

عزة رجب

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:14

المحور: الادب والفن











لقاؤنا العابر



سلامنا البارد...



التوقيت الذي تقيأ أحمال المسافة



مخاض بلادنا المتعسر



وكلمات أخرى ...



هربت مني ومنك



من زمن اللا شرعية



و لغة الحوارالتي لا تروب



رعشاتنا تبددتْ أطرافها



في شتات العتاب



في غصَّات كل ليبي



قلبه معجون بالألم ...



كانت الريح تعوي



والزمن زمن الكلاب .....





عزة رجب سمهود



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