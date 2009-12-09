أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - طارق المهدوي - واقعة رشوة كروية



اخر الافلام











المزيد.....

واقعة رشوة كروية


طارق المهدوي
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 10:41
المحور: عالم الرياضة
    


واقعة رشوة كروية
طارق المهدوي
أعادتني أجواء نهائيات بطولة كرة القدم الأفريقية لعام 2017 إلى ذكريات بطولة أفريقية شبيهة سابقة قبل حوالي ربع قرن زمني خلال عملي كمستشار مصري مقيم بالسودان، حيث كنت مسؤولاً عن العلاقات الدبلوماسية غير الرسمية بين البلدين والتي تشمل فيما تشمله مختلف النواحي الإعلامية والثقافية والشعبية ومن ضمنها الرياضة وعلى رأسها كرة القدم، عندما وصلتني من القاهرة برقية رمزية أي عبر الشفرة السرية المتفق عليها تفيدني بوصول أحد كبار المسؤولين المصريين في زيارة سرية إلى السودان لمقابلتي بشكل سري داخل أحد بيوت الخرطوم الآمنة السرية، والتي كانت لم تزل آنذاك تابعة للجيش المصري قبل أن يستولى عليها الإخوان المسلمون السودانيون لاحقاً ويخصصونها كدور ضيافة لتوابعهم الجهاديين العائدين من أفغانستان والشيشان والبوسنة وغيرها، وخلال المقابلة "السرية" أطلعني المسؤول الكبير على شريط فيديو يحوي وقائع رشوة سابقة حصل عليها الحكم الدولي الأفريقي الذي كان قد تم تكليفه بإدارة مباراة كرة قدم قارية وشيكة بين الفريقين المصري والسوداني على ملعب "المريخ" في الخرطوم، كما أطلعني على شريط فيديو آخر يحوي لقطات خاصة حميمة لي مع سيدة دبلوماسية أفريقية شابة كانت جارة لي في نفس العمارة السكنية ثم أطلعني على شريط فيديو ثالث يثبت أن جارتي تلك هي شقيقة ذلك الحكم الدولي الفاسد، وسرعان ما انتقل المسؤول الكبير إلى تكليفي بالاحتياج المطلوب مني تلبيته دون أن تفوته الإشارة لحرص رئيس الجمهورية شخصياً على تنفيذ ذلك "الاحتياج"، الذي كان يتلخص في منحي رشوة مالية ضخمة للحكم الدولي الفاسد من خلال شقيقته الدبلوماسية حتى يرتكب عمداً أثناء المباراة أخطاء تحكيمية محددة تسفر عن فوز غير مستحق للفريق المصري على منافسه السوداني مقابل إعادة إلحاقي في إيطاليا التي كان من المقرر أصلاً عملي بها، فجاءه الرفض الفوري من جانبي للمشاركة في هذا المسلك غير الأخلاقي رغم تهديداته صادماً إلى درجة اتهامه لي بعدة اتهامات انفعالية كالمشاغب والمتمرد بل والخائن أيضاً، رغم أن المسؤول الكبير وجد فوراً وسطاء آخرين سلموا الرشوة إلى نفس الحكم الدولي الفاسد ليرتكب ذات الأخطاء التحكيمية المطلوبة منه بدقة أسفرت عن فوز الفريق المصري غير المستحق، وفي الأسبوع التالي وصلتني من القاهرة برقية رمزية يقول لي فيها المسؤول الكبير باللهجة العامية المصرية "خليك بقى قاعد في السودان لغاية ما تخلل عندك يا فقري"!!.
طارق المهدوي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طارق المهدوي

إجمالي القراءات: 414,613
المقالات المنشورة: 92
- يحدث في مصر الآن
- مجرد خواطر عابرة
- النوم في أحضان داعشية
- حملة لمكافحة الغباء الجماعي
- هؤلاء قتلوا حفيدك يا مبارك
- أفلام من ملفات المخابرات
- اتحدوا يا ضعفاء مصر
- نصيحة رفاقية لأصحاب الميثاق
- العنف والحرمان الجنسي
- مذكرة دفاع المدعي بالحق المدني
- حول التقرير السياسي للحزب الشيوعي المصري
- تعقيب مباشر على فيلم العساكر
- حتى لا يختلط الحابل بالنابل
- السلوك الجمعي المصري المعاصر في ظل غياب الوعي
- عقائديون ولكنهم فاشيون
- أب مظلوم وأب ظالم متجاوران في بلد المظالم
- (4) رسالة أرسلتُها قبل ربع قرن عن واقعة فهمها الجميع
- كاذبون وسفهاء
- عملية العشاء بالخارج
- رأيتُ فيما يرى الأعمى

المزيد.....



اخبار الرياضة
- اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس القارات روسيا 2017
- بطولة الأمم الست : بلاد الغال تكتسح إيطاليا بنتيجة 33-7
- نشطاء يواسون منتخب مصر بعد خسارته كأس أمم أفريقيا.. وأبو تري ...
- سانت إتيان يكرم ضيفه ليون بثنائية في الدوري الفرنسي
- اختيار صلاح وحجازي في التشكيلة المثالية الإفريقية
- على كرسي متحرك.. جورج بوش الأب يجري قرعة المباراة النهائية ل ...
- الكاميرون تقتنص كأس أمم أفريقيا بعد تغلبها على مصر
- منتخب الكاميرون يحرز لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم
- -تمثيلنا-.. إبداع أبطاله أطفال فلسطينيون
- الكاميرون تحقق لقبها الأفريقي الخامس وتحرم العرب من المشاركة ...

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - طارق المهدوي - واقعة رشوة كروية