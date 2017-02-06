|
|
آفاق معركة الشعوب مع - الترامبية - الأميركية
بدر الدين شنن
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 13:18
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
أثار ظهور " دونالد ترا مب " المليار دير الأميركي ، في أوساط المضاربات العقارية ، والمصرفية ، والسياسية ، ، كمرشح للرئاسة في الانتخابات الأميركية ، أواخر عام 2017 ، أثار ردود فعل جماهيرية أميركية غير مسبوقة ، كشحصية متميزة بالتحدي والاستفزاز للآخر ، ومنذراً العالم .. بعالم رأسمالي غامض غير مألوف للمواطن الأميركي .
وبعد فوزه في الانتخابات ، مقابل السياسية العجوز " هيلاري كلينتون " ، المرحبة ببناء التنظيمات الإرهابية المسلحة " القاعدة " وغيرها ، وانتقال أنشطتها ، إلى بلدان أخرى خارج أفغانستان . بعد وصول " ترامب " للرئاسة ، تضخمت شخصيته ، ، وتضخمت معها الاحتجاجات .. وانتقلت إلى أوربا ، وإلى المناطق المشتعلة ، ذات الاهتمام الأميركي الاقتصادي والعسكري ، والاستراتيجي في العالم ، وفي مقدمها البلدان ، التي كانت ضحية استهداف " الربيع العربي " المعبر عن أسوأ تجليات " الفوضى الخلاقة " الأميركية ، التي جاء بها المحافظون الجدد في الحزب الجمهوري ، إلى الشرق الأوسط . بمعنى أن " ترامب " صار شخصية عالمية مستفزة ، ليس بالتوصيف الشخصي وحسب ، وإنما بالتوصيف السياسي الدولي .
وصار يشكل رمزاً لمرحلة دولية تجاوزت مرحلة ، ما سميت ، ابتداء من أول القرن الحالي " العولمة " وكرس على أطلالها .. وأطلال ما هدمته ، عند وأثناء نشوئها ، من قيم إنسانية ، وأيديولوجيات ، ونظريات اشتراكية ، وطموحات قومية ، ما يمكن اعتبار هذا التجاوز ، سياسة " ما فوق العولمة " بتوصيف " ترامبي " بامتياز .
ومنذئذ ، بدأت " الترامبية " تلعب دوراً كاشفاً للصراعات الدولية ، والحروب القائمة ، والتي يستفز الآخرين لتوسيعها .. أو إشعالها . كما يفعل مع سوريا وإيران ، عبر لعبة بناء نظام أميركي عالمي رأسمالي جديد . وذلك على أنقاض إمبراطوريات تمخضت عن انهيار المعسكر الاشتراكي في أواخر القرن الماضي ، وكبرت بالهيمنة التامة على اقتصاد ومصائر الشعوب ، وأبرزها ، الاتحاد الأوربي ، واليابان ، وروسيا ، والصين ، والولايات المتحدة ، وكندا .
ويمكن اعتبار مرحلة " الترامبية " إلى حد ما ، شبية بمرحلة " يلتسين " ، الانقلابية التحويلية في روسيا ، مع اختلاف كبير في الشخصية ، والخيارات والمسارات . كان " يلتسين " أداة مأجورة مرتزقاً ، للرأسمالية الروسية المتحفزة لاستلام السلطة ، فيما " ترامب " قائداً مالكاً لأدوات التغيير ، وثرياً تغنيه ثروته عن الجري وراء الارتزاق ، وتمنحه حرية الخيارات والمسارات ، حول شؤون العالم .
وحين تأخذ الأمور أبعادها . وترسم الخرائط السياسية للدول ، والقارات ، والعالم ، ويأخذ العالم وضعه الرأسمالي المطلق الجديد .. ستدفع الشعوب المغلوبة ، المهمشة ، ثمناً غالياً .. من الضغوط .. والعقوبات .. والحروب بذرائع مزيفة .
إن ما انتشر إعلامياً وسياسياً ، في أميكا ، وأوربا ، والعالم ، في توصيف " ترامب ، ومن تعليقات على تصريحاته ومواقفه ، في الحملة الانتخابية ،وبعد فوزه بالرئاسة ، يؤكد ما قلناه آنفاً .. ولعل الأبرز فيه :
- ما يقوم به " ترامب " ، سياسة انقلاب ، وليست سياسة عهد جديد بعد انتخابات .
- يشترك " ترامب " في توصيف واحد ، مع نتنياهو ، وداعش .
- يمثل " ترامب " الخطر الثالث على " القارة .. مع بوتين .. والبغدادي
- " ترامب نسخة أميركية من أدولف هتلر .
عزز هذه التوصيفات ، تهديدات " ترامب " الصدامية لإيران ، حول تجاربها الصاروخية ، وحو إلغاء اتفاقها النووي مع القوى الدولية . وتهديداته الجادة لسوريا ، بإقامة مناطق آمنة فوق أراضيها هي أشبه بالاحتلال . وثالثة الأثافي .. حظر دخول مواطني سبع دول شرق أوسطية إلى أميركا .
وتشكل هذه التهديدات لدى ممارستها ، تهديداً للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط .. وإسرائيل ترحب .
إن ما تعنيه " الترامبية " الأميركية بإيجاز .. للعالم ، هو إعادة اعتبار وبناء النظام الأميركي والعالمي ، وفق مخططات لا تستبعد استخدام القوة المفرطة ، لتصيانة وترسيخ الرأسمالية ، بحيث تكون قادرة .. في أي زمان .. ومكان .. على سحق الخروقات القومية المحتملة للشعوب المتمردة .. والخروقات والتمردات الاجتماعية للطبقات الاجتماعية المستغلة .. المضطهدة .
وما يعنينا نحن العرب بالذات في " الترامبية " ، هو عداؤها لحقوقنا ومصائرنا ووجودنا .. وانحيازها لعدونا الكيان الصهيوني .
والسؤال الآن .. كيف نقاوم " الترامبية " الأميركية .. التي تمثل الفاشية الأكثر خطراً على مصالحنا وقضايانا .. القومية .. والاجتماعية .. والإنسانية ؟ .. سيما ونحن نخوض حرباً شرسة ، فرضها علينا الإرهاب الدولي وعلى رأسه أميركا ، وأضاف إليها ما أسمها حرب " المناطق الآمنة " . ونكابد في آن ، بسبب الحرب خاصة أسوأ مستوى معاشي عرفناه في تاريخنا المعاصر .
وبما أن الهيمنة الرأسمالية لا تقاوم بالمزيد من الخضوع لها والانخراط فيها ، وأن تحرير الوطن ، والقضاء على الظروف المعاشية القاسية ، لا يتحقق بالاستسلام للإرهابيين المعتدين .. وأن التصدي " للترامبية " الأميركية ، لا يتم ، ونحن في هذه الحال من الانقسام ، والخواء الوطني ، والقومي ، والسياسي ، والفكري ..
فإن المطلوب .. هو تحقيق الوحدة الأولى .. الوحدة الوطنية . وتحقيق الوحدة الأعلى .. الوحدة القومية .. ضمن إطار علمي ، من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية المفتوحة على الاشتراكية . التي تبقى ، رغم " ترامب " وعالمه المتصارع ، على استغلال الطبقات الاجتماعية الفقيرة ، التي لا تعيش إلا من بيع قوة عملها ، وعلى نهب الشعوب المفوتة المهمشة .. تبقى ــ أي الاشتراكية ــ هي الجواب المطابق لسؤال البؤس ، وتبقى المعبر بصدق عن العدالة الاجتماعية التي تصبو إليها الإنسانية كلها .
ورغم جبابرة الإمبريالية ، التي لعبت دوراً كبيراً في انهيار المعسكر الاشتراكي .. تبقى الاشتراكية أيضاً مثالاً حياً يستحق النضال لإعادة بنائه وتكراره .
وتكراراً بصيغة أخرى .. أن معركة الشعوب مع " الترامبية " الأميركية .. ليست هي تصليب وتزيين الرأسمالية . وإنما هي معركة استبدالها بنظام مغاير ، هو ليس أقل من الاشتراكية .. التي تقدمت مشهد التاريخ في القرن الماضي .. وينبغي أن تعود .
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الشعب السوري هو صانع الدستور
-
أخي السوري ارفع رأسك - إلى الفوعة وكفريا
-
هل تنجح - أستانا - وبعدها إلى جنيف ؟
-
فرصة الشرف
-
ثيران بلفات .. وأشياء أخرى
-
كل عام وأنت بخير يا حلب
-
في التحرير والتسوية والطبقات الشعبية
-
الاستحقاق السياسي المطروح بعد تحرير حلب
-
حلب تنتصر .. وستكمل الطريق
-
العقيدة السياسية ومسؤولية تحرير الوطن وحمايته
-
حلب تتحرر .. وتتوحد ... ( مرة أخرى )
-
بين نداء السلام وقذائف القصف الوحشي
-
كل ما في الأمر
-
الطريق إلى عرش الشيطان
-
الحل السياسي ليس الآن .. سوريا إلى أين
-
المرآة الكاذبة
-
سوريا في غمرة التحولات المصيرية
-
معنى الحرية إلى المهجرين
-
متاهة السياسة الدولية الجديدة وتداعياتها
-
حلب تتحرر .. وتتوحد .. وتجدد
المزيد.....
-
مطالبات بالكشف عن تفاصيل اغتيال شكري بلعيد في ذكرى اغتياله +
...
-
الشيوعي السوداني: رفع العقوبات الأمريكية لا يعني تدفق الاستث
...
-
-البوليساريو- تهدد والرباط تتمسك بمواقفها
-
انتخابات رابطة المهني: من هدّد من؟
-
النهج الديمقراطي يتضامن مع سكان منطقة الريف ويدين القمع المس
...
-
الشيوعي العراقي يلتقي التجمع الوطني التقدمي في مصر
-
غريب في تظاهرة الشيوعي: نرفض سياسة التهميش ومع الدائرة الانت
...
-
الأحزاب القومية واليسارية الأردنية: السلطة التنفيذية تواصل م
...
-
تدويل قضية الريف وإعطائها الطابع والاشعاع الدولى بهولندا وكا
...
-
آلاف المتظاهرين ضد الرئيس الأميركي في لندن
المزيد.....
-
الجبهة الشعبيّة وإشكاليّة توحيد المعارضة التونسيّة
/ مصطفى القلعي
-
المسار الثوري في فلسطين.. إلى أين؟
/ نايف حواتمة
-
الجبهة الشعبية في تونس :لاخيار سوى الاشتراك في الحكومة
/ زهير بوبكر
-
كلمة في مؤتمر حزب مؤتمر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
/ نايف حواتمة
-
الجبهة اليسارية من منظور الإصلاحيين
/ المنصف رياشي
-
كتاب نهضة مصر
/ عيد فتحي
-
ثورة الخامس عشر من آذار في سورية: الانتقال من عفوية الثورة إ
...
/ حسان خالد شاتيلا
-
حوار متمدن وعلمي وديمقراطي
/ محمود يوسف بكير
-
ملف كامل عن اللقاء اليساري
/ الحزب الشيوعي اللبناني
-
حول التيار الديمقراطي والديمقراطيون في العراق ... أيضا..
/ موسى فرج
المزيد.....