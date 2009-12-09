

الدعارة المقدسة بين سامي لبيب والإسلاميين

عايد عواد

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:12

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







في مقالة قديمة للأستاذ الكاتب سامي لبيب وهذا رابط موقعه الفرعي :



http://www.ahewar.org/m.asp?i=2572





قال التالي :





أشياء تدعو للخجل (2) - تحليل الدعارة .



سامى لبيب

الحوار المتمدن-العدد: 2898 - 2010 / 1 / 25 - 14:41

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







الأديان عموماً هى مشاريع هوية إجتماعية لمجموعات بشرية أرادت أن تتوحد تحت مظلة واحدة تجد فيها قوتها وتميزها ..ويكون الإله هو الراية والمظلة لرمز الوحدة .

كذلك تكون الأديان مشاريع سياسية بالدرجة الأولى ..ونرى هذا الأمر جلياً واضحاً فى الدين التوراتى والإسلامى فبينما نجد الأول إهتم منذ بدايته نحو تحقيق حلم الأرض الموعودة والتشبث بها ..إهتم الثانى بحلم توحيد قبائل الجزيرة تحت قيادة واحدة تسمح له بمشروعه التمددى .



هذه المقدمة ضرورية لفهم الأمور كما هى بعيداً عن هالات قدسية زائفة تخفى التطلعات البشرية ورغباتها ..ولكن هناك من يستخف بهذه الرؤية كونها تسقط القدسية والإيمان وكل التاريخ الذى تم رضاعته .



فإذا كان هناك شكل قدسى لا يعبر عن الهوى والنزعات البشرية كما يزعمون فدعونا نتطرق لهذه الأية وننقب فى داخلها .



( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة ‏الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم .) أيه النور 33



تفسير الطبرى .



يقول تعالـى ذكره: زَوّجوا الصالـحين من عبـادكم وإمائكم ولا ‏تُكْرهوا إماءَكم علـى البغاء, وهو الزنا إنْ أرَدْنَ تَـحَصّنا يقول: إن ‏أردن تعففـا عن الزنا. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الـحَياةِ الدّنْـيا يقول: لتلتـمسوا ‏بإكراهكم إياهنّ علـى الزنا عَرَض الـحياة, وذلك ما تعرِض لهم إلـيه ‏الـحاجة من رِياشها وزينتها وأموالها. وَمَنْ يُكْرِهْهُنّ يقول: ومن يُكْره ‏فَتـياته علـى البغاء, فإن الله من بعد إكراهه إياهن علـى ذلك, لهم ‏غَفُورٌ رَحِيـمٌ, ووِزْر ما كان من ذلك علـيهم دونهن.‏

‏ وذُكر أن هذه الآية أنزلت فـي عبد الله بن أبـيّ ابن سَلَول حين أكره ‏أمته مُسَيكة علـى الزنا. ذكر من قال ذلك:‏



لنا هنا بعض الملاحظات والأسئلة :



*هل الله معنى بقضية القواد والعاهرات ؟..وهل هذه القضية من الأهمية بمكان حتى تنزل من سابع سماء إلى الأرض حتى تطمئن العاهرات التى يردن تعففا ؟!



* ماذا لو لم يكن هناك شكوى من العاهرات ؟! ..هل تبقى بيوت الدعارة والقوادين كما هما .!!

فالأية جاءت لتحسم شكوى العاهرات التى يردن التعفف ..فما حالنا لو أن العاهرات هن من يطلبن الرذيلة ولا تقلقهن ؟..أعتقد أن الأية لن يكون لها مكان من الإعراب .!!



* لماذا لم تتخذ الأية القرأنية صفة المنع التام والتحريم الكامل لعملية العهر للقوادين والعاهرات والزناة ؟!!..هل هو لعدم هز أرجاء المجنمع .!!! ..أم لأن العاهرات هن إماء فيحل التفحش فيهن ...أم أن الأوقع والأكثر عقلانية هو الحصول على الرضا من السيد - عبد الله بن أبـيّ ابن سَلَول , وعدم التصادم معه .



* طالما هى أية قرأنية وكلام الله الصالح عبر كل زمان ومكان ..فهل يحق للمسلم أن يقيم بيتاً للدعارة شريطة أن لا يقهر فتياته على الزنا ..علاوة على إستقدامه لتلك الفتيات من بلاد بعيدة غير مسلمة كتايلاند والهند مثلاً ...فتبقى هذه الأية فاعلة فلن يناله شئ من غضب الله إلا إذا عزمت فتاة تايلاندية على التوبة والتحصن .!!..ولن تكون الأمور مزعجة كثيراً , فالله فى النهاية سيكون غفوراً ورحيماً به .!!



* فى حالة أن العاهرات أجنبيات ويردن العهر.. والزناة أجانب ..والقواد مسلم ..فهل من الممكن تفعيل العهر والسماح به فى عالمنا العربى الأن تحت هذه المظلة ؟!!



* "ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم".

أي من يكره فتياته على البغاء فأن الله سوف يغفر له .!!! بالإضافة إلى أنه هنا لم يحدد أي عقوبة أرضية أو سمائية لمن أقدم على مثل هذا العمل، سواء تراجع عنها أم لم يتراجع, فهناك الرحمة والمغفرة .



* يوجد منهج الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ..لدرجة أنه يتم الإعتداء على تارك الصلاة , أو التى لا ترتدى حجاباً , أو مثل تلك المسكينة السودانية التى إرتدت البنطلون ...أين كل هذه الغيرة من موضوعنا هذا .؟!



دعونا نحلل هذه الأية والأحداث المحيطة بها بشكل جدلى وواعى لظرفه الزمانى والمكانى .



( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة ‏الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم .)

هذه الأية يمكن فهمها فى السياق العام للدين الإسلامى ..فالدين الإسلامى هودين سياسى من الدرجة الأولى ..فكل أياته وأفكاره وتشريعاته جاءت فى سياق الحدث والظرف الموضوعى لحالة الدين .



فلن تجهد تفسك كثيرا عندما ترى كل الأيات القرأنية جاءت وليدة للظرف التاريخى الموجود به الحدث بكل توازنات القوى فيه وموقع نبى الإسلام والصحابة منه .

فهناك إسلام مكى وإسلام مدنى جاء متوافقاً مع الظرف الموضوعى لنبى الإسلام...وهناك شئ أسمه أسباب التنزيل والذى يأتى كمعالجة لحدث ما فى وقت ما .



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وهذا رابط المقالة في صحيفة الحوار المتمدن :



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=200852



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والسؤال : هل تطرق الأستاذ سامي لما قاله المفسرون المسلمون ولو لقول واحد يعزز ما قاله هو وتصوره ؟!! المقالة أمامكم !

لكن أيضا قام البعض ويظهر من الإسلاميين بالرد عليه من خلال الفيس بوك كما هو واضح في التعليق التالي :



hmed Hassaan

القرأن لم يتنزل علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة ولا سورا كاملة في المرة الواحدة

إنما نزل علي مدار 23 سنة هي عمر بعثة الرسول

ونزل لحل قضايا وأحداث حاصلة ولم تنزل آيات التحريم والأوامر والنواهي إلا بعد نزول أيات ترسيخ عقيدة التوحيد وإيمان الناس بربهم ورسوله

ثانيا القرآن نزل في زمن الجاهلية فقد كان الناس وقتها يقتل بعضهم بعضا علي أتفه سبب كان الرق والعبودية والزنا والفجور والخمر كانت تشرب أكثر من الماء ناهيك عن عبادة الأصنام والأوثان والحجر والشجر ووأد البنات وأكل أموال الناس بالباطل والمرأة تورث ولا ترث والنظافة شئ من الرفاهية

ولك أن تتخيل عالم أقرب للحيوان من عالم الإنسان

وقد يكون عالم الحيوان أرقى

ثالثاً المرأة كانت في هذا الزمان عبارة عن سلعة تباع وتشتري ويرثها الابن من أبيه ويتهادي بها الأسياد

لم يكن هناك زواج إلا للحرة بنت الأسياد وغير ذلك هي أمة وجارية لسيدها يفعل بها ما يشاء ويبيعها أن أراد

نزلت آيات القرآن وألغت كل هذا ولكن مع الوقت

لم تنزل آيات التحريم لموضوع معين إلا شيئاً فشيئاً

كي لا ينفر الناس من الدين

ومثال علي ذلك لم تحرم الخمر دفعة واحدة

كيف والناس يشربوها كالماء

ولم يوضع حد الجلد لمعاقرها وشاربها إلا بعد تحريمها وتعريف الناس بضررها

فقد نزلت آية " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون "

فأصبح الناس يقللون من شربها في أوقات الصلاة الخمس وشيئا فشيئاً اعتاد الناس علي عدم شربها

ونزلت آية " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"

وحين نزلت آيات صريحة بتحريمها

غرقت شوارع مكة بالخمر بعد أن أفرغ الناس بيوتهم منها

وكذلك موضوع الربا

وموضوع قتل النفس التي حرم الله

وموضوع المرأة

وقس علي ذلك

لم تنزل آيات غض البصر إلا بعد آيات تحريم الزنا وتقنيين الزواج

قال الله تعالي " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها "

وقال أيضا

" من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "

صدق الله العظيم



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وهو رد بالنسبة لي كطرف محايد مقنع وإن لم يذكر ما يميز التشريع الإسلامي وقت بعثة رسول الإسلام وهو التدرج في الأحكام من الكراهة إلى القطع في التحريم كشري الخمر !! وهذه من الأمور البديهية التي يعرفها الباحث المبتدىء ؛

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لكن ماذا كان رد الأستاذ سامي في آخر تعليق له مع ملاحظة حذفه لآخر تعليق بذات المقالة :



رد الكاتب-ة

التسلسل: 11 العدد: 86663 - دعوكم من قضية المغفرة

2010 / 1 / 26 - 21:24

التحكم: الحوار المتمدن سامى لبيب

واضح أن المغفرة فيها إلتباس فالطبرى يجد أنها لمن يكره الفتيات وواضح من الأقوال التى أوردها الأخ أحمد فتكون المغفرة للفتيات .

ويبدو أن هذه الأية بالرغم أنها من كتاب حكيم فهى مطاطية فجعلتنا نتوه فيمن ينال المغفرة وكذلك وضع كلمة الفتيات التى تعنى العموم أى الإماء والحرائر فهل الحرائر أيضاً فى قضية العهر !

ولكن دعونا من قصة المغفرة فليست هى قضيتى ولا أريد أن تكون قنبلة الدخان التى تموه على الموضوع الأصلى .

القضية هى وجود هذه الحالة بالمجتمع أى وجود بيوت للعهر وعاهرات وقوادين .

هل توجد مشكلة فى هذا الوضع أم لا .

لماذا لا يكون هناك رفض لكل هذه الحالة من أساسها ولا ندخل فى أى إشكالية عمن تريد التحصن ومن تريد أن تزنى .

هل من الممكن تفعيل هذه الأية فى عالمنا العربى ؟

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التسلسل: 12 العدد: 564624 - فين تعليقي هنا؟

2014 / 8 / 12 - 20:48

التحكم: الكاتب-ة ....................

لم ينشر التعليق لمخالفته القواعد



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والآن مثال واحد لتناول الإسلاميين ذات القضية بمنظورهم !





‏محب المسيح‏

‏23 يناير، 2014‏، الساعة ‏04:55 م‏ ·

الكتاب المقدس

تاشيرة الى عالم الزنا والدعارة

استمع " اقرا " - في هذا المنشور

زنا انبياء !

اباحة للزنا !

تسهيل للزنا !

واكثر من ذلك

بل امر بالزنا !

نعم كل ذلك في الكتاب المقدس الى التفاصيل عزيزي القارئ :

هذا الكلام بحسب الكتاب المقدس فالمسؤلية على كاتبه وليس على ناقله لان قصدنا بيان تحريف وضلالة كاتب هذا الكتاب المدعوة مقدس

يسوع يشرع احكام ويضع خطوات للزنا واغتصاب الفتاة المخطوبة يزني بها لانها ملك يمين رغم انف ابوها :

الزنا بالفتاة المخطوبة في الكتاب المقدس وبعد الزنا تصير زوجة للزاني شاءت ام ابت ! :

راجع سفر التثنية والتشجيع على الزنا واغتصاب ملك اليمين

فستجد انك : إذا سبيت نساء و رأيت في السبي امرأة جميلة الصورة فاشتهيتها فخذها لك زوجة بالإكراه ، واحلق شعرها لتصبح قرعة وقلم اظافرها واخلع عليها ثيابها واتركها في بيت لمدة شهر تصرخ وتولول ، فبذلك ستستسلم وتخضع لك ولشهواتك وبذلك يحق لك أن تتزوجها بالإكراه ، وإن أخذت شهوتك منها فطلقها بدون مقابل {التثنية 21(10-14))

قد تستغرب ان ربا يامر نبيه بالزنا لان الوثنيين ينزهون الهتهم عن هذا

لكن يسوع لم يامر بهذا فقط بل كان هذا اول كلام امر به نبيه هوشع ان يبحث عن ذانية يزني بها وينجب منها اولاد زنى !

يا ترى لماذا هذه الاوامر الا اخلاقية لان الارض كلها زنت !

استغفر الله واتوب اليه .

شع 1/ 2-3

) أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب!

ثم اخر ما كلم الرب هوشع

1وقال الرب لي: اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية،

يسوع ياخذ زوجات جده داوود ويعطيهن قريبه ليزني بهن كلهن

فلا ادري هل صارت ايضا نساء يسوع ملك يمين ليزني بهن اقرباءه بمباركة يسوع ؟ :

يسوع يشجع على الزنا وياخذ نساء الانبياء ليعطيهن للفجار ليزنو بهن " عجبا " !

والسؤال هو ما ذنب هؤلاء المسكينات ليعرضهن يسوع للاساءة في شرفهن عدوانا وظلما هل هذا اله هذا الذي يصل به الحد للمعاقبة بالزنا الى هذا الحد هل هناك نبي او رجل اله يفعل هذا الفعل المشين الا اخلاقي ؟؟

وياريته برجل عادي بل بانسان نبي قدوة معلم للاسف

انظر ماذا قال يسوع لجده داوود : انظر ماذا قال يسوع في نساء داوود الاتي هن أمهاته وجداته :

صموئيل 12

11 هكذا قال الرب هانذا اقيم عليك الشر من بيتك و اخذ نساءك امام عينيك و اعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس 12 لانك انت فعلت بالسر و انا افعل هذا الامر قدام جميع اسرائيل و قدام الشمس

( ونحن نقول حاشا لله عز وجل ولانبياء الله تعالى من افتراءات اليهود والنصارى لعنهم الله )

اقرأ الرب أوحى أن يفتشوا لداود عن فتاة عذراء لتنام فى حضنه لتدفئه : ولا أعلم هل هذه عقوبة؟ ولمن؟ أم مكافأة؟ ولمن؟ (( وَشَاخَ الْمَلِكُ دَاوُدُ. تَقَدَّمَ فِي الأَيَّامِ. وَكَانُوا يُغَطُّونَهُ بِالثِّيَابِ فَلَمْ يَدْفَأْ. فَقَالَ لَهُ عَبِيدُهُ: [لِيُفَتِّشُوا لِسَيِّدِنَا الْمَلِكِ عَلَى فَتَاةٍ عَذْرَاءَ، فَلْتَقِفْ أَمَامَ الْمَلِكِ وَلْتَكُنْ لَهُ حَاضِنَةً وَلْتَضْطَجِعْ فِي حِضْنِكَ فَيَدْفَأَ سَيِّدُنَا الْمَلِكُ )) [ملوك الأول1: 1-2 ]

انظر الى يسوع كيف يدفع الفتيات للزنا بالانبياء !

ولا تستغرب ان يقوم يسوع بعقوبة من يغضب عليه بتسليط الزناة على زوجاته واخواته فكونه اخذ نساء داوود (جدات يسوع ) واعطاهن قريبه ليزني بهن هذه ليست اول عقوبة لا اخلاقية يقوم بها يسوع

لكن انظر ايضا هذه وصايا يسوع للشعب ان تركوا ان عملوا بوصاياه فسوف يسلط الزناة على نساءهم كلهم ليزنوا بهن ويما رسوا الاعمال الا اخلاقية .!

لا ادري لماذا يحب يسوع مثل هذه العقوبات للشعوب التي تخطئ في حقه الا كان غير هذه العقوبات الا اخلاقية التي لا تليق بالشرفاء ؟

التثنية 28

15: وإن لم تسمعوا كلام الرب إلهكم وتحفظوا وصاياه وفرائضه التي أنا آمركم بها اليوم وتعملوا بها، تحل عليكم هذه اللعنات كلها وتشملكم: 16: تكونون ملعونين في مدنكم وفي حقولكم. 17: وتكون ملعونة سلالكم ومعاجنكم….. 30 يتزوج أحدكم امرأة فيضاجعها رجل آخر، ويبني بيتا فلا يقيم فيه، ويغرس كرما فلا يستغله………… الترجمة المشتركة – دار الكتاب المقدس

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لا تستغرب عزيزي من تشجيع يسوع وثناءه على الزناة

فيسوع عندما يشجع على الزنا فانه يذكر حالات زنا وينسبها للانبياء ويجعلهم مع الفجار 1- لفضحهم 2- للتشجيع على الزنا ويتاكد ذلك لكونه امر اخيرا في كلمته الجديدة التي الغى فيها احكام الجهاد والقتل والارهاب وحرق الزناة ورجمهم كما امر سابقا فقد قام يسوع بتسهيل الزنا من اوسع ابوابه وذلك انهقام بالغاء حد الزنا تماما بل وصل به الحد ان رفع من منزلتهم وجعلهم فوق الابرار وقال لتلاميذه ان الزناة والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله !:

"لا اعاقب بناتكم لأنهن يزنين" (هو 4: 14(

مت21:31 ) : والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله )

اقرأ الرب يُصْلِعُ السَّيِّدُ هَامَةَ بَنَاتِ صِهْيَوْنَ وَيُعَرِّي الرَّبُّ عَوْرَتَهُنَّ. [حزقيال 20: 25 وأيضاً إشعياء 3: 17 )

ونجد الزواني والزناة يدهنون جسد يسوع بالطيب الغالي وتدلكه كتدليك طالبي الشهوة

إنجيل مرقس 14:8

..... وإن قدمت امرأة قارورة طيبناردين تسكبه على رأسه

عملت ما عندها قد سبقت و دهنت بالطيب جسدي

تامل عزيزي التشجيع على الزنا وصل لاي حد لسنا سنتكلم عن الاساءة للانبياء والصالحين

الخروج 32

(1-6)أخذ هارون ذهب النساء والاولاد وصنع منه إله ، ودعى الجميع لحفل كبير فأكلوا وشربوا الخمور ورقصوا عراه ولم يشعروا بانفسهم من شدة السكر ، فعاقبهم إله العهد القديم على تقديس العجل ولم يعاقبهم على حال الدعارة التي كانوا فيها- سكارى يرقصون ويزنون ويعملون المنكرات وفيهم انبياء الله معهم بعدما صنعوا لهم عجل ليعبدوه من دون الله ! - (35)…

)الخروج 32

25 و لما راى موسى الشعب انه معرى لان هرون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه

يقول القمص أنطونيوس فكري : (آية25): بين مقاوميه= هم عماليق. الذين شاهدوهم في هذا الرقص العاري فهزأوا بهم.

هل رايت ان يسوع لم يعاقب على الزنا والرقص والعري والسكر وهذه المنكرات التي فعلها انبياءه لكنه عاقب على غيرها

(نحن نقول حاشا لله وحاشا انبياء الله موسى وهارون وغيرهم مما رماهم به مؤلف الكتاب المقدس – لعن الله اليهود والنصارى على اساءاتهم وكفرهم بالله ورسله - )

انظر بالاسفل

ياترى لماذا تربى انبياء يسوع هذه التربية من رباهم هل يسوع رباهم ام اهملهم ؟! سوال لابد من الاجابة عليه

هل رباهم يسوع ففشل في تربيتهم ام ان يسوع اهملهم تمام وفضحهم بذكر زناهم !

اذا كانت ترى بنفسك سير قدواتك انبياء يسوع فهنا قصة نبي يسكر ويتعرى ( تكوين 9 :21-25(

و هذا ايضا احد انبياء يسوع يزني ببناته بعد شربه الخمر وسكره ) تكوين19: 30-38 [

واقرا هنا اتهام يسوع لنبي الله ابراهيم انه تزوج من اخته لابيه :

اتهام بزواج نبى الله إبراهيم عليه السلام من سارة وهى أخته من أبيه (تكوين 20: 12) ؛ على الرغم من أن سفر اللاويين 18: 9 يحرم الزواج من الأخت للأب أو للأم!

وهذا نبي يسمى يهوذا متهم بالزنا من جدة يسوع اسمها ثامار وهي زوجة ابن يهوذا " نبي يزني زنا محارم للاسف ) تكوين الإصحاح 38 )

فيسوع لم يقتنع انبياءه بكلامه ووحيه انظر نبي يجمع بين الاختين :

اقرأ: نبى الله يعقوب يجمع بين الأختين: فقد تزوج ليئة وراحيل الأختين وأنجب منهما (تكوين 29: 23-30) ؛ ويحرم سفر اللاويين الجمع بين الأختين (لاويين 18: 18)

انظر الى انبياء يسوع يزنون بمحارمهم

اقرأ: نبى الله رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة: [ تكوين 35: 22 ؛ 49: 3-4]

بل حتى اباء الانبياء لم يحفظهم يسوع لكرامة انبياءه فهم ايضا يخالفون كلام يسوع :

اقرأ: عمرام أبو نبى الله موسى يتزوج عمته : يقول سفراللاويبن 18: 12 (( عورة أخت أبيك لا تكشف إنها قريبة أبيك )) ؛ إلا أن عمرام أبو نبى الله موسى قد تزوج عمته : (( وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى )) الخروج 6 : 20

وها هو يسوع سمح بممارسة الرذلة مع بنت نبي لماذا لم يمنعها حرمة لانبياءه ؟

اقرا :

شكيم يزنى بابنة نبى الله يعقوب (دينة) (تكوين 24: 20(

اذا كان امامك قدواتك يمارسون الرذيلة فماذا بقي في نفسك من احباط وتشجيع على الفضيلة كيف تكون انت احسن ممن هم احسن منك وقد مارسوا الرذيلة ؟

يا الهي ارحمنا يارب واغفر لنا وتب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين

انبياء يسوع : النبي شمشمون يرى امراة زانية من بعيد فيذهب اليها ويدخل بيتها ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم :

[قضاة 16: 1]( ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها).

ما المغزى والهدف من ذكر مثل هذا ؟؟ الا كان الستر افضل لو كان الانبياء احبابا ليسوع لما فضحهم يسوع في كتابه بل سترهم هذا يدل على الكراهية والعار الذي يكنه يسوع لهم

( نحن نقول حاشا انبياء الله من افتراءات اليهود والنصارى لعنهم الله )

انبياء يسوع : "حزقيال والتشجيع على الفاحشة :

)حزقيال 16: 33-34( (لكل الزواني يعطون هدية, أما أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك, ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك.) أي لممارسة الزنا والفاحشة معه!

(حاشا انبياء الله عن افتراءات اليهود والنصارى لعنهم الله )

اتهام النبي ابراهيم بتقديم زوجته لفرعون ليفعل اي شيئ بها مقابل ان يخلي سبيله ولا يقتله ويسمى هذا العمل خير .. ماذا تتوقع من فرعون ان يفعل بزوجة ابراهيم لما قدمها له والكاتب اتهم ابراهيم بانه قال لزوجته ان هذا الفعل خير وقولي انك اختي حتى لايقتلني ؟

فى التكوين الإصحاح(12العدد (10إلي19 ))وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته : إني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر . فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك . قولي : انك اختي . ليكون لي الخير بسببك وتحيا نفسي من أجلك)).

المعنلو كان بك خير سيزني فقط ولم يقتلني لانه سيظن انك اختي فغيقول لا حاجة بقتل اخته ! لاحظ انه هنا ليس اتهام فقط لابراهيم بعدم الغيرة بل رضا ابراهيم بزنا الفرعون بامراته

( ونحن نقول حاشا انبياء الله من افتراءات اليهود والنصارى لعنهم الله )

يسوع يدافع عن امراة زانية ويعفيها من اقامة الناموس الذي امر به يسوع ان يقيمه عليها

وليس هذا بل يلغي حد الزنا على الزناة بسببها فيكون الباب مفتوح امام الزناة والزواني بدون اي عقوبه رادعة لهم عن الزنا فليفعل الفساق اذا مايشاؤون فتعاليم الناموس صارت عند يسوع غير نافعة مؤخرا رغم انه كذب عندما قال ما جئت لا لغيها ولا لانقضها او ازيلها !

المسيح قد دافع عن إمرأة زانية قال له اليهود : (( موسى في الناموس أوصانا أن هذه ترجم )) [ يوحنا 8 : 5 ] .- لكن يسوع لم يتلفت الى موسى ولا الى ناموس موسى فقد تركه الان وغيره تماما - (( ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم : من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر )) [ يوحنا 8 : 7 * ((أليست هذه تأشيرة دخول أو مرور إلي عالم الزنا والتي أنكرها بعض علماء النصاري ما فيها من دعوة للزنا وهكذا أيضا المسيح كسر الناموس والشريعة ونقد كلامه

ونقول اذا كان الاله يسوع بنفسه يعاقب البشر بالزنا وتسليط الزناة والزواني على النساء العفيفات

فلا نستغرب ان يقول كلمات اباحية فاضحة مثل هذه :

ولكن لا ادري هل تستطيع ان تخبرنا ما هو المعني والمغزي من وراء هذا النص المقدس ؟

فَأُوْلِعَتْ بِعُشَّاقِهَا هُنَاكَ، الَّذِينَ عَوْرَتُهُمْ كَعَوْرَةِ الْحَمِيرِ وَمَنِيُّهُمْ كَمَنِيِّ الْخَيْلِ.(ترجمة الحياة)

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طبعا صديقنا الإسلامي وكعادة الإسلاميين كثر لعنه وشتمه لليهود والنصارى فوق تعبيره !!



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لكن بصراحة شتم الإسلاميين هل بتأثير دراستهم الكتاب المقدس ؟!!



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سفر التثنية 28



1 «وَإِنْ سَمِعْتَ سَمْعًا لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ لِتَحْرِصَ أَنْ تَعْمَلَ بِجَمِيعِ وَصَايَاهُ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ، يَجْعَلُكَ الرَّبُّ إِلهُكَ مُسْتَعْلِيًا عَلَى جَمِيعِ قَبَائِلِ الأَرْضِ،

2 وَتَأْتِي عَلَيْكَ جَمِيعُ هذِهِ الْبَرَكَاتِ وَتُدْرِكُكَ، إِذَا سَمِعْتَ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ.

3 مُبَارَكًا تَكُونُ فِي الْمَدِينَةِ، وَمُبَارَكًا تَكُونُ فِي الْحَقْلِ.

4 وَمُبَارَكَةً تَكُونُ ثَمَرَةُ بَطْنِكَ وَثَمَرَةُ أَرْضِكَ وَثَمَرَةُ بَهَائِمِكَ، نِتَاجُ بَقَرِكَ وَإِنَاثُ غَنَمِكَ.

5 مُبَارَكَةً تَكُونُ سَلَّتُكَ وَمِعْجَنُكَ.

6 مُبَارَكًا تَكُونُ فِي دُخُولِكَ، وَمُبَارَكًا تَكُونُ فِي خُرُوجِكَ.

7 يَجْعَلُ الرَّبُّ أَعْدَاءَكَ الْقَائِمِينَ عَلَيْكَ مُنْهَزِمِينَ أَمَامَكَ. فِي طَرِيق وَاحِدَةٍ يَخْرُجُونَ عَلَيْكَ، وَفِي سَبْعِ طُرُق يَهْرُبُونَ أَمَامَكَ.

8 يَأْمُرُ لَكَ الرَّبُّ بِالْبَرَكَةِ فِي خَزَائِنِكَ وَفِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ يَدُكَ، وَيُبَارِكُكَ فِي الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ.

9 يُقِيمُكَ الرَّبُّ لِنَفْسِهِ شَعْبًا مُقَدَّسًا كَمَا حَلَفَ لَكَ، إِذَا حَفِظْتَ وَصَايَا الرَّبِّ إِلهِكَ وَسَلَكْتَ فِي طُرُقِهِ.

10 فَيَرَى جَمِيعُ شُعُوبِ الأَرْضِ أَنَّ اسْمَ الرَّبِّ قَدْ سُمِّيَ عَلَيْكَ وَيَخَافُونَ مِنْكَ.

11 وَيَزِيدُكَ الرَّبُّ خَيْرًا فِي ثَمَرَةِ بَطْنِكَ وَثَمَرَةِ بَهَائِمِكَ وَثَمَرَةِ أَرْضِكَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي حَلَفَ الرَّبُّ لآبَائِكَ أَنْ يُعْطِيَكَ.

12 يَفْتَحُ لَكَ الرَّبُّ كَنْزَهُ الصَّالِحَ، السَّمَاءَ، لِيُعْطِيَ مَطَرَ أَرْضِكَ فِي حِينِهِ، وَلْيُبَارِكَ كُلَّ عَمَلِ يَدِكَ، فَتُقْرِضُ أُمَمًا كَثِيرَةً وَأَنْتَ لاَ تَقْتَرِضُ.

13 وَيَجْعَلُكَ الرَّبُّ رَأْسًا لاَ ذَنَبًا، وَتَكُونُ فِي الارْتِفَاعِ فَقَطْ وَلاَ تَكُونُ فِي الانْحِطَاطِ، إِذَا سَمِعْتَ لِوَصَايَا الرَّبِّ إِلهِكَ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ، لِتَحْفَظَ وَتَعْمَلَ

14 وَلاَ تَزِيغَ عَنْ جَمِيعِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ يَمِينًا أَوْ شِمَالاً، لِكَيْ تَذْهَبَ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى لِتَعْبُدَهَا.

15 «وَلكِنْ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ لِتَحْرِصَ أَنْ تَعْمَلَ بِجَمِيعِ وَصَايَاهُ وَفَرَائِضِهِ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْكَ جَمِيعُ هذِهِ اللَّعَنَاتِ وَتُدْرِكُكَ:

16 مَلْعُونًا تَكُونُ فِي الْمَدِينَةِ وَمَلْعُونًا تَكُونُ فِي الْحَقْلِ.

17 مَلْعُونَةً تَكُونُ سَلَّتُكَ وَمِعْجَنُكَ.

18 مَلْعُونَةً تَكُونُ ثَمَرَةُ بَطْنِكَ وَثَمَرَةُ أَرْضِكَ، نِتَاجُ بَقَرِكَ وَإِنَاثُ غَنَمِكَ.

19 مَلْعُونًا تَكُونُ فِي دُخُولِكَ، وَمَلْعُونًا تَكُونُ فِي خُرُوجِكَ.

20 يُرْسِلُ الرَّبُّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ وَالاضْطِرَابَ وَالزَّجْرَ فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ يَدُكَ لِتَعْمَلَهُ، حَتَّى تَهْلِكَ وَتَفْنَى سَرِيعًا مِنْ أَجْلِ سُوْءِ أَفْعَالِكَ إِذْ تَرَكْتَنِي.

21 يُلْصِقُ بِكَ الرَّبُّ الْوَبَأَ حَتَّى يُبِيدَكَ عَنِ الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِكَيْ تَمْتَلِكَهَا.

22 يَضْرِبُكَ الرَّبُّ بِالسِّلِّ وَالْحُمَّى وَالْبُرَدَاءِ وَالالْتِهَابِ وَالْجَفَافِ وَاللَّفْحِ وَالذُّبُولِ، فَتَتَّبِعُكَ حَتَّى تُفْنِيَكَ.

23 وَتَكُونُ سَمَاؤُكَ الَّتِي فَوْقَ رَأْسِكَ نُحَاسًا، وَالأَرْضُ الَّتِي تَحْتَكَ حَدِيدًا.

24 وَيَجْعَلُ الرَّبُّ مَطَرَ أَرْضِكَ غُبَارًا، وَتُرَابًا يُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى تَهْلِكَ.

25 يَجْعَلُكَ الرَّبُّ مُنْهَزِمًا أَمَامَ أَعْدَائِكَ. فِي طَرِيق وَاحِدَةٍ تَخْرُجُ عَلَيْهِمْ، وَفِي سَبْعِ طُرُق تَهْرُبُ أَمَامَهُمْ، وَتَكُونُ قَلِقًا فِي جَمِيعِ مَمَالِكِ الأَرْضِ.

26 وَتَكُونُ جُثَّتُكَ طَعَامًا لِجَمِيعِ طُيُورِ السَّمَاءِ وَوُحُوشِ الأَرْضِ وَلَيْسَ مَنْ يُزْعِجُهَا.

27 يَضْرِبُكَ الرَّبُّ بِقُرْحَةِ مِصْرَ وَبِالْبَوَاسِيرِ وَالْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ حَتَّى لاَ تَسْتَطِيعَ الشِّفَاءَ.

28 يَضْرِبُكَ الرَّبُّ بِجُنُونٍ وَعَمًى وَحَيْرَةِ قَلْبٍ،

29 فَتَتَلَمَّسُ فِي الظُّهْرِ كَمَا يَتَلَمَّسُ الأَعْمَى فِي الظَّلاَمِ، وَلاَ تَنْجَحُ فِي طُرُقِكَ بَلْ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مَظْلُومًا مَغْصُوبًا كُلَّ الأَيَّامِ وَلَيْسَ مُخَلِّصٌ.

30 تَخْطُبُ امْرَأَةً وَرَجُلٌ آخَرُ يَضْطَجع مَعَهَا. تَبْنِي بَيْتًا وَلاَ تَسْكُنُ فِيهِ. تَغْرِسُ كَرْمًا وَلاَ تَسْتَغِلُّهُ.

31 يُذْبَحُ ثَوْرُكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ وَلاَ تَأْكُلُ مِنْهُ. يُغْتَصَبُ حِمَارُكَ مِنْ أَمَامِ وَجْهِكَ وَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْكَ. تُدْفَعُ غَنَمُكَ إِلَى أَعْدَائِكَ وَلَيْسَ لَكَ مُخَلِّصٌ.

32 يُسَلَّمُ بَنُوكَ وَبَنَاتُكَ لِشَعْبٍ آخَرَ وَعَيْنَاكَ تَنْظُرَانِ إِلَيْهِمْ طُولَ النَّهَارِ، فَتَكِلاَّنِ وَلَيْسَ فِي يَدِكَ طَائِلَةٌ.

33 ثَمَرُ أَرْضِكَ وَكُلُّ تَعَبِكَ يَأْكُلُهُ شَعْبٌ لاَ تَعْرِفُهُ، فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ مَظْلُومًا وَمَسْحُوقًا كُلَّ الأَيَّامِ.

34 وَتَكُونُ مَجْنُونًا مِنْ مَنْظَرِ عَيْنَيْكَ الَّذِي تَنْظُرُ.

35 يَضْرِبُكَ الرَّبُّ بِقَرْحٍ خَبِيثٍ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَعَلَى السَّاقَيْنِ، حَتَّى لاَ تَسْتَطِيعَ الشِّفَاءَ مِنْ أَسْفَلِ قَدَمِكَ إِلَى قِمَّةِ رَأْسِكَ.

36 يَذْهَبُ بِكَ الرَّبُّ وَبِمَلِكِكَ الَّذِي تُقِيمُهُ عَلَيْكَ إِلَى أُمَّةٍ لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلاَ آبَاؤُكَ، وَتَعْبُدُ هُنَاكَ آلِهَةً أُخْرَى مِنْ خَشَبٍ وَحَجَرٍ،

37 وَتَكُونُ دَهَشًا وَمَثَلاً وَهُزْأَةً فِي جَمِيعِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ يَسُوقُكَ الرَّبُّ إِلَيْهِمْ.

38 بِذَارًا كَثِيرًا تُخْرِجُ إِلَى الْحَقْلِ، وَقَلِيلاً تَجْمَعُ، لأَنَّ الْجَرَادَ يَأْكُلُهُ.

39 كُرُومًا تَغْرِسُ وَتَشْتَغِلُ، وَخَمْرًا لاَ تَشْرَبُ وَلاَ تَجْنِي، لأَنَّ الدُّودَ يَأْكُلُهَا.

40 يَكُونُ لَكَ زَيْتُونٌ فِي جَمِيعِ تُخُومِكَ، وَبِزَيْتٍ لاَ تَدَّهِنُ، لأَنَّ زَيْتُونَكَ يَنْتَثِرُ.

41 بَنِينَ وَبَنَاتٍ تَلِدُ وَلاَ يَكُونُونَ لَكَ، لأَنَّهُمْ إِلَى السَّبْيِ يَذْهَبُونَ.

42 جَمِيعُ أَشْجَارِكَ وَأَثْمَارِ أَرْضِكَ يَتَوَلاَّهُ الصَّرْصَرُ.

43 اَلْغَرِيبُ الَّذِي فِي وَسَطِكَ يَسْتَعْلِي عَلَيْكَ مُتَصَاعِدًا، وَأَنْتَ تَنْحَطُّ مُتَنَازِلاً.

44 هُوَ يُقْرِضُكَ وَأَنْتَ لاَ تُقْرِضُهُ. هُوَ يَكُونُ رَأْسًا وَأَنْتَ تَكُونُ ذَنَبًا.

45 وَتَأْتِي عَلَيْكَ جَمِيعُ هذِهِ اللَّعَنَاتِ وَتَتَّبِعُكَ وَتُدْرِكُكَ حَتَّى تَهْلِكَ، لأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ لِتَحْفَظَ وَصَايَاهُ وَفَرَائِضَهُ الَّتِي أَوْصَاكَ بِهَا.

46 فَتَكُونُ فِيكَ آيَةً وَأُعْجُوبَةً وَفِي نَسْلِكَ إِلَى الأَبَدِ.

47 مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَعْبُدِ الرَّبَّ إِلهَكَ بِفَرَحٍ وَبِطِيبَةِ قَلْبٍ لِكَثْرَةِ كُلِّ شَيْءٍ.

48 تُسْتَعْبَدُ لأَعْدَائِكَ الَّذِينَ يُرْسِلُهُمُ الرَّبُّ عَلَيْكَ فِي جُوعٍ وَعَطَشٍ وَعُرْيٍ وَعَوَزِ كُلِّ شَيْءٍ. فَيَجْعَلُ نِيرَ حَدِيدٍ عَلَى عُنُقِكَ حَتَّى يُهْلِكَكَ.

49 يَجْلِبُ الرَّبُّ عَلَيْكَ أُمَّةً مِنْ بَعِيدٍ، مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ كَمَا يَطِيرُ النَّسْرُ، أُمَّةً لاَ تَفْهَمُ لِسَانَهَا،

50 أُمَّةً جَافِيَةَ الْوَجْهِ لاَ تَهَابُ الشَّيْخَ وَلاَ تَحِنُّ إِلَى الْوَلَدِ،

51 فَتَأْكُلُ ثَمَرَةَ بَهَائِمِكَ وَثَمَرَةَ أَرْضِكَ حَتَّى تَهْلِكَ، وَلاَ تُبْقِي لَكَ قَمْحًا وَلاَ خَمْرًا وَلاَ زَيْتًا، وَلاَ نِتَاجَ بَقَرِكَ وَلاَ إِنَاثَ غَنَمِكَ، حَتَّى تُفْنِيَكَ.

52 وَتُحَاصِرُكَ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِكَ حَتَّى تَهْبِطَ أَسْوَارُكَ الشَّامِخَةُ الْحَصِينَةُ الَّتِي أَنْتَ تَثِقُ بِهَا فِي كُلِّ أَرْضِكَ. تُحَاصِرُكَ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِكَ، فِي كُلِّ أَرْضِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ.

53 فَتَأْكُلُ ثَمَرَةَ بَطْنِكَ، لَحْمَ بَنِيكَ وَبَنَاتِكَ الَّذِينَ أَعْطَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي الْحِصَارِ وَالضِّيقَةِ الَّتِي يُضَايِقُكَ بِهَا عَدُوُّكَ.

54 الرَّجُلُ الْمُتَنَعِّمُ فِيكَ وَالْمُتَرَفِّهُ جِدًّا، تَبْخُلُ عَيْنُهُ عَلَى أَخِيهِ وَامْرَأَةِ حِضْنِهِ وَبَقِيَّةِ أَوْلاَدِهِ الَّذِينَ يُبْقِيهِمْ،

55 بِأَنْ يُعْطِيَ أَحَدَهُمْ مِنْ لَحْمِ بَنِيهِ الَّذِي يَأْكُلُهُ، لأَنَّهُ لَمْ يُبْقَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْحِصَارِ وَالضِّيقَةِ الَّتِي يُضَايِقُكَ بِهَا عَدُوُّكَ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِكَ.

56 وَالْمَرْأَةُ الْمُتَنَعِّمَةُ فِيكَ وَالْمُتَرَفِّهَةُ الَّتِي لَمْ تُجَرِّبْ أَنْ تَضَعَ أَسْفَلَ قَدَمِهَا عَلَى الأَرْضِ لِلتَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ، تَبْخَلُ عَيْنُهَا عَلَى رَجُلِ حِضْنِهَا وَعَلَى ابْنِهَا وَبْنَتِهَا

57 بِمَشِيمَتِهَا الْخَارِجَةِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا وَبِأَوْلاَدِهَا الَّذِينَ تَلِدُهُمْ، لأَنَّهَا تَأْكُلُهُمْ سِرًّا فِي عَوَزِ كُلِّ شَيْءٍ، فِي الْحِصَارِ وَالضِّيقَةِ الَّتِي يُضَايِقُكَ بِهَا عَدُوُّكَ فِي أَبْوَابِكَ.

58 إِنْ لَمْ تَحْرِصْ لِتَعْمَلَ بِجَمِيعِ كَلِمَاتِ هذَا النَّامُوسِ الْمَكْتُوبَةِ فِي هذَا السِّفْرِ، لِتَهَابَ هذَا الاسْمَ الْجَلِيلَ الْمَرْهُوبَ، الرَّبَّ إِلهَكَ،

59 يَجْعَلُ الرَّبُّ ضَرَبَاتِكَ وَضَرَبَاتِ نَسْلِكَ عَجِيبَةً. ضَرَبَاتٍ عَظِيمَةً رَاسِخَةً، وَأَمْرَاضًا رَدِيَّةً ثَابِتَةً.

60 وَيَرُدُّ عَلَيْكَ جَمِيعَ أَدْوَاءِ مِصْرَ الَّتِي فَزِعْتَ مِنْهَا، فَتَلْتَصِقُ بِكَ.

61 أَيْضًا كُلُّ مَرَضٍ وَكُلُّ ضَرْبَةٍ لَمْ تُكْتَبْ فِي سِفْرِ النَّامُوسِ هذَا، يُسَلِّطُهُ الرَّبُّ عَلَيْكَ حَتَّى تَهْلِكَ.

62 فَتَبْقَوْنَ نَفَرًا قَلِيلاً عِوَضَ مَا كُنْتُمْ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فِي الْكَثْرَةِ، لأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ.

63 وَكَمَا فَرِحَ الرَّبُّ لَكُمْ لِيُحْسِنَ إِلَيْكُمْ وَيُكَثِّرَكُمْ، كَذلِكَ يَفْرَحُ الرَّبُّ لَكُمْ لِيُفْنِيَكُمْ وَيُهْلِكَكُمْ، فَتُسْتَأْصَلُونَ مِنَ الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِتَمْتَلِكَهَا.

64 وَيُبَدِّدُكَ الرَّبُّ فِي جَمِيعِ الشُّعُوبِ مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ إِلَى أَقْصَائِهَا، وَتَعْبُدُ هُنَاكَ آلِهَةً أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلاَ آبَاؤُكَ، مِنْ خَشَبٍ وَحَجَرٍ.

65 وَفِي تِلْكَ الأُمَمِ لاَ تَطْمَئِنُّ وَلاَ يَكُونُ قَرَارٌ لِقَدَمِكَ، بَلْ يُعْطِيكَ الرَّبُّ هُنَاكَ قَلْبًا مُرْتَجِفًا وَكَلاَلَ الْعَيْنَيْنِ وَذُبُولَ النَّفْسِ.

66 وَتَكُونُ حَيَاتُكَ مُعَلَّقَةً قُدَّامَكَ، وَتَرْتَعِبُ لَيْلاً وَنَهَارًا وَلاَ تَأْمَنُ عَلَى حَيَاتِكَ.

67 فِي الصَّبَاحِ تَقُولُ: يَا لَيْتَهُ الْمَسَاءُ، وَفِي الْمَسَاءِ تَقُولُ: يَا لَيْتَهُ الصَّبَاحُ، مِنِ ارْتِعَابِ قَلْبِكَ الَّذِي تَرْتَعِبُ، وَمِنْ مَنْظَرِ عَيْنَيْكَ الَّذِي تَنْظُرُ.

68 وَيَرُدُّكَ الرَّبُّ إِلَى مِصْرَ فِي سُفُنٍ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي قُلْتُ لَكَ لاَ تَعُدْ تَرَاهَا، فَتُبَاعُونَ هُنَاكَ لأَعْدَائِكَ عَبِيدًا وَإِمَاءً، وَلَيْسَ مَنْ يَشْتَرِي».

***



يقول القس أنطونيوس فكري :



1- نجد تفصيلًا لمعنى البركات واللعنات التي ذُكرت فيما سبق.



2- الله يبدأ بالبركات قبل اللعنات فهو يود لو بارك دائمًا ولا يميل لأن يلعن أولاده.



3- البركات واللعنات تُظهر أن الله عادل سيجازى كل واحد بحسب أعماله.



4- الله غيور على مجده وشريعته، هو اختار هذا الشعب وأفاض عليهم من نعمته وخلصهم وفداهم وأصبح اسمه عليهم أمام كل الشعوب فهو يريدهم قديسين ليمجدوه، وبهذا تظهر قداسته. ولكن إن خالفوا وصاياه فستظر قداسته في عقابهم فهو يرفض الخطية. وليس عنده مُحاباة. فهو سيُعاقب كل شرير من شعبه أو من الشعوب الأخرى.



5- بعد كل اللعنات والإنذارات نجد الله يفتح أمامهم باب التوبة (إصحاح 30).



ويقول :



اللعنات تأتى متوالية ولا هرب منها فلنهرب إلى الله لا أن نهرب منه ومادمنا لن نستطيع أن نهرب من عدله فلنهرب إلى رحمته. ولاحظ أنه لا يُمكن فصل محبة الله وحنانه عن قداسته وعدله وغضبه والمحبة هي لأولاده الأبرار أما الغضب فللأشرار. ونُلاحظ أن اللعنة هي ثمر طبيعي للخطية.



ويقول أيضا :



عجيب أن يسلم الله شعبه لأعدائه فيظلمونهم ويغتصبون كل ما لديهم ولكن هذا للتأديب.



ويقول :



الله حذر، إذًا على الخاطئ ألا يشتكى إذا حدث هذا ويقول الله تركني. هو بخطيته فقد الحماية الإلهية.



وأيضا :



خطيتهم تكون عقوبتهم فهم باختيارهم عبدوا آلهة الأمم الغريبة فالله سيرسلهم لسادة آخرين يستعبدونهم، وهؤلاء السادة يعبدون هذه الآلهة وسيجعلهم هؤلاء السادة يعبدون آلهتهم. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والتفاسير الأخرى). وحدث هذا مرات عديدة على يد ملوك أشور وبابل واليونان.



ويقول :



اللعنات والمصائب التي تحل بهم تصير فيهم وفي نسلهم آية أي علامة على سوء أفعالهم وعلى غضب الله عليهم وعلى قوة ضرباته ضدهم وأعجوبة = أي عمل عجيب يظهر سلطان الله على كل إنسان وتصرفه مع الشعب الذي يعصاه.



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الروابط :





http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=5&chapter=28



http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/05-Sefr-El-Tathneya/Tafseer-Sefr-El-Tathnia__01-Chapter-28.html#1



http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=5&chapter=28



https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687069988004876&id=540875905957619





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