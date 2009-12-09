

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 22:12

المحور: الادب والفن









لا أدري إن رأيتموه

مسافر الادراج والصور،

وعاشق المضيء مع الزمن،

والغرة الوفيرة الاصقاع

وقشرة تخلب الألباب ،

كل ما أعرف عن عنوانه

باب بيته كان على مسافة الأبد.

وليس كما الآن

في بطاقة التمويه

كان أسمه " أنا "،

لكنه وعدني أن يكمل حكاية

الذي فر من بين أسمه

ولم يعد.