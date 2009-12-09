

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 22:13

المحور: الادب والفن











التأنيث في قصيدة

"نبض المرايا"

عبد السلام حسين محمدي

أميل احيانا إلى الكتابة عن قصيدة تستهويني، وغالبا ما تكون هذه القصيدة بعيدة عن القسوة، وكأنني من خلالها أهرب مما نحن فيه، إلى عالم آخر يريحني ويبعدني عن اجواء التشنجات التي لا تفارق واقعنا، هناك ميل عن الكثير من الشعراء نحو المرأة، والقلة منهم تتجه نحو الطبيعة أو نحو الكتابة، فالمرأة تعد المتنفس الأهم والأكبر للعديد من الكتاب، إن كانوا شعراء أم روائيين أم كتاب قصة.

المرأة تفرض نعومتها على الكاتب ومن ثم تؤثر على المتلقي من خلال اللغة والالفاظ والعبارات والصور التي يقدمها النص الأدبي، " عبد السلام محمدي" يتقدم لنا نص انثوي ناعم رقيق بلغة سلسة وبصور جميلة، فنجد الشاعر يكرز على حرف "ك" في العديد من الكلمات وكأنه بهذا الحرف يريدنا أن نتعاطف مع هيامه بهذا الانثى: "لصمتك، بوحك، شرابك، جبينك، يداك" كل هذه الكلمات تشير إلى الأنثى، وهناك افعال متعلقة بالفعل الأنثوي "رقصت، ذابت، صغت، نسجت" فالأفعال هنا كانت متعلقة بالطبيعة وليس بالبشر، بمعنى أن تأثير المرأة لا يقتصر على الرجل وحسب بل يطال الطبيعة أيضا.

هناك صراع بين المذكر والمؤنث في القصيدة، لكنه صراع سلمي، ناعم وسلس، وليس دموي:

" لصمتــكَ خلـــفَ مرآتــي كتــــابُ

وبوحك في دجى الليل انســكابُ"

فهنا الفعل المؤنث كان في الظل/خلف وكأن الشاعر أراد أن يشير إلى واقع المرأة في منطقتنا، فهي دائما في الخلف/في الظل/وراء الستار، لكن جمالها يكسر كل تلك الجدار/الستائر، فمثل هذا الجمال والبهاء من الظلم أن يقبع خلف الجدران ويبقى محتجبا لأي سبب كان.

فأثر الأنثى هائل وعظيم، حتى أنه يكون بطيفه الروحي قبل المادي الجسدي:

" شــرابُك لو أشــرتَ بــه إليــنــــا

ســكرنا قبل أن يصلَ الشـــرابُ"

مثل هذا التأثير لا يكون من بشري بالمطلق لكن يكون من كائن أكبر واعظم مما هو إنساني، ولهذا قدم لنا الشاعر مشهد تأثير الانثى على اجزاء من الكون، الشمس:

" وصغتَ لهم شعاعَ الشمس عِقداً

فصار لهم الى الشمس انتسابُ"

فالأنثى هنا مصدر الذي يعرف البشر على الشمس واهميتها، وكأن هذا الجرم الهائل لليس له أي فاعلية/أثر/حضور دون الأنثى.

لهذا نجد عدم حضور/وجود الانثى يكون كارثيا على الذكور:

" سـفينتـنـا قـد اضطربت وصـرنا

يقـلِّبنــا كمـــا شــاءَ اضطـــرابُ"

تدحــرجَ من ربيـع الوقتِ فصـلٌ

وفصــلٌ آخـــرٌ هـــشٌّ يــبـــــابُ"

فالأنثى بهذه الصفات والأثر والفاعلية قريبة جدا من الربة "عشتار" ربة الخصب والحب والحرب، فالشاعر يقدمها لنا كما قدمها اسلافنا القدماء عندما جعلوها سبب الخير والخصب وأيضا سبب الخراب والقحط الذي يصيب الإنسان والطبيعة معا.

نبض المرايا

لصمتــكَ خلـــفَ مرآتــي كتــــابُ

وبوحك في دجى الليل انســكابُ

.

شــرابُك لو أشــرتَ بــه إليــنــــا

ســكرنا قبل أن يصلَ الشـــرابُ

.

رقصــتَ علــى مزاميـــرٍ ووجـــدٍ

وذابــت فـي ربابـتـهــا الربــــابُ

.

وصغتَ لهم شعاعَ الشمس عِقداً

فصار لهم الى الشمس انتسابُ

.

نســجتَ مـن الهــواء لهــــم رداءً

يظـلــلهــم إذا حضـروا وغـابـــوا

.

جبينــك مجمــعُ البحريــن فيـــهِ

أيدركُ مجمــعَ البحــرِ الســرابُ

.

يـداك البـيــضُ أشـــرعةٌ ولــكـن

رياح الشـــوق يلهبهـــا اغتـرابُ

.

سـفينتـنـا قـد اضطربت وصـرنا

يقـلِّبنــا كمـــا شــاءَ اضطـــرابُ

.

تدحــرجَ من ربيـع الوقتِ فصـلٌ

وفصــلٌ آخـــرٌ هـــشٌّ يــبـــــابُ

.

وأســــئلتــي أبعثــرهـــا بليــــلٍ

ولا يبــدو لمســألــتـــي جــــوابُ