

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:14

المحور: الادب والفن









كل مساء

أرحل خلف المجهول

خلف حدود الصمت

أعابث الاشتياق ليخترق أوصالك

أناجي طيفك الذي أسرني بعالمك

أنقب عن روحي المبعثرة في حنايا ذاتك

أيها المستوطن شراييني

أنت الحياة التي أعشقها

بطهارتها... بعفتها...ببراءتها

أيها الموشوم على صدري

أشعر أنفاسك حين تغازلني

بين سطوري

وتكتبني في قصائدك

حين تمنحني أمل اللقاء

وأنت تداعب طيفي

في نظمك

حينها يثور الاشتياق ويتأجج الحنين

فأبحث عن أبجديات وحروف

لأبوح لك بعشقي وهيامي

ولكي أطوي المسافات إليك

وأخترق فؤادك كما فعلت

أبحث عن همسة حب

لتلامس قلبك الذي أتقن رمي السهم

فأصاب فؤادي