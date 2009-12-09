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المرض النفسي


بنواحي هناء
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 17:50
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    


المرض النفسي في المجتمع العربي الإسلامي يعني أن الشحص مصاب بمس من الجن، أو أنه تحت تأثير السحر ، أو أنه معتوه، أو أحمق، أو أنه مصاب بعين حاسد

المرض النفسي هو مرض مثله مثل المرض الجسدي، وأحيانا يكون أكثر خطورة وأشد بأسا من داء الجسد ، لأن الصحة النفسية تنعكس سلبا على الصحة العقلية والجسدية لشخص ، وتنعكس حتما على حياتنا بالكامل ، وحياة أقربائنا وحياة الأخرين أيضا .

لذلك يستوجب أن نغير نظرتنا للمرض النفسي والطب النفسي، وأن نلجأ إليه إذا ما شعرنا بضطراب في نفسيتنا ، وليس الإلتجاء إلى الرقية الشرعية ، وزيارة الأضرحة ، والعرفات، حتى يستعصى علينا علاج المرض ونقع في مشاكل أكبر ، حتى نقع في الإنتحار لا قدر الله أو نرتكب جريمة في حق الغير ، أو مصائب نحن في غنى عنها .

الصحة النفسية هي أساس صحة العقل، والجسد ويجب أن نهتم بها وأن نعيرها إهتماما أكبر وأكبر ، لأنها هي التي توصلنا إلى بر أمان أرواحنا وحياتنا وحياة من نحب ومن يعنينا أمرهم ومن لا يعننيا أمرهم أيضا ، لنرسم بصحة نفسيتنا عالما أفضل ولننعم بدفئء وسلام رحاب جنان صحة أنفسنا على كوكب الأرض.





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بنواحي هناء

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الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - بنواحي هناء - المرض النفسي