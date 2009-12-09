

حسام جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 02:33

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









تصادمت الأحداث

اختلق الجدل عمقا مسدودا في بئر الغنم المستورد و الشورت الصيني المورد

سيرا ...سيرا و اسوارا يلمع

كبتا....كبتا و انفجارا يلسع

حقول لزراعة النفظ و اشجارا يابسه الصدى

انهارت الموازنة و جلس السارق شبعان

صمت الجنون و سقط

وقع التيار الديني و المدني و العلماني و العميل في سلة واحده و تشابهت الوجوه الضاحكة على الفقراء

تناقلت الأخبار و الأحداث تبعا لجو الإعياء و الدماء تتسطر و تخرج عين الله من شمسها .



كنت أعتقد في طفولتي أن الشمس هي عين الله التي ترى كل شيء و تناسيت عيوني و رؤيتها

لم يعلمني أحد بأن الله عيوني التي أميز بها العدل و الحب و المساواة

تناسيت أن الله يتجسد بمفهوم العقل

اعتقدت أنه مجرد كتاب مطبوع قديم قبل عصر النهضة

لم أعرف أن الله يتجسد بعيوني

اعتقدت عينه هي الشمس و السماء جسده الواسع الذي يحتضن الكون

تتسلل في داخلي العقد النرجسية و حب التكسير و الزعل أثناء الليل

فعين الله ذهبت و اندثرت و حان وقت اللعب مع الممنوع

أفتعل المشاكل و أحرق دفاتر الكتب المدرسية و اخفي علب المكياج والعطور و الاكسسوارات و الملاعق و الأدوات المنزلية و الأدوية ..... كل شيء لم يعجبني إلقيه خلف بناية المدرسة

فالمدرسه تأسست أرض فقط دون بناء هرب أبو أحمد المقاول بالأموال و تم تهديد المهندس عشائريا من اعمارها

نساء المنطقه أصبحت تلقي النفايات في موقع البناء و خلف السور

كنت أعتقد أن المدرسه يسكنها جني نزل من السماء هربا من عين الله ليدمر كل من يقترب من هذة المدرسه جميع أصدقائي يتحدثون عنه

يقولون عنه أشياء مرعبه و كاذبه

لكنني صدقت ما يقولونه فهم الاغلبيه و انا فرد واحد فأنا الكاذب أن اعترضت أو ناقشت

اعتقدت أن الاغلبيه دوما على حق و أنني مخطىء و علي أن اصمت و أسير بعيدا عن تلك المدرسه .



رميت الكثير و الكثير من الأشياء خلف سور المدرسه

تناسيت غروري و كرهي للاشياء شيئا فشيئا

بمرور الوقت أدركت أن الشمس يمكنها الأختباء و الخوف من الغيوم و المطر

أدركت أنها كالبشر و عيوني أفضل منها فأنا أرى ما حولي في كل وقت سواء غيوم أو شروق فأنا لا اتغير

أدركت كم هي ضعيفة

و أدركت كم انا غبي لاخاف منها

تهدم لدي الخوف و لم أعد اخاف في النهار فشعور المراقبه مميت و أصبحت أكثر ثقه بأعمال التخريب و التكسير

كل شيء لا يعجبني يتكسر و يلقى خلف سور المدرسه

لم أدرك بفشل ذكائي إلا عندما رأيت ذلك الحلم

عين الله تقترب من الأرض و تصطدم بسور المدرسة و تحرق كل شي أمامها

جميع الأشياء تحترق و اصبحت المدرسة نظيفه

هربت منها و استيقظت لادرك ندمي على الخراب الذي افتعلته نحو أشيائي

اعترفت أمام نفسي بأنني فاشل و مخرب و أن عين الله كانت ترى و تسمع حتى خلف الغيوم أو الغروب

أدركت الله بعيوني و ضميري

و ليس الشمس إلا نجم صغير يقبع في الكون الواسع كما قال كتاب العلوم .

و تجسد الصدق بالاعتراف بالخطيئه

و تجسد الحب بلحظة النظر إلى عيوني و ليس إلى الشمس .

بعد مرور 3 سنوات أعيد إعمار المدرسة و درست فيها

تحقق الحلم

و اختفت النفايات و اختفى جني السور معها كما أرادت عين الله ذلك الأمر .