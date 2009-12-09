

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 00:25

المحور: الادب والفن









من بديهيات قواعد اللغة العربية :



1) العرب لا يبدأون بساكن ولا ينتهون بمتحرك

إلا في قافية الشعر.



2) المعرّف لا يُعرَّف.. لا يجوز تعريف الاسم مرتين.

3)المعرّف لا ينوَّن.. وكذلك العكس أيضا.

4)أوّل الساكنَين يجرّ ..

5)كل اسم في اللغة مرفوع ما لم يتعرض لما ينصبه أو يجره.

6) الاسم لا يسكّن إلا في الشعر فهو متحرك أبدا .

7)الفعل المضارع معرب مرفوع ما لم يسبقه اداة نصب أو جزم

8) الفعل الماضي مبني دائما

9)فعل الأمر مبني ومجزوم

10)الفاعل مرفوع دائما

11)المبتدأ والخبر مرفوعان دائما

12)الصفة تتبع الموصوف في جميع حالاته

13)الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال

14)الضمة علامة رفع المفرد المعرب

15)الفتحة علامة نصب المفرد المعرب

16)الكسرة علامة جر المفرد المعرب

17)الاسم المقصور علامة ضمه وجره حذف الياء إلا عند التعريف

بـألـ أو بالإضافة فتلحق به الياء

18)كلمات تعرب دائما(مفعولا مطلقا) لفعل محذوف :

سبحان وخصوصاً وعموماً

ومثلاً وأيضاً وفضلاً ومعاذَ

ومهلاً وحقاً وشكراً

وعفواً بمعنى صفحاً

وخلافاً ووفاقاً ومكابرة وعناداً وبعداً

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19)الحال : اسم نكرة منصوب(من الأسماء المنصوبة)

يقع في نهاية جملة فعلية على الأغلب ، ليدل على كيفية حال

الفاعل أو المفعول به ، ويكون جوابا للسؤال بكيفية الحال فمثلا :

حين يسألك احدُهم كيف قضيت الصيف هذا العام ..

فيكون الجواب :

قضيتُ الصيف سائحاً ..وهو حال قضائك الصيف ومنها

عاد القائد منتصراً - استمعت إلى المعلم مصغياً .

وقد يعوض بجار (الباء) ومجرور :

قضيت الصيف بالسياحة

استمعت بالإصغاء

وعاد القائد بالنصر

وهناك كلمات تعرب دائماً (حالاً) :

أولاً وثانياً وثالثاً إلخ ،

مادياً ومعنويا وأدبياً وسياسياً، وما شابه هذه الكلمات.

و جميعاً ، وعوضاً، وبدلاً، وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمداً وخطأً، وسهواً، وسوياً، و معاً ، وكلمة (وحد) المضافة إلى الضمير تعرب حالاً نحو: تعال وحدك ، جاء وحده.

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20)اسم الإشارة (هنا ، هناك) يعربان خبراً مقدما

مثل/// هنا بغدادُ

ــــــــــــــ هناك القاهرة.

كل اسم يقع بعد (لولا) يعرب مبتدأ وخبرُه محذوف وجوبا..

مثل /// لولا اللهُ ما اهتدينا.

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21)الاسم الذي يأتي بعد (بخاصة) يكون مبتدأ مؤخراً(بالرفع طبعاً) ..وهو في محل رفع خبرٌ مقدّم.

مثل/// أحبُّ الشعرَ وبخاصةٍ الغزلُ

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22)الاسم الواقع بعد (خاصةً ، وخصوصا) يعرب مفعولا به منصوبا وهما (مفعول مطلق لفعل محذوف)

مثل /// أتابعُ الأفلامَ الهنديّةَ خصوصاً المثيرةَ منها.

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23)مُذْ ومُنْذُ :

يكونان ظرفين للزمانِ مَبْنيين ، إذا وَقَعَ بَعْدهُما جُملةٌ فِعليةٌ أو اسميةٌ . ويُضافان إلى الجملةِ بعدهما ، مثل :

استيقَظْتُ مُذْ ، مُنْذُ ، الآذانُ مرفوعٌ .

استيقظتُ مُذْ ، مُنْذُ ، رُفِعَ الآذانُ .

وإذا وقع بعدهما مُفْرَدٌ – غير جملة – رُفِعَ على أنّهُ فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ . مثل : ما تَعَامَلْتُ مع الشركةِ مُذْ ، مُنْذُ عامّ ، عامان ، أي مذ ، منذ مضى عامٌ ، عامان .

أما إذا وَقَعَ بعدهُما اسمٌ مجرورٌ ، فيكونان عندئذٍ حرفي جَرٍّ ، مثل :

لم اسْمَعْ الأخبارَ مُذْ ، مُنْذُ يومٍ ، يومين

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24)الاسم المعرف بألـ الذي يأتي بعد اسم الاشارة (هذا ,هذه ،هؤلاء، تلك .ذلك ,اولئك) يكون بدلا مطابقا.

مثل /// هذا الولدُ ، هذه البنتُ , تلك المدينةُ ,هكذا

25) الاسم العلم الذي يأتي بعد اسم معرف بألـ يكون أيضا بدلا مطابقا وكذلك ما جاء بعد مضاف ومضاف إليه مثل /// الإمامُ عليٌّ سيد البلغاء

المعلمُ أحمدُ , الشقيقةُ لبنانُ

بلدُ الكنانة مصرُ / أمير الشعراء شوقي

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26)(معَ) تعرب ظرف زمان وما بعدها مضاف إليه, إلا إذا نوّنت بالنصب فتعرب حالاً

مثل /// وصلتُ مع غيابِ الشمسِ

وصلَ الطلاّبً والمعلمون معاً

27)الكلمات (دائماً –

أبدا - قط أو فقط - أمس - قديماً - حديثاً - عوض - ريثما –

عند) تعرب ظروف للزمان ،

و (دون - حيث - ثم - لدى - وسط) تعرب ظروف مكان

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28)إذا دخلت (ما)

على (إن وأخواتها) فإنها تبطل عملها وبذلك يكون الاسم الواقع بعدها يعرب مبتدأ مع ملاحظة أن

(ما) عندما تلتحق بـ (ليت)

يجوز فيها الإعمال والإهمال

إنما المؤمنون أخوة - ليتما الشبابَ [الشبابُ] يعود يوماً

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كلمات تعرب دائما(مفعولا مطلقا) لفعل محذوف :

سبحان وخصوصاً وعموماً

ومثلاً وأيضاً وفضلاً ومعاذَ

ومهلاً وحقاً وشكراً

وعفواً بمعنى صفحاً

وخلافاً ووفاقاً ومكابرة وعناداً وبعداً

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29) نون المثنى مكسورة دائما

30) نون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما



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31) الذينَ : يكون بفتح النون ..اسم موصول يعبر عن الجمع المذكر

جاء الرجال الذين أحبهم

32) اللذانِ ..اللذينِ : يكونا بكسر النون لأنها للمثنى

وصل المعلمانِ اللذانِ أحبهما

عاقبَ المديرُ الطالبينِ اللذينِ وصلا متأخرينِ



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33) كل كلمة فعلا كانت أو إسما مفردا أو جمعا , أولها مضموم وآخرُها ألف

تكتب مقصورة ما لم تكن الحركة تنويناً كما في إنّ مع العسرِ يُسراً:

لُبنى / يُسرى /لُمى / دُنى /رُبى / موسيقى / مستشفى / يُمحى

يُسجى / دُمى / تُقى / هُدى / سُدى / مُدى /

وما لم تكن مضمومة يصاغ منه الفعل المضارع فما كان مضارعها

ياء أو ألفا مقصورة فتكتب مقصورة وإلا فبالألف

يرمي / رمى.......يحكي / حكى.....يعي / وعى

يرعى / رعى....يسعى / سعى

سما يسمو سماء (السما)

صبا يصبو (الصِّبا)