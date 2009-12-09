

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:15

المحور: الادب والفن









1Hull

شوقي لكِ لا يُحتمل

لا يوصف

لا يُحمَل

أنني هائمٌ في فيافي العشق

لا أظن عشقك زائل

لا أحسبه نائماً

لا اشعره غافل

كل يومٍ أشتاق اكثر

لا يوم فيه لأماطل

كأنه عهدٌ علي

أن أبقى أحترق بهواك

وأن أظل

كأنه واجبٌ علي ذكرك

في كلِ نادٍ ومحفل

كأنه الوصم على جبيني

لا يمسح ولا يضمحل

Hull

عسى أن ألتقيكِ ثانية

وأحضن أبنتكِ ثانيةً

وأشبعها من القُبَل

وأشرب الخمر من يديها

أن أسكر وللعلى أصل

الى ان أرجع

وبعد أن أن أرجع

تسكنين الروح والقلب والذكرى

كل مكانٍ لك فيه محل



1: Hull :مدينة في بريطانيا عشت فيها أياماً أعدها ربيع العمر