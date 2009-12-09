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سحابة عابرة


روني علي
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:14
المحور: الادب والفن
    


نستغيث بالمطر
والأرض تستغيث
ففي الأفق
سحابة عابرة
تبكي الشمس على حمولتها
من الإجهاض
ونحن ..
نبكي الإجهاض من حمولة
تتفسخ في الظل
وتهتك أوصالنا

٣١/١/٢٠١٧





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روني علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - سحابة عابرة