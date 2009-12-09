

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 10:41

المحور: كتابات ساخرة









كان ياما كان في سالف العصر والاوان ظهور فئة من الجياع ارادوا الانتقام من الدولار فاعلنوا الغزو وحددوا مكانه وقرأوا قبل ذلك كل ماورد في التاريخ العربي من معارك طاحنة بسبب نزاع القطط والحمير التي تتجاوز على اراض زراعية لغير صاحبها.

وبرز من بين هذه الفئة خبراء في الارقام والحسابات البنكية رافقهم ظهور فئة اخرى لاتعرف المجاملة في تطبيق القانون الذي تراه صائبا حتى او لثبت القضاء عكس ذلك.

وفي يوم مشهود واثناء شرب الشاي في مقهى البرلمان تبرع احد المستشارين الماليين لهذه الفئة لكشف المخصصات التي يتقاضاه اصحاب الدرجات الخاصة.

وقبل ان يكملوا شرب الشاي الكسكين وزعت عليهم جداول الضرب كتلك التي يستعملها طلاب الابتدائية في مراحلهم الدراسية الاولى ونهض المستشار ليقول : انتم خير امة اخرجت للناس ولابد ان تعلموا ان الراتب الاسمي لمديرعام في الدوائر الحكومية لايتجاوز 2.5 مليون دينار شهريا وراتب عضو البرلمان لايقل عن 9 ملايين دينارولأن هذه الرواتب لاتكفي حتى مصروف الاولاد فقد اجبروا القانون على ضرب هذا الرقم في 4 ليصل راتب المدير العام الى 10 ملايين دينار شهريا ونفس الرقم 4 استعمله اعضاء البرلمان ليصبح راتب العضو 36 مليون دينار شهريا.

دقيقة بعدني ما دققت في جدول الضرب، فهناك مخصصات غير مرئية تصرف لهؤلاء الاعضاء تبلغ 3 ملايين دينار كبدل سكن غير خاضعة لاجراءات التخفيض.

يقال اذا عرف السبب بطل العجب.. اقول هذا ردا على بعض المواطنين الذين عن يتساءلون عن سبب ارتفاع بيع مناصب الدرجات الخاصة وغيرها باسعار خيالية.

لدينا الان جيش من المستشارين تتفرع منه 4 أفواج لمنصب المدير العام و5 سرايا لمجلس الشورى(ترى صدك نكتة هذا المجلس) و6 أفواج لأعضاء مجالس المحافظات ونفس العدد لنوابهم.

وبات على الآباء او الامهات استعارة جدول الضرب من ابنائهم او بناتهم لمعرفة كم يتقاضون شهريا اصحاب المؤخرات السمينة.

ستظهر ارقام فلكية واكثر الرابحين فيها صندوق النقد الدولي.

وبعد كل هذا يطلع كم واحد من (اللي لابسين قاط ورباط) في القنوات الفضائية ليقول ان العراق بلد مستقل وديمقراطي وسيصدّر تجربته الفتية الى دول الجوار تماما كما بدأ تصدير فائض الكهرباء قبل سنتين.

نسيت ان اقول ان "كاوبوي" العصر والاوان قد ظهر بعد الغيبة الصغرى في بابل.

"الكاوبوي" هو رئيس مجلس المحافظة.

ونبهنا هيثم الجبوري (رئيس تجمع الكفاءات في هذا المجلس) الى ان رئيس مجلس المحافظة الحالي رفض تطبيق قرار قضائي يقضي باعادة رعد حمزة آل علوان الى منصبه كرئيس لمجلس المحافظة والغاء قرار اعفاءه.

ولم يكتف هذا "الكاوبوي" بعدم الاعتراف بالحكم القضائي بل اوعز الى رجال حماية مبنى المحافظة وبعض العناصر المسلحة بمنع دخول رعد آل علوان او حتى المرور في الشوارع القريبة من المبنى.

شايفين شلون دولة "تنحط" بالقلب.