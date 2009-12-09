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كان أسمه - أنا - !..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 22:12
المحور: الادب والفن
    


لا أدري إن رأيتموه
مسافر الادراج والصور،
وعاشق المضيء مع الزمن،
والغرة الوفيرة الاصقاع
وقشرة تخلب الألباب ،
كل ما أعرف عن عنوانه
باب بيته كان على مسافة الأبد.
وليس كما الآن
في بطاقة التمويه
كان أسمه " أنا "،
لكنه وعدني أن يكمل حكاية
الذي فر من بين أسمه
ولم يعد.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - كان أسمه - أنا - !..