أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - Hull شوقي لكِ لا يُحْتَمَل



اخر الافلام











المزيد.....

Hull شوقي لكِ لا يُحْتَمَل


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:15
المحور: الادب والفن
    


1Hull
شوقي لكِ لا يُحتمل
لا يوصف
لا يُحمَل
أنني هائمٌ في فيافي العشق
لا أظن عشقك زائل
لا أحسبه نائماً
لا اشعره غافل
كل يومٍ أشتاق اكثر
لا يوم فيه لأماطل
كأنه عهدٌ علي
أن أبقى أحترق بهواك
وأن أظل
كأنه واجبٌ علي ذكرك
في كلِ نادٍ ومحفل
كأنه الوصم على جبيني
لا يمسح ولا يضمحل
Hull
عسى أن ألتقيكِ ثانية
وأحضن أبنتكِ ثانيةً
وأشبعها من القُبَل
وأشرب الخمر من يديها
أن أسكر وللعلى أصل
الى ان أرجع
وبعد أن أن أرجع
تسكنين الروح والقلب والذكرى
كل مكانٍ لك فيه محل

1: Hull :مدينة في بريطانيا عشت فيها أياماً أعدها ربيع العمر





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شيرزاد همزاني

إجمالي القراءات: 1,640,449
المقالات المنشورة: 833
- شعبٌ يعيشُ على ألأحلام
- ساكنين في قلبي
- أتساءلُ دوماً, هل تراها لا تزالُ تحبني
- مراتب
- رذاذ المطر يهطلُ من السماء
- روحُ الفراش
- المخطئون
- رحيلُ براعم , الى كرمانج رضا آغا زيباري
- كيف أحبكِ, وعليكِ لا أغار
- قولٌ على قولْ
- آهٍ منك
- مساء الخير مولاتي
- عبيدٌ نحن في دولة الوالي
- أفضالُ الوالي
- كِذْبَة
- كفانا نلعبُ دورَ العشاق
- أحِبُ بريطانيا
- كلُ عامٍ والوالي بخير
- حلمتُ بأني أقولُ فيكِ شعراً
- خلال مسالك الحياة

المزيد.....



اخبار الأدب والفن
- أنفال عبدالباسط الكندري: الوطن.. أم - إيلاف
- فيفيان صليوا: آشور سابقاً..عراق حالياً - إيلاف
- البرلمان يختتم دورته الخريفية بدون حكومة!
- الوليد بن طلال يغلق قناة -العرب- نهائيا ويسرح موظفيها!
- حريق هائل يلتهم دار الأوبرا في الكويت
- ميشال هار: هايدغر والشعر - إيلاف
- محللة جنوب إفريقية..عودة المغرب للاتحاد الافريقي نكسة للجناح ...
- أخنوش لفرانس بريس: ليس لدينا وقت نضيعه في المحاكم الأوروبية ...
- مدربون عالميون يرحبون بجمهور -كأس القارات 2017- باللغة الروس ...
- المغرب للاتحاد الأوروبي: إما تطبيق الاتفاق الزراعي أو فضّ ال ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - Hull شوقي لكِ لا يُحْتَمَل