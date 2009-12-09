

حسام جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 02:35

المحور: الادب والفن









دخلت على موسيقى صاخبه

باطرافها ارتفعت نحو الدوران

ضحكتها و حركة جسدها تناغمت مع الأرض و الفستان الأزرق يتارجح و يكسر ثناياه

ألقت القبعة فتحت أزرار القميص و سحبت شعرها

وضعت يدها على وجه المرأة و نزلت بحركات الالتواء للأسفل

أصبحت المرآه كامرا تصور طريقة انسياب الجسد حول ستائر الغرفه و ملابسها المبعثرة .

الخصر يتجه يمينا و يسارا مع حركة اليدين

هزاته تتناسق مع الأكتاف و الصدر

كأن تلك الأعضاء خلقت للرقص الجامح دون قيود .



لا شيء يحرر الجسد كالرقص يعبر عنك و عن احساسك الداخلي ينقل مشاعرك و يأخذك معها لعالم التوهان

يصبح الحلم و الخيال و الواقع سواسية

تتقدم الأقدام و تتراجع بسرعه و تنطوي المتاجرة بالعملات بحركة اغراء

العالم مفقود دون تلك الحركات

تجتمع الحريات و القيود المفروضة بهزه واحده فقط

منذ أن فقدنا التعبير عن النفس فقدنا الإنسانية و الضمير الحي

أقرب شيء لنا هو التعبير عن الذات فكيف نبدع دون تعبير عن أنفسنا .



تجمعت أنفاسها لتلقي اهاتها على السرير الأبيض

دون سابق إنذار سمعت صوت تهشيم لترفع رأسها و تجد حذاء أباها القديم فوق زجاج المرآه

و صوته الغليظ يقول ::

عاهرة إذهبي للمطبخ .



رائحة الطبخ كرائحة الأب و الأم

أندمجت في مخيلتها أن زوجها المستقبلي سيكون كرائحة البصل و الفجل .

جلست تنظر خلف الكواليس لتجد أباها يداعب نظره خلف النظارة الطبيه نحو شاشة العرض HD بجسد الراقصه دينا المصرية و هي تتمايل على انغام أغنية (انت عمري ) و يهز يداه مداعبا ذاك العضو المنقرض فكريا قبل ظهور الدينوصورات !!!!

أدركت منذ الطفولة أن أباها و جميع الرجال عبارة رائحة بصل و طبيخ و عضو تناسلي منقرض !!!!

دخلت و اغلقت غرفتها لترقص معبره عن نفسها و ليس لجذب رجال البصل إلى جسدها على شاشة HD في سوق تجاري الأمواج .