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الشاعرة أمينة البقالي تكتب قصيدة : - في دائرة عينيك ولدت ذات ضحى -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 22:11
المحور: الادب والفن
    


كان الفصل ربيعا
والمكان واسعا
وحبلي السري
مربوط بإحكام في زاويتك المستقيمة
كنت..تراقب الوﻻدة..
وتستمتع بالام المخاض
بسذاجة مفرحة قلت لي...
هيا هزي شجرة الصنوبر
لعلها تجلب لك الحظ
وتأتي بالارتياح لعينيك
وتمسح كآبة الأيام
ياعمري الآتي..
خط لي ثوبا بنفسجيا
ﻻكون دائما على موعد مع الربيع
وتسلح بجلدك المرهف..
لتساند الجميع
اقبل مﻻمحي كما هي..
وهنئ زوايا عينيك..
بقدومي
فانا خيطك الرفيع
الذي يلتف حولك..





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المركز المغربي للفكر والإبداع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة أمينة البقالي تكتب قصيدة : - في دائرة عينيك ولدت ذات ضحى -