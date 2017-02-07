أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 2-2



اخر الافلام











المزيد.....

ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 2-2


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 11:49
المحور: المجتمع المدني
    


ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال
والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا
2-2
في المقدمة قضية خور عبد الله سياسية مدروسة لخنق العراق إقتصاديا ؛ وهي ليست الاولى التي تٌستَبْدَلْ الكويت بدلا لمشاريع العراق وتدعوا لخنقه ؛ المشروع الاول قبل ثورة تموز وهو بناء المركز التجاري العراقي في البصرة قبل ثورة 14 تموزلم يرى النور والكويت بناه عام 1975
ومشروع ميناء الفاو الكبير يمكن القضاء على البطالة منه حيث احد منافعه بناء مدن صناعية وتجميعية بين خطوة الامام علي (ع ) والميناء لمجمعات خزنية وصناعات تجميعية وخدمات تجارية مكاتب وساطة ونقل و غيرها ؛ يستوعب العاطلين عن العمل ويحقق لهم موارد معيشية
ويجب الاهتمام الى وجهة نظر وزير النقل السابق إضافة لإشارته
إن مجلس شورى الدولة طلب التريث على التوقيع
أن إتفاق خور عبد الله يجب توافقها مع المواثيق الدولية والمحلية ؛ وهناك مباحث كثيرة لدينا
وموافقة مجلس النواب تتعارض مع الدستور
[لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين الدستور]

على إننا في هذه الفقرة نركز على المنافع المذكورة (لبناء مجمعات م خطوة الامام علي (ع )

لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية
إنها تتعارض مع مضامين الدستور والقوانين الدولية
لحصول الاضرار على اليابسة ؛ ونترك ما على البحر للخبراء
Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الاصدقاء المعجبون بصفحة الرافدين . نت ( يرجى متابعتها بالرابط الاتي )
https://www.facebook.com/groups/262366310790625
نعطي فكرة مبسطة وسريعة عن المنافع التي يوفرها ميناء الفاو الكبير ؛ كأي منفذ عالمي يمر بطريق الحرير للتجارة العالمية التي تربط شرق آسيا بأوربا ؛ يتحتم بناء منشئات بمساحات كبيرة كما وصفناها للخزن والخدمات والنتقل وغيرها تحقق فرص عمل للعاطلين ومنافع مالية
كبيرة ؛ أما الربط السككي داخل العراق والتعبير عنه القناة الجافة فمنافعها للعراق ؛ بلا شك الفارق بين حقنا في خور عبد الله والقناة تاريخيا عراقية ظروف السياسة الدولية والضغط على العراق أفقد الحق التاريخي لملكية العراق ؛ لتلك الظروف ويمكن دحضها وأسترجاع حقوقنا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد صبيح البلادي

إجمالي القراءات: 1,511,774
المقالات المنشورة: 687
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...
- حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد ش ...
- جوهرة المدن البصرة متعددة الموارد يمكن تغيير واقعها وإضافة م ...
- لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين ...
- ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثا ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة الل ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاو ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكت ...
- السادة الأفاضل في السلطات وخارجها مكافحة الفقر وضمان المجتمع ...
- تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ...
- لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم ثلاثة عشر عاما والعمل خ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي بالسؤال أ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي مرحلة الت ...
- تنزيل راتب التقاعد 4,5 % خلافا للمشروعية تمويها مع تشريع قان ...
- المواطن يسأل اللجنة القانونية النيابية أين حقي الدستوري بال ...
- أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية 1-2
- مظلومية المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياعحقهم المكتسب من قبل ...
- تشريعات المواطن والوظيفة والتقاعد باطلة لإستنادها لإجراءات إ ...

المزيد.....



وكالة أنباء حقوق الإنسان
- الغرب يتظاهرون ضدّ عنصرية ترامب.. والعرب ينشغلون بـ-زوجته-! ...
- تحريض إسرائيلي ضد الأمم المتحدة
- إستراتيجة مالطا الأوروبية للاجئين.. تأييد وانتقادات
- عشائر نينوى تناشد للحفاظ على الأسرى لدى داعش
- شباب لاجئون في معرض صورة وحكاية ببيروت
- حقائق حول مرسوم ترمب بشأن المهاجرين
- الرئيس السوداني يهدد باحالة الخلاف مع مصر حول حلايب على الام ...
- دفاعاً عن اللاجئين والمهاجرين: لنقف جبهة واحدة ضد السياسات ...
- ست ثوان بمليون دولار.. إعلانات تحاكي قصص المهاجرين لأميركا ...
- الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الصومال

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 2-2