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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - عطا مناع - سرقوا غزالنا والفلافل كمان
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سرقوا غزالنا والفلافل كمان
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - عطا مناع - سرقوا غزالنا والفلافل كمان
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