التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - وهبي الحسيني - كيف تكون مؤثرا في مجتمعك وتترك بصمة حقيقية فيه
|
|
كيف تكون مؤثرا في مجتمعك وتترك بصمة حقيقية فيه
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الحوكمة
- اسباب الركود الاقتصادي
- نصائح للتخلص من الشرود الذهني وقلة التركيز
- كيف تروض نفسك على التفائل
- كيف تكسب قلوب الناس
- اثار الضغط النفسي
- سبع طرق لطرد حالة الشرود الذهني وضعف الذاكرة
- كيف تعمل على الشعور بالسعادة
- كيف نتخلص من هموم الماضي
- طرق تحقيق التوازن في حياتك
- ادارة الغضب
- فن التعامل مع الانسان بمختلف الطباع
- السعاده وطرق تحقيقها
- صحوة ضمير ام انقلاب على الذات
- الدفع الالكتروني (الدينار الالكتروني)
- أهمية التنميه البشريه في بناء الانسان
- الموارد البشرية ام الموارد الطبيعية الأساس لانعاش الاقتصاد
- الحاسه السادسه
- من يتحكم ويؤثر في الواقع المؤلم
- ادارة الوقت
المزيد.....
- اتهام فيلدرز المناهض للإسلام ببث -أخبار كاذبة-
- ماكرون يتقدم على لوبان في أحدث استطلاع فرنسي
- مرسيدس بينز تكشف عن ستيشن ساخنة من فئة -E-
- ليندسي لوهان تتحدث عن أركان الإسلام
- بطل فورمولا 1 السابق يصمم سيارة خارقة
- ترامب يطالب دول الناتو بتسديد اشتراكاتها
- وفاة جوست فان دير ويستوزين بعد صراع طويل مع المرض
- مصر.. تأجيل إصدار الحكم على قاتل مواطن قبطي
- أمريكيون يفكرون في مغادرة بلادهم بسبب سياسات ترامب
- مكتب العبادي: منجزات حكومية تحققت في ضبط المنافذ الحدودية و ...
المزيد.....
- علم الديالكتيك والمذهب الوضعي / نايف سلوم
- عجز المثقف وخيانته..مقدمة لتحليل سوسيواقتصادي / مجدى عبد الهادى
- أجوبة مادية ودينية عن أسئلة وجودية! / جواد البشيتي
- معرفة القيمة وحكم القيمة / رمضان الصباغ
- 1نيتشه و الأناركية – شاهين / مازن كم الماز
- تصاعد الأصولية و تنامي شيزوفرينية التدين في المجتمع المغربي / مهدي جعفر
- التساؤليَّةُ: نحو فكر فلسفيٍّ جديدٍ (ج2) / سامي عبد العال
- هيدجر والثورة الاجتماعية والفلسفية بقلم: إبراهيم فتحى / سعيد العليمى
- سوسيولوجيا الحجاج وتحليل الخطاب النقدي / انوار طاهر
- كارل ماركس مسالة الدين / تاليف سربست نبي قدم لە-;- الدكتور نصر حامد ابوزيد
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - وهبي الحسيني - كيف تكون مؤثرا في مجتمعك وتترك بصمة حقيقية فيه