

حسين عجيب

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 22:06

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









(للحقيقة وجوه مختلفة وعديدة, غالبا ما يكتفي المرء بمعرفة اثنين أو ثلاثة....,ثم يغرق في التعصب والتحجر قبل أن ينتبه)

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مثل كل الحكايات, لا توجد بداية واحدة يستطيع المرء أن يركن لها بثقة ويقين....

هكذا تبقى حكاية سامي معنا_وجه الحب البعيد....

ويبتعد في الزمن

وغدا يوم آخر

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لا أنت ولا أنا_ ولا أحد بوسعه تغيير ما حدث. تغيير الماضي وهم وجنون, لكن بمقدور الانسان أن يغير غده ومستقبله بالفعل.

في كل لحظة نصنع مصيرنا.

ما نحبه نحن

ما نخافه نحن

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الشعور ليس المشكلة, الشعور نتيجة مباشرة للفهم وللتأويل. بدوره الفهم وكيفية تفسير الوقائع والأحداث المركبة بطبيعتها, مع القرارات والأفعال, عمل الطبع الشخصي_ الاجتماعي, اللاشعوري وغير الواعي غالبا.

كل ذلك يقوم به الانسان, مع جملة الأفعال اللاإرادية, بسهولة ويسر وبلا أدنى جهد, وبحالة أقرب إلى الخدر منها إلى اليقظة والصحو

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مع بساطة القضية ووضوحها التام_ حد الابتذال, يتعذر أن يتجاوزها أحد بيسر وسهولة, وبصورة دائمة ومستمرة.

الأحاسيس مع الشعور والأفكار مصدر ثابت للوعي (الزائف), بعدها يتكرر التشويش بلا توقف.

منبع الألم النفسي, وبقية أشكال العذاب والمعاناة, التي تتكرر في حياة الانسان_ جيلا بعد آخر...معك ومعي_ اليوم وكل يوم

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الحزن الثابت مصدر المازوخية وعرضها الرئيسي, بالتزامن مع التجنب الانسحابي_ وشهوة الخضوع أو السيطرة.

لكنه يبقى ويستمر بعدما تتحول الشخصية إلى الطبع المازوخي, ولا يتبدل مع مرور الزمن أو تغير الأحداث....إلا بحالات نادرة.

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تلك سيرورة الحداد الناقص, كما عالجها فرويد بشكل تفصيلي وموسع.

وحده الزمن , عبر تعاقب الأحداث المتجددة والجديدة أكثر, قد يبعد الماضي ويزيحه عن مركز الوعي ومحوره, ويتيح الاهتمام بالحاضر والقادم المتوقع.....وتشكيل المشاعر والعواطف الجديدة.

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الحزن.... الحزن, اكثر ما اخاف وأكره,....من ليس كذلك!!

المشكلة التي تتضمنها عاطفة الحزن أنها مركبة في أبعادها ومستوياتها, فهي أكثر من دور أحادي ومفرد للشخصية تفرضه مناخات وظروف مؤقتة, وعابرة,....هو موقف يتحول مع الزمن إلى طبيعة ثانية للفرد ( ظواهر الندب واللطم والعويل الجماعي...).

ذلك "الحداد الناقص" أحد اهم منجزات فرويد الفكرية, وهو الحالة الخاصة من أنماط الاستجابة للشروط والأوضاع الحدية.

لحسن حظ الانسانية_ تبقى الاستجابة الأقوى والأشمل معا, متمثلة في التكيف المرن مع الشروط والظروف القاهرة والمأساوية.....المتجددة.

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المستويات الأربعة للمشاعر يكشفها الحزن مع بدء الصدمة, ومن الأدنى والأكثر قسوة...فقدان الاهتمام والغم المطبق, حالات انشغال البال والهمود, راحة البال والهدوء المفاجئ, استعادة المبادرة والشغف مع عودة الاهتمام بالتجارب السارة والمفرحة...

وهي بنفس الوقت عناصر الحداد المحتمل والطبيعي, الذي يحقق كرامة الانسان بعد الموت ايضاو وخلال حياته أولا_ وهو الأهم...

_ حالة الحداد الناقص" حرقة القلب" تبقى على حالها مع التحجر واللامبالاة

_ مع الحداد الطبيعي ( يتزامن مع الايمان العقلاني غالبا), ينتقل محور الاهتمام من الماضي إلى الحاضر الحي, المتجدد

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في عمر 17 ايضا, وبنفس الشهر وقرب ابن عمه يزن....سامي ابن مريم وجمال صار نجمة

والجنون السوري ما يزال يتضاعف كل سنة زيادة عن سابقتها