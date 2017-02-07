

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 11:49

المحور: المجتمع المدني









ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال

والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا

2-2

في المقدمة قضية خور عبد الله سياسية مدروسة لخنق العراق إقتصاديا ؛ وهي ليست الاولى التي تٌستَبْدَلْ الكويت بدلا لمشاريع العراق وتدعوا لخنقه ؛ المشروع الاول قبل ثورة تموز وهو بناء المركز التجاري العراقي في البصرة قبل ثورة 14 تموزلم يرى النور والكويت بناه عام 1975

ومشروع ميناء الفاو الكبير يمكن القضاء على البطالة منه حيث احد منافعه بناء مدن صناعية وتجميعية بين خطوة الامام علي (ع ) والميناء لمجمعات خزنية وصناعات تجميعية وخدمات تجارية مكاتب وساطة ونقل و غيرها ؛ يستوعب العاطلين عن العمل ويحقق لهم موارد معيشية

ويجب الاهتمام الى وجهة نظر وزير النقل السابق إضافة لإشارته

إن مجلس شورى الدولة طلب التريث على التوقيع

أن إتفاق خور عبد الله يجب توافقها مع المواثيق الدولية والمحلية ؛ وهناك مباحث كثيرة لدينا

وموافقة مجلس النواب تتعارض مع الدستور

[لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين الدستور]



على إننا في هذه الفقرة نركز على المنافع المذكورة (لبناء مجمعات م خطوة الامام علي (ع )



لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية

إنها تتعارض مع مضامين الدستور والقوانين الدولية

لحصول الاضرار على اليابسة ؛ ونترك ما على البحر للخبراء

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محمد صبيح البلادي

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نعطي فكرة مبسطة وسريعة عن المنافع التي يوفرها ميناء الفاو الكبير ؛ كأي منفذ عالمي يمر بطريق الحرير للتجارة العالمية التي تربط شرق آسيا بأوربا ؛ يتحتم بناء منشئات بمساحات كبيرة كما وصفناها للخزن والخدمات والنتقل وغيرها تحقق فرص عمل للعاطلين ومنافع مالية

كبيرة ؛ أما الربط السككي داخل العراق والتعبير عنه القناة الجافة فمنافعها للعراق ؛ بلا شك الفارق بين حقنا في خور عبد الله والقناة تاريخيا عراقية ظروف السياسة الدولية والضغط على العراق أفقد الحق التاريخي لملكية العراق ؛ لتلك الظروف ويمكن دحضها وأسترجاع حقوقنا



