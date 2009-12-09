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كيف تكون مؤثرا في مجتمعك وتترك بصمة حقيقية فيه


وهبي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 01:18
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


كيف تكون مؤثرا فى مجتمعك وتترك بصمة حقيقية فيه :- 1- عامل الناس بالطريقة التى تحب ان يعاملوك بها.
2- دائما خطط لعمل علاقات فى الحياة تحقق الفوز للجميع . 3- اكْتَسَب مهارة حل المشاكل واستخدمها فى حل الامور وليس تعقيدها.
4- دائما كن مبادرتحمل افكار وحلول جديدة .
5- ادعوا دائما الناس الى المعانى السامية والاهداف النبيلة
6- اعطى تقدير خاص للناس اللذين يضيفون لحياتك معنى حقيقى او خبرات ثمينة
7- ابتسم باستمرار فهى مفتاح لكثير من الازمات
8- احلم احلام عظيمة لك وللاخرين احلم كيف تجعل الحياة افضل
9- حافظ دائما على روحك وتفكيرك الايجابى وتنقلها للآخرين .
10- خبراتك ومعارفك سجلها كتابة وارسلها لمن يهتم بك الفائدة تعم
11- شارك خبراتك ومعارفك مشاركة العلم تزيدك وتنمى من حولك. 12- عيش حياتك وطبق فكرك وتعلم من تجارب الاخرين بين حدين الحكمة والصبر.
13- كن صادق فى نياتك صريح فى توجهاتك قدم انت النيات والعمل الجيد قبل ان تنتظر ماذا سيفعل الاخرين .
14- لا تنتظر نتيجة عملك يكفى انك مقتنع ومقدر نفسك تقدير الاخرين قيمة اضافية وليست اساسية.
15- اجعل دائما مستوى ادأءك واهدافك عالية
16- اجعل دائما مستوى مشاركتك فى اى عمل اكثر مما ستجنية منة.
17- كن دائما حاضرا لمساعدة من يحتاجك واعطية تركيز شديد لا تتردد فى مساعدة الاخرين
18- قبل ان تقدم اى مساعدة أسأل الشخص " كيف تريدنى ان أساعد ؟ " حتى تقدم المساعدة المطلوبة فعلا بدون افتراض منك وسيطرة
19- ابعد عن مصادر الخطر وساعد اخريين كذك.
20- اعطى قبل ان يطلب منك اعطى اذا وجدت مجال ودون طلب.
21- اعطى لانك تريد ان تعطى وليس من الواجب ان تعطى.
22- اذا طلب منك شخص مهمة لا تقف عندها بل زد اذا كنت تستطيع.
23- تذكر اسماء من حولك واسماء ابنائهم وناديهم بها باستمرار ليس اعز منهم لدى الانسان تترك تأثير ساحر.
24- دائما ابدأ حديثك باطراء من تحدثة اذا مدحت من تحدثة عن حق وليس عن نفاق فتحت قلبة وعقلة لحديثك.
25- اصغى بتركيز ودع للاخرين مساحة ان يتكلموا من يصغى بانصات وفاعلية .
26- دائما انظر فى عيون من تحدثة بصدق واهتمام
27- اظهر احترامك فى حدود بلا مبالغة
28- تكلم مع الناس ولا تتكلم على الناس كلمهم عن انفسهم لا عن نفسك.
29- احتفل دائما بالمناسبات الخاصة واجعلها مصدر سعادة لك وللاخرين
30- اذا تواصلت مع احد اختار المكان والزمان والطريقة المناسبة.
31- كن دائما فى ميعادك تأخيرك الدائم ينقل رسالة للاخرين انك غير مهتم.
32- كن منفتحا لافكار الاخرين اعطيهم فرصة للتعبير وناقشهم من اجل التوصل الى افكار حقيقية تنفذ وليس من اجل احباطهم وصدهم.
33- اذا كنت فى موقع القيادة قد بشرف وامانة مهما كانت الصعوبات والتحديات.
34- كن دائما السبب ان يشعر الشخص انة انسان ذو قيمة ولة امكانيات يستطيع ان يستخدمها
كن دائما السبب فى تفجير طاقات غيرك الذى لا يراها.
35- اذا تم انجاز شارك الانجاز واظهر باستمرار من شارك فية لا تحتكرة لنفسك.
36- ركز دائما على نقاط القوة فى شخصة من حولك واجعلهم كذلك يرونها معك.
37- اعطى الناس ثقتك اعطى بحساب وحكمة.
38- التعليق الجيد الايجابى الذى يهدف الى تطوير وارتقاء العمل قيمة غالية.
39- فوض المسئوليات ولا تجمعها كلها فى يدك حتى تنجح لابد ان تنجح بفريق عملك.
40- اذا كنت تركز فى الاخطاء من اجل تحسين العمل وليس من اجل العقاب وعادل التأثير السلبى فى التركيز كذلك على الايجابيات ومدحها.
41- دائما حاول شرح وتوضيح الامور الغائبة عن الجميع وانت تعرفها.
42- لا تتكلم دائما عن العمل والمال اعطى مساحة للتواصل الانسانى وبحساب وحكمة.
43- اعطى الاخرين مهام وراقبهم ينفذوها تحت ارشادك.
.44- جدد ثقتك فى من اخطاء اعطية فرصة ثانية بشروط.
.45- لا تحبط الناس ولا تقلل من شأنهم
46- دائما اعطى من احسن ما عندك
47- دائما قابل الناس فى منتصف الطريق اذا كانت المشكلة قائمة بين وجهتى نظر.
48- اسعى دائما ان يكون لعملك قيمة مضافة وليس عمل تقليدى.
49- ابدأ ولا تتاخر فالوقت لا ينتظر احد.
50- عيش يومك كانة اخر يوم فى عمرك.





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وهبي الحسيني

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المقالات المنشورة: 41
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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - وهبي الحسيني - كيف تكون مؤثرا في مجتمعك وتترك بصمة حقيقية فيه