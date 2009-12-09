

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:15

المحور: الادب والفن











مرّ نجم

كلمات وقافية

وزوارق الرّسل

امتص عرق الحياة

كتب على الأروقة الخالية

هذيان اللغة

جاء إلى الجلاد

بزيتونة الأولاد

وسيقان الحزن

والمدينة النائية

التي غسلها الموت…..



ذ أحمد بياض/ المغرب/