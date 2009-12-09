

ايدن حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 03:45

المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات









اقدم اليكم هذا الرابط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86

و هي صفحة ويكيبيديا عن تمدد الزمن .. و ادعاءات او تاملات انشتين فيها .. او الاقوال المنسوبة له

يفترض انشتين مختبرات خيالية .. كالقطار العظيم الذي يسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء .. و ارتفاع القطار ايضا كبير جدا .. و هناك شعاع ضوئي يسير من قعر القطار الى سقفها .. حيث توجد مرآة .. و تنعكس من المرآة الى قعر القطار مرة اخرى

لتبسيط المسالة .. سافترض انا مثلثا متساوي الاضلاع .. طول ضلعه سنة ضوئية واحدة .. و هذا المثلث ثابت .. و نراه او ننظر اليه من الامام .. اي اننا سنرى مثلث متساوي الاضلاع تماما .. عندما يسير شعاع الضوء من احدى اركان المثلث الى اخرى .. طبعا .. سيستغرق العملية سنة واحدة .. لان الضوء يقطع مسافة السنة الضوئية الواحدة خلال سنة واحدة كما هو معلوم للكل

طيب .. سننتقل نحن 90 درجة .. بحيث اننا سننظر الى هذا المثلث من الجانب .. حينها لن نرى الا ارتفاع المثلث .. و طبعا ارتفاع المثلث اقصر من ضلع المثلث .. ماذا سنلاحظ ايضا .. ان الضوء سيقطع هذه المسافة القصيرة خلال سنة واحدة .. لان المسافة لم تتغير .. الذي تغير .. فقط شكل نظرتنا نحن لهذا المثلث

اذن سنقول ان سرعة الضوء قد تباطات .. لماذا .. لان المفروض .. شعاع الضوء سيقطع هذه المسافة القصيرة خلال اقل من سنة .. و لكنه سيقطع هذه المسافة القصيرة خلال سنة واحدة بالتمام و الكمال .. ما رايكم .. هل سرعة الضوء هي هي .. ام انها تباطات

لنعطي هذا المثلث بعدا اخر .. فنجعله متحركا .. مرة مبتعدة عنا .. و مرة مقتربة منا .. ماذا سنلاحظ .. سنلاحظ ان هذا الارتفاع .. سيطول عند اقتراب المثلث منا .. و سيقصر عند ابتعاد المثلث عنا

و بالتالي .. سنلاحظ سرعات مختلفة للضوء في الحالتين

اذن باختصار .. لو اعتبرنا سرعة الضوء ثابتة .. فسنقول .. ان الزمن تباطا او تسارع .. او ان المسافة صارت اطول او اقصر .. مع ان المسافة هي هي .. اي سنحس اننا قطعنا المسافة نفسها بزمن اطول او اقصر .. مع ان السرعة هي ثابتة

و اذا اعتبرنا الزمن ثابتا .. اي يسير بنفس الوتيرة .. فسنلاحظ ان سرعة الضوء صارت اقل .. او صارت اكبر

و تقبلوا احترامي

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