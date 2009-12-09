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الانتهازية وخطر تسميم النضال الجماهيري.


كريم اعا
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 02:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


عن الانتهازية جرثومة.
اﻷغلبية الساحقة تنتقد اﻷوضاع المأساوية للبلد وتدعو لتغييرها بما يضمن لها تحسين أوضاعها المادية لا غير، ولو اقتضى الحال أن يتم ذلك على حساب من يدعون النضال بجانبهم ولصالحهم.
إنها جرثومة الوصولية والانتهازية يا سادة.
من لم يستطع أن يمنع عن نفسه امتيازا أو ريعا أو غنيمة أو رشوة أو تعويضا أو تحفيزا أو قهيوة وزيد وزيد، تقدم له نظير التنازل والتراجع وغدر موقف أو فعل وحركة نضاليين، فهو سكين في ظهر النضال الجماهيري.
لن يكفيه الاستنجاد بمصلحة الوطن والظروف الدولية والشروط الذاتية والموضوعية والتكتيكي والاستراتيجي والحلفاء والخصوم وجميع المسميات التي يأتيها كل مضلل مبين، لتبرير انتهازيته ووصوليته.
إن اﻷخيرة تيار منظم يحسن اختيار أعضائه ويتقن قراءة نفسية الجماهير واللعب على مشاعرها التي تتأثر بضعف الوعي الطبقي والتجربة التاريخية. لذلك، تبرز ضرورة مواجهته بانتظام ودينامية ووعي يقظ.
لا مجال لمهادنته أو التواطؤ معه ومسايرة طروحاته كيفما كانت مسمياتها، فالأهم ما يربحه النضال الجماهيري على درب استئصال جذور استغلال اﻹنسان لﻹنسان.





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كريم اعا

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كريم اعا - الانتهازية وخطر تسميم النضال الجماهيري.