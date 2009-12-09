

وهبي الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 01:18

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









كيف تكون مؤثرا فى مجتمعك وتترك بصمة حقيقية فيه :- 1- عامل الناس بالطريقة التى تحب ان يعاملوك بها.

2- دائما خطط لعمل علاقات فى الحياة تحقق الفوز للجميع . 3- اكْتَسَب مهارة حل المشاكل واستخدمها فى حل الامور وليس تعقيدها.

4- دائما كن مبادرتحمل افكار وحلول جديدة .

5- ادعوا دائما الناس الى المعانى السامية والاهداف النبيلة

6- اعطى تقدير خاص للناس اللذين يضيفون لحياتك معنى حقيقى او خبرات ثمينة

7- ابتسم باستمرار فهى مفتاح لكثير من الازمات

8- احلم احلام عظيمة لك وللاخرين احلم كيف تجعل الحياة افضل

9- حافظ دائما على روحك وتفكيرك الايجابى وتنقلها للآخرين .

10- خبراتك ومعارفك سجلها كتابة وارسلها لمن يهتم بك الفائدة تعم

11- شارك خبراتك ومعارفك مشاركة العلم تزيدك وتنمى من حولك. 12- عيش حياتك وطبق فكرك وتعلم من تجارب الاخرين بين حدين الحكمة والصبر.

13- كن صادق فى نياتك صريح فى توجهاتك قدم انت النيات والعمل الجيد قبل ان تنتظر ماذا سيفعل الاخرين .

14- لا تنتظر نتيجة عملك يكفى انك مقتنع ومقدر نفسك تقدير الاخرين قيمة اضافية وليست اساسية.

15- اجعل دائما مستوى ادأءك واهدافك عالية

16- اجعل دائما مستوى مشاركتك فى اى عمل اكثر مما ستجنية منة.

17- كن دائما حاضرا لمساعدة من يحتاجك واعطية تركيز شديد لا تتردد فى مساعدة الاخرين

18- قبل ان تقدم اى مساعدة أسأل الشخص " كيف تريدنى ان أساعد ؟ " حتى تقدم المساعدة المطلوبة فعلا بدون افتراض منك وسيطرة

19- ابعد عن مصادر الخطر وساعد اخريين كذك.

20- اعطى قبل ان يطلب منك اعطى اذا وجدت مجال ودون طلب.

21- اعطى لانك تريد ان تعطى وليس من الواجب ان تعطى.

22- اذا طلب منك شخص مهمة لا تقف عندها بل زد اذا كنت تستطيع.

23- تذكر اسماء من حولك واسماء ابنائهم وناديهم بها باستمرار ليس اعز منهم لدى الانسان تترك تأثير ساحر.

24- دائما ابدأ حديثك باطراء من تحدثة اذا مدحت من تحدثة عن حق وليس عن نفاق فتحت قلبة وعقلة لحديثك.

25- اصغى بتركيز ودع للاخرين مساحة ان يتكلموا من يصغى بانصات وفاعلية .

26- دائما انظر فى عيون من تحدثة بصدق واهتمام

27- اظهر احترامك فى حدود بلا مبالغة

28- تكلم مع الناس ولا تتكلم على الناس كلمهم عن انفسهم لا عن نفسك.

29- احتفل دائما بالمناسبات الخاصة واجعلها مصدر سعادة لك وللاخرين

30- اذا تواصلت مع احد اختار المكان والزمان والطريقة المناسبة.

31- كن دائما فى ميعادك تأخيرك الدائم ينقل رسالة للاخرين انك غير مهتم.

32- كن منفتحا لافكار الاخرين اعطيهم فرصة للتعبير وناقشهم من اجل التوصل الى افكار حقيقية تنفذ وليس من اجل احباطهم وصدهم.

33- اذا كنت فى موقع القيادة قد بشرف وامانة مهما كانت الصعوبات والتحديات.

34- كن دائما السبب ان يشعر الشخص انة انسان ذو قيمة ولة امكانيات يستطيع ان يستخدمها

كن دائما السبب فى تفجير طاقات غيرك الذى لا يراها.

35- اذا تم انجاز شارك الانجاز واظهر باستمرار من شارك فية لا تحتكرة لنفسك.

36- ركز دائما على نقاط القوة فى شخصة من حولك واجعلهم كذلك يرونها معك.

37- اعطى الناس ثقتك اعطى بحساب وحكمة.

38- التعليق الجيد الايجابى الذى يهدف الى تطوير وارتقاء العمل قيمة غالية.

39- فوض المسئوليات ولا تجمعها كلها فى يدك حتى تنجح لابد ان تنجح بفريق عملك.

40- اذا كنت تركز فى الاخطاء من اجل تحسين العمل وليس من اجل العقاب وعادل التأثير السلبى فى التركيز كذلك على الايجابيات ومدحها.

41- دائما حاول شرح وتوضيح الامور الغائبة عن الجميع وانت تعرفها.

42- لا تتكلم دائما عن العمل والمال اعطى مساحة للتواصل الانسانى وبحساب وحكمة.

43- اعطى الاخرين مهام وراقبهم ينفذوها تحت ارشادك.

.44- جدد ثقتك فى من اخطاء اعطية فرصة ثانية بشروط.

.45- لا تحبط الناس ولا تقلل من شأنهم

46- دائما اعطى من احسن ما عندك

47- دائما قابل الناس فى منتصف الطريق اذا كانت المشكلة قائمة بين وجهتى نظر.

48- اسعى دائما ان يكون لعملك قيمة مضافة وليس عمل تقليدى.

49- ابدأ ولا تتاخر فالوقت لا ينتظر احد.

50- عيش يومك كانة اخر يوم فى عمرك.

