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خسرنا بعض .


عزة رجب
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:14
المحور: الادب والفن
    



لقاؤنا العابر

سلامنا البارد...

التوقيت الذي تقيأ أحمال المسافة

مخاض بلادنا المتعسر

وكلمات أخرى ...

هربت مني ومنك

من زمن اللا شرعية

و لغة الحوارالتي لا تروب

رعشاتنا تبددتْ أطرافها

في شتات العتاب

في غصَّات كل ليبي

قلبه معجون بالألم ...

كانت الريح تعوي

والزمن زمن الكلاب .....


عزة رجب سمهود

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عزة رجب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عزة رجب - خسرنا بعض .