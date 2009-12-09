

نقاش العلماء بين الخلق و التطور

صباح ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 13:57

المحور: الطب , والعلوم







تحتدم نقاشات علمية بين العلماء و المختصين في موضوع نظرية الخلق و التطور الدروينية ، والبحث في وجود الله او انكاره بين المؤمنين والملحدين .

كل منهم يحاول اثبات صحة رأيه وفكره وما يؤمن به .

سانقل لكم هنا بعض نقاشات وافكار بعض العلماء ذات المستوى العلمي المرموق ، و الشهادات العلمية و المناصب العالية في الجامعات لاغناء الفكر العلمي بين القراء .

د. جوناثان ويلز عالم الاحياء الجزيئية ، بروفيسور في جامعة كاليفورنيا واستاذ الدراسات الدينية في جامعة ييل . يعرّف نظرية التطور قائلا :

" احدى المبادئ السائدة حول النظرية الدروينية انها مجرد فوضى تماما كالنظر في غرفة مليئة بالدخان . والطريقة التي استخدمتها الداروينية لأفساد الادلة وتحريفها مسيئة للعلم . انهم حرفوا الادلة للمتحجرات لدعم نظرية لا اعتقد انها ملائمة . هل هذه النظرية واضحة بشكل كاف ، يجعل من الممكن ان تكون صحيحة؟ "

ويجيب د. جوناثان على هذا التساؤل : " لا شئ في هذه النظرية معرّف او محدد بدقة و بوضوح وبعناية . انها تفتقر الى الصرامة المتوقعة في الفيزياء الرياضية ، والفيزياء الرياضية تفتقر الى الصرامة المتوقعة في عالم الرياضيات ، لذا نحن نتحدث عن انحدار تدريجي تحت مستوى الوضوح . حتى نصل الى علم الاحياء التطوري .

د. ريتشارد دوكنز رائد الالحاد المتزمت ، واستاذ علم البايولوجي ، يقول :

" التطور حقيقة ، انها حقيقة اسست بشكل آمن وجوهري كاي حقيقة علمية أخرى اكثر الناس الذين لا يؤمنون بالتطور هم في الحقيقة جهلة " .

يرد البروفيسور جوناثان ويلز عليه قائلا :

التطور كلمة مخادعة ، انا اقول ان التغييرات الثانوية تحدث في نطاق النوع الواحد لكن داروين لم يكتب كتابا اسمه كيف تتغير الانواع الحالية مع الزمن ، بل كتب كتابا اسمه اصل الانواع ، وحاول ان يرينا كيف ان هذه العملية نفسها تؤدي الى ظهورانواع جديدة ، بل الى كل الانواع . والدليل على هذا الادعاء مفقود تقريبا كليا.

داروين لم يعرف كيف نشأت الحياة ولم يتكلم عنها .

عرفت الداروينية على انها النظرية التي تبدأ قصتها بعد نشوء الحياة وتتفاعل مع الكائنات الحية .

قصة التطور تتضمن بالطبع أصل الحياة ، لكن نظرية التطور الداروينية بعيدة جدا عن الوصول لتفسير نشوء الخلية الحية الاولى .

يشرح البروفيسور جوناثان ويلز عن تكون ونشوء الخلية الاولى قائلا :

" العناصر الضرورية للحياة هي الهيدروجين و الاوكسجين و الكاربون و النتروجين ، وكلها كانت متوفرة ، كل المطلوب لانشاء الخلية الحية الاولى هي طريقة لدمج تلك العناصر . ربما جاءت الطاقة المطلوبة للتفاعل من شرارة البرق.

لكن من المستحيل ان تلعب الصدفة اي دور في ترتيب معلومات معقدة مكتوبة بالمواد الكيميائية على شريط الحمض النووي DNA بالطريقة الصحيحة .

ان احتمال ظهور خلية حية واحدة بالصدفة هو 1 من كل 10 أس 40 محاولة فاشلة . ونجاح الصدفة لوضع الحياة في هذه الخلية هو احتمال 1 من كل 10 اس 950 من عدد المحاولات ، وهذا احتمال يساوي صفر بلا ادنى تفكير .

الفكرة الاكثر شعبية هي ان الحياة الاولى ظهرت فجأءة من حساء المواد الاولية . لاثبات هذه الفكرة ، قام عالم الكيمياء الحياتية ستانلي ميلر بخلط الماء و الميثان مع الامونيا والهيدروجين في دورق زجاجي ، لتقليد جو الارض في عصور نشأتها الاولى ، ثم اطلق شرارة كهربائية في دورق الاختبار الذي يحوي الخليط الكيميائي في محاولة لتخليق الحياة . لكن محاولاته المتكررة باءت بالفشل .

وبعد خمسين سنة من المحاولات المستمرة هجر العلماء الفكرة لصالح نظريات اخرى .

سئل الدارويني البارز مايكل روز ، كيف انتقلنا من عالم غير عضوي الى عالم الخلية العضوية ؟

اجاب مايكل روز : " من النظريات الشهيرة ان الحياة بدات على سطح البلورات ، حيث تراكمت الجزيئات على أسطح الاشكال البلورية ، وهذا قاد شيئا فشيئا الى تعقيد أكثر . ولكن الشئ اللطيف في البلورات ، ان الاخطاء تحدث بين الحين و الآخر . اي تحدث طفرات وهذا يفتح الطريق لحدوث الاختيار الطبيعي .

يعلق البروفيسور جوناثان ويلز قائلا : " لخلق حياة بالصدفة نحتاج الى حوالي 250 بروتين للحصول على أقل صورة من صور الحياة . وبهذا لا يمكن تصور حصول ذلك وظهور الحياة . وانه من المستحيلات تجمع تلك البروتينات سوية في مكان واحد لخلق خلية حية بطريقة تدريجية بسيطة . ويختم تعليقه قائلا :

"نحن لا نعرف مالذي تسبب في ظهور الحياة . "

عالم الاحياء الجزيئية دوج أكس يشرح الخلية الحية قائلا :

" انها مصنع دقيق الحجم ، حيث تستعمل الاوامر الرقمية لصناعة مكونات المصنع. لولب ال DNA العجيب المزدوج ، فيه جديلتان مزدوجتان متشابكتان تلتفان حول بعضهما البعض خارج الجزئ . تحتوي على مليارات المعلومات مخزونة في الكروموسوم داخل نواة الخلية . التي تشكل حجما صغيرا جدا من حجم الخلية الكلي .

المعلومات المخزنة في ال DNA تؤدي في النهاية الى توفير المعلومات في شكل احادي البعد تزودنا بالمعلومات الخاصة باشكال ثلاثية الابعاد .

"ان الخلية الحية لا تشبه اي شئ رأيناه قط في العالم المادي . لقد اكتشفنا في الخلية اشياء لا يمكن تفسيرها من منطلق اسباب مادية غير موجهة ولذا لابد من وجود مصدر ذكي عاقل للمعلومات . "

احد الاسئلة التي تواجه علم الاحياء الحديث هو : من اين حصلنا على المعلومات ؟

الجواب : افترض داروين ان الزيادة في المعلومات حدثت بسبب الاختيار الطبيعي ، لكن المعروف ان الاختيار الطبيعي يقلص المعلومات الوراثية ، ونحن نعرف هذا من كل بحوث معالجة الجينات التي اجريناها . فمن اين ستأتي المعلومات الوراثية الجديدة ، ويضيف قائلا :

" عندما نجد المعلومات في جزيئات ال DNA فالتفسير الارجح ان هناك مصدر ذكي وعاقل لهذه المعلومات ، وسنحتاج الى مبادئ الهندسة لفهم هذه الانظمة .

تشير معظم النظرية التطورية ضمنيا الى عدم وجود اله خالق ، او انه اله لا دور له في اي شئ ، لذا يكون من الطبيعي ان يقول الكثير من التطوريين ان الداروينية هي المحرك الاقوى للالحاد .

د. ويل بروفاين استاذ تاريخ علم الاحياء في جامعة كورنيل اعطانا فكرة مقلقة عن اي اين تقودنا الداروينية ويقول :

اذا نزعت الرسالة الرسالة الاخلاقية من الدين فما سيبقى لك ؟ ستبقى باقة من قصص الجن و الشياطين ، اليس كذلك ؟"

خلاصة النقاش ان الخلية الحية لا يمكن ان تنشأ بالصدفة ، ومن المستحيل ان تلعب الصدفة اي دور لخلق الحياة من غير تدخل خالق عاقل ذكي يجمع كل عناصر المكونة للحياة مع بعضها ويهيئ الضرف المناسب للتخليق المعقد جدا ، ثم يولد الحياة لتبدا مسيرتها التطورية ، ان كان هناك تطور فعلي .

لايمكن ان نرمي بملايين الحروف بالفضاء لتسقط على الارض مكونة قصيدة شعرية تتغزل بجمال المراءة مثلا او الطبيعة . هذا هو المستحيل بعينه لخلق الحياة من عناصر ميتة لا حياة فيها وكل شئ فيها مرتب ومنظم بما يبهر العقل .

انه الخالق العاقل البارع الذكاء .









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

