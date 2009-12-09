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شعوذة علمية ج4


ايدن حسين
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 13:19
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    


في هذه المقالة لاتطرق الى طرق القياس .. او بالاحرى اختيار دقة المقياس المستخدم .. و بالتلي وفق ذلك .. اختيار جهاز القياس المناسب في كل تجربة مختلفة
عندما تكون المعطيات مثلا في حدود الكيلوغرام .. فلا يمكن ان نستخدم ميزانا .. دقة قياسه زائد ناقص 1 كيلوغرام .. لماذا .. لانه لو كان لدينا ثقلا وزنه 5 كيلوغرام .. فسيعطينا الجهاز قياسات مثل .. 6 كيلوغرام او 4 كيلوغرام .. و هي قياسات غير دقيقة و غير مقبولة
يجب ان نستخدم ميزانا .. خطأه المعياري .. زائد ناقص 100 غرام مثلا .. او حتى .. نستخدم ميزان خطأه المعياري زائد ناقص 1 غرام او اقل من ذلك بكثير .. اذا كانت الدقة مطلوبة بشدة
انشتين اهمل هذه النقطة المهمة في تجاربه الخيالية .. كيف .. لاوضح ذلك بعرض عدة امثلة
قطار يسير بسرعة عادية .. 50 كم في الساعة .. يمكننا استخدام الصوت لقياس سرعة القطار هذا .. لان الصوت اسرع بكثير من هذا القطار .. و بالطبع استخدام الضوء .. افضل بكثير من استخدام الصوت
طيب .. لنفرض ان هذا القطار قد تسارع .. فاصبحت سرعته بحدود سرعة الصوت .. تقريبا .. 300 متر في الثانية .. هنا لن نستطيع استخدام الصوت كوسيلة لقياس سرعة هذا القطار .. بل يجب ان نستخدم الضوء لقياس سرعته
مغالطة انشتين اذن .. هو انه يستخدم الضوء في قياس سرعة شعاع الضوء .. او سرعة القطار الذي يسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء .. ستقولون .. كيف يستخدم الضوء في القياس .. اقول .. حينما يقول انشتين ان مراقبا سيرى الحالة و هو خارج القطار السريع .. و ان مراقبا اخر سيرى الحالة و هو داخل القطار السريع .. افليست هذه .. استخدام الضوء في القياس .. فالمراقب الذي يستخدم عينيه للقياس او المشاهدة .. فهو يستخدم الضوء
بالطبع سيؤدي هذا الى قياسات غير دقيقة ابدا .. لان الاسلوب المستخدم لا تفي بالغرض
هل الرياضيات لا تعتمد على الضوء .. هل الرياضيات لا تعتمد على المشاهدات البصرية للحالة .. هل العقل يفي بالغرض في مثل هذه التجارب التي تجري بسرعات قريبة من سرعة الضوء
اعتقد .. ان الرياضيات تعتمد على المشاهدة .. و العقل يعتمد في الغالب على البصر و معاينة المشهد .. بل ان العمليات العقلية تجري في الدماغ بسرعات اقل من سرعة الضوء بكثير .. فكيف يمكن استخدام الرياضيات او العقل في قياس هذه السرعات الرهيبة و مقارنة المعطيات هذه مع بعض
اذن نحتاج الى وسيلة قياس تعتمد على شيء اسرع من الضوء .. و هل هناك شيء اسرع من الضوء في هذا الكون .. لا ادري .. قد تكون الجاذبية اسرع من الضوء .. اذا ثبت ان الجاذبية اسرع من الضوء .. حينها يجب على العلماء بناء مقياس يعتمد على الجاذبية .. و استخدامه في التجارب التي تحدث بسرعات قريبة او مساوية لسرعة الضوء
و احترامي
..





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ايدن حسين

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الصفحة الرئيسية - قراءات في عالم الكتب و المطبوعات - ايدن حسين - شعوذة علمية ج4