

نزار طالب عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 11:49

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لأحداث في رومانيا - الأحداث في الولايات المتحدة ، في أوربا والعالم ، تؤشر الى تزعزع مؤسسات أدارة ألأرهاب العالمي ، وأفلاتها لزمام المبادرة ، وهذا لا يعني انها لن تستطيع سحب هذا الزمام الفالت مرة أُخرى ، حيث لم تمسك به ، حتى ألآن ، أيدي حزب ثوري يقود المنتفضين ويمضي بهم الى نهاية الشوط ، ولكن حرارة قِدر الكوكب ألأرضي ، المنصوب على نيران الكوارث ألأعم وألأهول التي تسببها أدارة الفوضى ألأرهابية العالمية ، ستنتقل ، حتما وليس تخمينا ، من الدرجة الدنيا ألى الدرجات العليا ، ثم ألأعلى ، وصولا للتغير الكيفي الثوري ، وحين ذاك لن تجد المليارات أمامها ، بعد أن جربت كل الطرق والأزقة المسدودة ، غير الطريق الوحيد المفتوح للبقاء -- طريق ألأشتراكية . على هذا ألأساس فأن زمن تهرب طبقة اللصوص السارقين ، الذين كانوا ، بالأمس ، يسمون بورجوازيين + أحزابهم العتيقة ، وتهرب تنظيمات طبقة العمال خصوصا وكل الذين لايملكون عموما ، الأحزاب الشيوعية واليسارية ومختلف المسميات ألأخرى ، التي لايستطيع ، الكثير منها ، هضم ألأحداث الجديدة ، وأعادة رسم سلم الصراع الطبقي ،ستراتيجا وتكتيكا ، هذا الزمن - زمن التهرب من ألأستحقاق ألأشتراكي ( أولئك يَهجمون ، وهؤلاء يُحجمون ) ، أنتهى ! . أن ألأشتراكية أستحقاق تاريخي قبل كل شئ ، والذين أنهوا التاريخ ، أنهاهم التاريخ ، والترامبيين - الرجعيين الجدد ، الذين يحاولون أعادة التاريخ الى الوراء بعد أن فشل أسلافهم في أنهائه سوف يكون مصيرهم أسوأ من الذين سبقوهم -- ألأشتراكية لا تطرق ألأبواب ، ألآن ، بل تفتحها ، فمن شاء أن يدخل جنتها فليدخل ومن يتخلف فستحرقه نيران ألأرهاب الزاحف ، ملتهما غابات الملكية الخاصة التي جفت أشجارها وثمارها . الثوريون ألأشتراكيون -- القيادات الثورية -- أحزاب الثورة ألأشتراكية العلمية ، وليس غيرها ، جاء دورها ، فلتملأهُ أذن . ان اول صفة يتصف بها الثوريين وأحزابهم هي تحمل المسؤولية والمبادرة الى السير في أول الصفوف، ماسكين زمام المبادرة التي يفلتها العدو المترنح -- صحيح أن الفرصة ستظل مفتوحة ، وليس كالسابق تأتي بسرعة وتذهب بسرعة ، ولكن لم ألأنتظار وتحميل الناس مزيدا من الجهد والوقت والدم ، مع احتمال ان يفسدها العدو بحرب حرارية لاتبقي ولا تذر--- الظرف الموضوعي ناضج ، لكن للشرط الذاتي _ للتنظيم الثوري -- للمُبادأة ، الدور الحاسم في أنهاء عذابات المليارات البشرية وذلك بتسريع العملية الثورية .