

بنواحي هناء

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 17:50

المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية









المرض النفسي في المجتمع العربي الإسلامي يعني أن الشحص مصاب بمس من الجن، أو أنه تحت تأثير السحر ، أو أنه معتوه، أو أحمق، أو أنه مصاب بعين حاسد



المرض النفسي هو مرض مثله مثل المرض الجسدي، وأحيانا يكون أكثر خطورة وأشد بأسا من داء الجسد ، لأن الصحة النفسية تنعكس سلبا على الصحة العقلية والجسدية لشخص ، وتنعكس حتما على حياتنا بالكامل ، وحياة أقربائنا وحياة الأخرين أيضا .



لذلك يستوجب أن نغير نظرتنا للمرض النفسي والطب النفسي، وأن نلجأ إليه إذا ما شعرنا بضطراب في نفسيتنا ، وليس الإلتجاء إلى الرقية الشرعية ، وزيارة الأضرحة ، والعرفات، حتى يستعصى علينا علاج المرض ونقع في مشاكل أكبر ، حتى نقع في الإنتحار لا قدر الله أو نرتكب جريمة في حق الغير ، أو مصائب نحن في غنى عنها .



الصحة النفسية هي أساس صحة العقل، والجسد ويجب أن نهتم بها وأن نعيرها إهتماما أكبر وأكبر ، لأنها هي التي توصلنا إلى بر أمان أرواحنا وحياتنا وحياة من نحب ومن يعنينا أمرهم ومن لا يعننيا أمرهم أيضا ، لنرسم بصحة نفسيتنا عالما أفضل ولننعم بدفئء وسلام رحاب جنان صحة أنفسنا على كوكب الأرض.