرهبان في تلك الكنيسة التي كان فيها مدفنه، ولكن البنادقة أتوا في البحر وحملوا جسده إلى جزيرتهم] (11).



أما عن تفاصيل حادث السرقة فقد كتبها الاستاذ راداميس سنى اللقانى أمين صندوق الجمعية الأثرية الإسكندرية (12) في جريدة البروجرية ايجيبسان بارتيسيباتيو الذي تولى منصبه سنة 823 م. نقل إلى البندقية من مصر جسد مارمرقس الإنجيلي الذي كان موضوعا تحت حراسة اثنين من الكهنة اليونانيين في إحدى كنائس الإسكندرية.



وقد حدث أن كان في ميناء الإسكندرية عشرة من سفن البندقية. فأتصل ربان أحدى السفن بالكاهنين اليونانيين واتفق معهما على أخذ رفات القديس. ففتحا بحذر شديد اللفائف التي تغطى جسد القديس دون يمسا الأختام التي عليه.. ونقل الجسد إلى السفينة فأخفى بين طيات الأشرعية.. ونقل القديس إلى الكنيسة الدوقية وسط حماس شديد. وقد أصبح اسمه شعارًا التفت حوله مشاعر القومية].



ويروى جرجس فيلوثاؤس عوض في بحث له عن مارمرقس (13) تفاصيل أخرى عن سرقة جسده فيقول [كان يحفظ رفات القديس مرقس الراهب استرجيوس والقس تادرس. فاحتال عليهما القبطانان (وقيل التاجران) ورستيكوس وتريبونوس من أهالي البندقية. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). وأوهماهما أن الحكومة تهدم الكنائس، وأوهماهما أن الحكومة تهدم الكنائس، وأنهما يخشيان أن تضيع هذه الذخيرة الثمينة، ولذلك فإنهما سيحفظانها في البندقية حتى تنطفئ ثورة هيجان الاضطهاد.



فأجابهما الحافظان إلى طلبهما.. وما أن وصلا إلى البندقية حتى قابلهما البنادقة بفرح عظيم واحتفالات لا مثيل لها. وجعلوا جمهوريتهم تحت حماية السد المرقسي لما لمرقس الإنجيلي من الأتعاب في إيطاليا].



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8- ابن كبر: مصباح الظلمة: الكتاب الرابع.



9- تاريخ البطاركة: سيرة البابا كيرلس الثالث (75).



10- جرجس فيلوثاؤس عوض: مقال عن مارمرقس (اليقظة 1929).



11- بتلر: فتح العرب لمصر (ترجمة فريد أبو حديد) ص 322.



12- نقله عن كتاب تراجم عالمية ج 33 ص 36.



13- جرجس فيلوثاؤس عوض: مقال عن مارمرقس (اليقظة 1929).



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كنيسة البندقية لحفظ الجسد



بعد وصول الجسد إلى البندقية سنة 828 م. اهتم حاكمها الدوق جستنيان ببناء هيكل فخم جميل وضع فيه الجسد غير أن هذا الهيكل احترق سنة 977 م.، فجدد عمارته الدوق بطرس أورسيلو.



ثم بنيت للجسد كنيسة تعتبر من أفخم كنائس العالم هي كنيسة مارمرقس بالبندقية بدئ في بنائها سنة 1052 م. في أيام الدوق دومينيكو كونتارينى المنيرة وتمت على وضعها الحاضر في القرن الثامن عشر للميلاد.



وقد تبارى في بنائها وتجمليها أعظم مهندسي وفناني العالم فخرجت تحفة في الفن اللمباري الاستروجوتى.



وهى تقع في الجنوب الشرقي من المدينة على أعظم قنواتها. وهى شهيرة بمبانيها من الرخام والذهب، وبنقوشها البديعة وأعمدتها الجميلة.



يصل الزائر إليها بدهليز خمسة أبواب وبه جملة أعمدة شرقية في غاية الجمال. وفي عقد ذلك الدهليز نقش بديع يمثل جملة حوادث من العهد القديم، من أول الخليقة إلى عهد موسى النبي. ومن فوقه بالدور نقش بالذهب يمثل تاريخ نقل جسد مار مرقس..



وقد نقشت قبابها وجدرانها بلوحات فنية غاية في الجمال (14). وفي بداية القرن العشرين أجريت ترميمات في القبة تبارى فيها الفنانون واستمرت عملية الترميم عشر سنوات حتى اقاموا احتفالا كبيرا بتكريس القبة الجديدة في 25 ابريل سنة 1912 م. حضرة نائب عن ملك إيطاليا.



رأس القديس وتكريم البابوات لها



يقول ابن السباع:



[إن الأب البطريرك كان يتوجه ثاني يوم رسامته إلى رأس مارمرقس الإنجيلي الرسول، وبصحبته الأساقفة وغيرهم من الكهنة والشعب.



ويضرب المطانية metanoia أما الرأس المقدس، وبعدها يبدأ بالصلاة ورفع البخور أمام الرأس. ثم يقول مقدمة إنجيل القديس مرقس، ويختم الصلاة بالتحليل وكيرياليصون Kuri`e `ele`hcon].



[ثم يحجب بينه وبين سائر الإكليروس، ويأخذ الرأس المقدسة ويضعها في حجره ويعربها من الكسوة القديمة، ويكسيها جديدة من حرحير. ويخيط عليها. وبعد ذلك يظهر للناس وهى في حجره. ليقبلوها واحدا واحدا حسب رتبهم. ويتبارك من مؤسس الكرازة المرقسية، ولذا يدعى البابا خليفة مارمرقس] (15).



وقد جاء في كتاب رسامة البطاركة عن البطريرك بعد سيامته:



[يأخذ في حضنه الرأس الرسولي الذي للناطق بالإلهيات مرقس لأنه صار خليفة له].



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15- الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: الباب 87.



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رأس مارمرقس في دير مطرا والكنيسة المرقسية



أ- في دير مطرا، والكنيسة المرقسية:



عرفنا أن البابا بنيامين (38) تسلم عشرة آلاف دينار من عمرو بن العاص ليبنى كنيسة توضع فيها رأس مارمرقس. والظاهر أنه بدأ في بناء تلك الكنيسة التي عرفت فيما بعد باسم المعلقة أو القمحة. ولكنه لم يستطع إكمالها، فأتمها خليفته البابا أغاثو (39) حسب رواية المقريزي ص 44.



وهكذا احتفظ البابا برأس مارمررقس معه في دير مطرا الذي كانت فيه قلايته حسب رواية أبي المكارم، ودير مطرا هذا كان يدعى الابيسكربيون (أي دار الاسقفية).



فلما بنيت كنيسة مارمرقس (المعلقة) حفظ الرأس فيها وهذه الكنيسة هي غير البوكاليا التي كانت في يد الروم. وهكذا يقول ابن السباع [فبنى هذه الكنيسة بالإسكندرية، والمعروفة بالمعلقة الكائنة بشارع المسلة بالثغر إلى يومنا هذا (أي القرن 13) وأستقر الرأس ودفن فيها إلى الآن].



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رأس مارمرقس في دير القديس مقاريوس



ب- رأس مارمرقس في دير القديس مقاريوس!



ثم بعد ذلك بدأ الروم يحاولون الاستيلاء على الرأس. ولما ظهرت قيمتها للحكام كانت مجالا لسلب أموال الأقباط تحت التهديد بأخذها أو بيعها. وهكذا يروى لنا كتاب تاريخ البطاركة (16) في سيرة البابا زخارياس (64) عن رأس مارمرقس أنه [ظفر بها أمير تركي في وقت اضطهاد الحاكم بأمر الله. فأخذها من بقيرة الرشيدي حامل الصليب بثلثمائة دينار. وحملها إلى أنبا زخارياس الله. فأخذها منه بقيرة الرشيدي حامل الصليب بثلثمائة دينار. وحملها إلى أنبا زخارياس المختفي وقتئذ بدير أبى مقار خوفا من الحاكم بأمر الله].



وهكذا تكون رأس مارمرقس قد وصلت إلى دير القديس مكاريوس ببرية شيهات حوالي سنة 1013 م. وبقيت فيه طول مدة اختفاء البابا زخارياس (64) وقد دون هذا الكلام أيضًا أبو المكارم. وربما تكون الرأس قد رجعت بعد ذلك إلى كنيسة مارمرقس (المعلقة) بالإسكندرية.



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16-روى هذه السيرة الأنبا ميخائيل أسقف تنيس سنة 1051 م. وقد حدث له هو أيضًا أن احتفظ برأس مارمرقس في بيته فترة.



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رأس مارمرقس في بيوت أعيان الإسكندرية



ج- رأس مارمرقس في بيوت أعيان الإسكندرية:



في خلال القرن الحادي عشر، وأيضًا حتى القرن الرابع عشر، وتنقلت رأس القديس مارمرقس في كثير من بيوت أعيان الأقباط بالإسكندرية. وربما كان ذلك محاولة لإخفائها عن أعين الحكام الذين كانوا يفتشون عنها سعيا وراء المال يأخذونه من الأقباط أو يبيعونها به للروم الملكيين فكانت بيوت الأعيان -لأنها غير معروفة- أضمن من الكنيسة أو مكان أقامة البطريرك في إخفاء الرأس.



وفى سيرة البابا خرستوذولوا 66 (1077 م) خبر طويل عن نتقل رأس مارمرقس في بيوت أعيان الإسكندرية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. ويقول لنا موهوب بن منصور مدون هذه السيرة [كان رأس القديس مرقس الإنجيلي في دار أبو يحيى زكريا..فلما مرض واشتد وجعه جاء إلى والدي عشرة من النصارى.. وقالوا له: الشيخ أبو يحيى زكريا قد اشتد وجعه. ونخاف أن يموت فيقبض على دراه، وما نأمن على رأس القديس التي هي عنده. فمضى معهم إلى الرجل ووجدوه ينازع. فأخذوا الصندوق الذين فيه الرأس وحملوه إلى دار جبريل بن قزمان لأن داره كانت قريبة إلى دار أبو يحيى.

فلما كان بالليل حملوه إلى دار والدي (أي والد موهوب بن منصور بن فرج الإسكندراني) وقالوا له خفنا أن نجعله حيث نقلناه لقربه دار أبو يحيى فاجعله عندك فوقف والدي في الدهليز وحلف أنه لا يدخل داره خوفا من السلطان لأنه كان قد لقى قبل ذلك مصادرة وغرامة وأمورًا صعبة.



فأخذ سرور بن مطروح ومضى به إلى داره. فقال له القس سيمون الذي صار الآن أسقفا على تنيس أنا أنقله من عندك إلى عندي وأخدمه أنا وأخي ومضوا وأخذوه..



ثم وصل الأمر بالقبض على والدي والجماعة الذين كانوا معه.. فأحضرهم الوالي وقال لهم أريد رأس مرقس وعشرة آلاف دينار كانت معها، وهذا كتاب السلطان قد وصلني بمطالبتكم بذلك..لأن ابن بشير كتب إليه بأن الروم يدفعون له فيه عشرة آلاف دينار. فقال له والدي: ما رايته ولا أخذته. وهوذا أنا بين يديك، وعلم والدي والجماعة أن هذا ناله بسبب أنه لم يأخذه ورده من باب داره. فأقام معتقلا سبعة وثلاثين يومًا]



وتنتهي قصة موهوب بن منصور بالإفراج عن والده بعد رؤيا ظهر فيها مارمرقس ووعده فيها بالأفراح عنه بعد ثلاثة أيام. وفعلًا أفرج عنه بعد دفع ست مئة دينار للوالي ووصل إلى الإسكندرية وأخذ رأس مارمرقس في داره كأن لم يصبه شيء.



ومن هذه القصة يثبت أن رأس مارمرقس تنقلت في حوالي خمسة أو ستة بيوت في فترة شهور قليلة.



و تتابع الرأس تجوالها في بيوت الأعياد. فيقول أنبا يوساب أسقف فوة في تاريخه [أما رأس مرقس القديس فكانت عند قوم فخافوا في نفوسهم، فأخرجوها من مكانها وأودعوها مكانا آخر.. وخافوا على رأس مرقس فجعلوها بين حائطين وبنوا عليها.. وبعد انتهاء الحرب نقلوه إلى مكانه..



وجعلوا قدامه القناديل كالعادة. وكانت العجائب لا تنقطع من قبل رأس القديس.



وورد في سيرة البابا مرقس الثالث 73 (1166-1189 م.) [وبعد تكريس البابا مرقس بن زرعة ثالث سبعى البطاركة دخل المدينة، وأتى إلى الدار التي فيها رأس مرقس، وبات هناك إلى الغد. وأخذ مفاتيح الصندوق وفتحه، وأخذ الرأس في حجره وهو جالس بالقراءة والتسبيح].



ويروى تاريخ البطاركة أن رأس القديس كانت في دار أولاد السكري خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد.



ففي سيرة البابا كيرلس الثالث بن القلق 75 (1235-1243 م.) [أنه ركب وخرج إلى دار ابن السكرى التي فيها رأس مرقس الإنجيلي.. ووضع هذا الرأس في حجره وكساه كسوه جديدة على جارى العادة].



ويطابق هذا قول ابن كبر (1334 م.) ونقلت الرأس إلى دار بالإسكندرية تعرف بدار أولاد السكري وهى بها إلى يومنا هذا.



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من بيوت الأعيان والكنيسة المعلقة





ثبت أن رأس القديس كانت تنتقل في بيوت أعيان الأقباط فكيف يمكن التوفيق بين هذه التنقلات وبين قول ابن السباع عن هذه الرأس أنها كانت في كنيسة مارمرقس المعلقة إلى أيامه في القرن الثالث عشر؟



ربما كان موضعها الأصلي هو الكنيسة.



فإذا ثارت موجة من الاضطهاد خشى فيها على رأس القديس، أو حدث طارئ ما سبب خطرًا معينا عليها،



عند ذلك كانت تودع في بيوت الأعيان،



وتظل قاتمة فيها حتى تهدأ الأمور فترجع مرة أخرى إلى الكنيسة.



آخر المطاف برأس القديس



وربما بعد هذا بنى في الكنيسة المرقسية ضريح خاص وضعت فيه رأس القديس، وخاصة في القرن الثامن عشر. إذ نسمع في سيرة القديس البابا يؤانس السادس عشر (103) أنه في سنة 1716 توجه إلى الإسكندرية، ونزل في ضيافة القديس مرقس.. وزاره ضريحه.



على أن آخر وصلى إلينا من جهة رأس القديس مرقس كان في سيرة البابا بطرس السادس (104) قيل أيضًا أنه توجه إلى الإسكندرية وقبل رأس مرقس الإنجيلي ولما أراد الرجوع علم أن جماعات بالإسكندرية (ربما من البنادقة أيضًا) تكلموا على الرأس المقدسة فأخفاها في الدير (17).



(ولعله يقصد منطقة الكنيسة الشرقية بالإسكندرية التي كانت تعرف بالدير).



وبعد البابا بطرس هذا (104) أي من بداية القرن الثامن عشر منذ حوالي 250 سنة بطل طقس احتضان البابوات لرأس مارمرقس عقب رسامتهم وإلباسها كسوة جديدة ولم نعد نسمع شيئا أو نبصر شيئا من جهة رأس مارمرقس.



ويقول الشماس كامل صالح نخلة في كتابه عن مارمرقس ص 122:



[وقد علمت من شيوخ الأقباط المتأصلين أي الأرثوذكسيين في الإسكندرية، وحسبما تسلمه الآباء عن الأجداد أن الرأس الطاهرة وضعت مع جماجم أخرى خاصة بالقديسين في جرن من رخام. ووضعت في مكانها المذكور (بالجهة البحرية الشرقية بالكنيسة المرقسية الحالية تعرف بالمقصورة) حتى لا يمكن الاهتداء إليها ولا تمتد يد السراق لسرقتها. وذلك من أيام البابا بطرس السادس) (104).



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17- في ذيل تاريخ أبى شاكر بن الراهب ص 246.



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المصدر والرابط :





كتاب ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول القديس والشهيد لقداسة البابا شنودة الثالث



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/45-Morkos-El-Rasoul/Saint-Mark-060-Miracles.html









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