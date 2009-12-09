أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فلاح هادي الجنابي - التعامل الدولي الصارم مع ملالي إيران هو الحل



اخر الافلام











المزيد.....

التعامل الدولي الصارم مع ملالي إيران هو الحل


فلاح هادي الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هل کان بإمکان نظام الملالي أن يتمکن من توسيع دائرة هيمنته و نفوذه في المنطقة خلال الاعوام الثمانية المنصرمة، فيما لو إلتزمت إدارة الرئيس الامريکي السابق بتعامل سياسي حازم و صارم مع هذا النظام؟ قطعا فإن الإجابة هيباالنفي القاطع، ذلك إن نظام الملالي قد عود العالم کله على جبنه و تراجعه في حال وجد أمامه من يواجهه بقوة و حزم، وإن ماقد توصل إليه هذا النظام من توسع في دائرة هيمنته و نفوذه إنما هو بسبب سياسة التساهل و المسايرة و المماشاة غير المجدية مع هذا النظام و الذي يقوم دائما بإستغلالها من أجل تحقيق أهداف و غايات خاصة له سواء داخل إيران أم في المنطقة أم في العالم.
قيام نظام الملالي بخرق قرار مجلس الامن الدولي 2231، و إستمراره في صناعة و إختبار الصواريخ البالستية القابلة لحمل رٶوس نووية، أثار مرة أخرى قلق و حفيظة دول المنطقة و العالم، وهو وکما يبدو إمتدادا طبيعي للإتفاق النووي الذي تم إبرامه معه و الذي فيه العديد من الثغرات وماکان يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بعقد هکذا إتفاق معه بل کان المنتظر و کما طالبت العديد من الاوساط السياسية و في مقدمتها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أن يکون هناك إتفاق صارم لايترك المجال أبدا لهذا النظام کي يتلاعب أو يعبث به کما يجري حاليا.
من الضروري جدا التشديد على ضرورة التعامل و التعاطي الصارم مع نظام الملالي لخرقه قرار مجلس الامن الدولي 2231، لأن ذلك وکما أکدت المقاومة الايرانية في بيان لها بمناسبة إطلاق الصواريخ من قبل النظام، أمر ضروري للسلام والهدوء في المنطقة وللحيلولة دون استمرار محاولات النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران لإثارة الحروب، کما جاء في البيان، والحق إن هذا النظام متعود دائما على إستغلال أي إتفاق دولي في ثمة مجال للخرق و الانتهاك و الالتفاف عليه، ولذلك فإنه من الملح أن يبادر المجتمع الدولي لإنتهاج سياسة جديدة مع هذا النظام مبنية على أساس الحزم و الصرامة من أجل ردعه عن تجاوزاته و إنتهاکاته و خروقاته المتکررة.
مايجب علينا أن لانتناساه و نتجاهله هو إنه ليست المرة الأولى حيث يقوم النظام الإيراني باجراء مثل هذه الاختبارات في خرق سافر لقرار2231 بعد صدوره في يوليو 2015. بل إنه قد أجرى مالايقل عن 4 اختبارات صاروخية أخرى في عامي 2015 و 2016، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يدرك و يعي جيدا من إن إتباع سياسات المسايرة و المهادنة مع هذا النظام هي التي دفعته و ساعدته لکي يتمادى و يقوم بهذه الخروقات و التجاوزات، وإن المنتظر هو العمل من أجل ضمان عدم تکرار هذا الخطأ الشنيع و إعادة هذا النظام الى حجمه الطبيعي.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فلاح هادي الجنابي

إجمالي القراءات: 1,626,515
المقالات المنشورة: 739
- ضرورة تغيير اسلوب التعامل الدولي مع نظام الملالي
- ويبقى نظام الملالي متمسکا بالاعدامات
- ديمقراطية القمع و الاعدامات و الفقر
- نمر من الاکاذيب و الخداع
- إستلهامات نظام الملالي
- نظام غارق في الفساد
- تطوير الصواريخ و تجويع الشعب
- لامجال لتحمل المزيد من مغامرات الملالي
- أفضل رد على تدخلات نظام الملالي في المنطقة
- برکان قد ينفجر في أية لحظة
- مخاض التغيير
- الاعصار الذي لامناص منه
- مقومات الامن و الاستقرار في المنطقة
- أخطر الاوبئة و الکوارث
- حتمية إحالة ملف جرائم ملالي إيران الى مجلس الامن الدولي
- يطورون الصواريخ و الشعب يتضور جوعا
- المتطرفون لن يعملوا من أجل السلام و الامن أبدا
- مريم رجوي تبدأ بسحب البساط من تحت أقدام ملالي إيران
- إنها الفرصة للتخلص من بٶرة التطرف و الارهاب
- وحش لابد من القضاء عليه

المزيد.....



أخبار عامة
- الاستعدادات لاقتحام الساحل الأيمن للموصل
- الكرملين يطالب -فوكس نيوز- بالاعتذار
- حزب الاتحاد الديمقراطي: مؤتمر لأكراد سوريا وتركيا والعراق وإ ...
- افتتاح مهرجان مشروب -بيسكو- في بيرو
- استطلاع: لوبان ستفوز في الجولة الأولى وتخسر الثانية
- نواب كويتيون يتخوفون من تكرار -الغزو العراقي-
- هوندا تبتكر دراجة نارية ذاتية التوازن لا تسقط أبدا
- الكرملين يؤكد زيارة روحاني لموسكو الشهر المقبل
- نحو القضاء النهائي على ظاهرة ختان الاناث بحلول 2030
- الشعارات المنددة بالعنصرية والداعية للتعايش تطغى على نهائي - ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فلاح هادي الجنابي - التعامل الدولي الصارم مع ملالي إيران هو الحل