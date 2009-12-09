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من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر !؟


سليم نصر الرقعي
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قد تبين الرشد من الغي ، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر !
(الاسلام يحمي حرية العقيدة ، أي أنه يحمي حرية الكفر كما يحمي حرية الايمان !) .... نحو دولة ديموقراطية ليبرالية مسلمة !.
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أن الذين يهاجمون ترامب في عالمنا العربي والاسلامي ويتهمونه بأنه عنصري وعدو للحرية وحقوق الانسان ...الخ ، في واقع الحال و من حيث العقلية والفكر والطبع أكثرهم والله هم أسوأ من ترامب وأشد عنصرية وشعبوية منه وأكبر عداوة لحقوق وحريات الانسان وأسأل الله تعالى أن لا يسلطهم على رقبة مسلم بل ولا على رقبة أي انسان ! ، ليس النضال التحرري الحقيقي هو أن تدافع عن حريتك فيما تؤمن به انت ! ، بل النضال التحرري الحقيقي هو أن تدافع عن حق وحرية مخالفيك في أن يكفروا بما تؤمن به وما تعتقد أنه حق ! ، النضال التحرري الحقيقي شعاره هو ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولكن مع هذه الحرية في الاعتقاد والتعبير عن الرأي فإن على جميع الأفراد الأحرار احترام مقدسات وثوابت المجتمعات التي يعيشون فيها ولا يتعمدون اهانة الآخرين وسب آلهتهم ومعتقداتهم (*) بل الطريق الوحيد والراقي هو الحوار العقلاني والجدال بالتي هي احسن بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد انتهى عهد الأنبياء والمعجزات وخوارق العادات بعد أن تبين الرشد من الغي، وحفظ الله القرآن الكريم ليكون كلمته وموعظته الخالدة للبشر حتى يوم الدين ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن على الأفراد الاحرار احترام مقدسات جمهور مجتمعهم وطريقة حياته فلا توجد حرية مطلقة في أي زمان وأي مكان بلا قيود ولا حدود بل هناك حرية منظمة ومقيدة بقواعد قانونية وعرفية واخلاقية هي حرية مجتمع العقلاء المحترمين الذين يحترم بعضهم انسانية بعض ، ويحترم بعضهم حقوق وخصوصيات وحدود بعض، ويحترم بعضهم مشاعر بعض ! .
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سليم الرقعي
2017
(*) هنا يجب أن لا ننسى حقيقة مهمة وهي ان (الصليب) وهو بالنسبة لعقيدتنا الاسلامية رمز للكفر والشرك عاش في حماية الهلال الاسلامي ، رمز الايمان والتوحيد ، طوال كل القرون الماضية الى أن خرج (الدواعش) في عصرنا من رحم (الطريقة الوهابية السلفية) في فهم وتطبيق الدين فرفعوا تلك الحماية وهدموا الصليب بدعوى انهم حماة التوحيد ! ، الأمر الذي لم يجرؤ حتى الخوارج الأوائل في القرون الأولى على ارتكابه رغم قتلهم للإمام (علي بن ابي طالب) خليفة المسلمين والصحابي الجليل اذ أنهم كانوا يومها يعتبرون اليهود والنصارى وكذلك المجوس بالقياس عليهما أهل ذمة ! ، فخوارج زماننا أشر من خوارج خير القرون !! .





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سليم نصر الرقعي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سليم نصر الرقعي - من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر !؟