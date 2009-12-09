

كريم عبد مطلك

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:15

المحور: الادب والفن









دَعيني أذوبُ دَعيني فيكِ أشتعلُ

لو كنتِ في القلبِ لأشتاقت لكِ المُقلُ

من بحرِ عينكِ أروي أرضَ قافِيَتي

ومن لُعابِ شفاهكِ يُصنعُ العسلُ

جرح ٌبعادكِ عنّي قصّ أوردتي

قولي متى العين في لُقياكِ تكتحلُ ؟

يا كوكباً درّي يغزو مُهجتي ألَقاً

في حين غرّة حتى هزّني الأملُ

يا نورَ نورِالشمس في أرجاء كوكبنا

وهالة البدر فيكِ البدرُ يكتملُ