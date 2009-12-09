

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 16:39

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









نحن نحذر وننبه لما يحاك بليل بمجلس الٲمة باللجنة الدينية التى تسارع فى وضع قانون ينظم الٲفتاء بحق يراد به باطل وحسب النص المقترح للقانون الذى نشر باليوم السابع فالقانون يقصر حق الرٲى والفتوى لموظفى دار الٲفتاء وموظفى الٲزهر الذى يؤيد معظهم ٲفكار داعش كما ان الترخيص بالٲفتاء والإجتهاد لغير الموظفين يتحكم فيه هؤلاء الموظفين مما يعنى غلق باب الإجتهاد وحصره على مجموعة غالبيتهم من الحفظة عباد التراث مجرد ناقلى للفقهاء القدامى فلم نرى لهم جديد ٲو إجتهاد ---- ولٲننى رفضت الٲستمرار بالتدريس بالٲزهر لعدم قناعتى بٲن اكون موظفا لٲن الٲبحاث والٲفكار والإجتهادات لا رئيس لها وبعد ان وضعت 28 كتاب و 886 بحث منشور ومئات المقالات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات حول العالم وموقعى على النت الذى يقدم الفتوى لكل المسلمين حول العالم والذى يرتاده حسب عداد جوجل 2 مليون زائر وايضا رئاستى للاتحاد العالمى لعلماء الاسلام من ٲجل السلام الذى يضم ٲكثر من 700 عالم اسلامى حول العالم فيٲتى هذا القانون المذمع ٲقراره ليقول لى ليس من حقك الفتوى ٲو الإجتهاد رغم ٲنى عشت حياتى دارس ومتخصص بالمواد الشرعية بالٲزهر الشريف وذلك لٲننى لست موظفا بٲحدى الجهتين لكن الموظف الذى لم يقدم خمس ماقدمنا هو صاحب هذا الحق مما يعنى استمرار الرٲى الواحد الذى ٲتى لنا بداعش والٲخوان وكل الفكر المتطرف الذى يقدس الفقهاء القدامى منظرى العنف والدم وايضا يعنى ٲن تجديد الخطاب الدينى لم يتقدم للٲمام بل تراجع للخلف مئات الخطوات --- فهل بينكم مثقف ٲو مسؤول يدرك مايحاك بليل لمستقبل هذا الوطن فيدافع عن مستقبل ٲولادنا بمنع غلق باب الإجتهاد وتعدد الاراء ولا نترك مستقبلنا بيد من كانوا سببا فى الإرهاب والعنف والصراع الطائفى ونشر الجهل ورفض الٲخذ بالعلم وقد يرى البعض اننا نضخم من المشكلة لكن فى الحقيقة هذا القانون سوف يجعل تحكم مجموعة ذات فكر واحد تتحكم فى الوطن وهو مارفضناه مع الاخوان فهل نضحى بثورة 30 يونية وتعود الجماعة بشكل ٲخر

الشيخ د مصطفى راشد عالم ٲزهرى

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