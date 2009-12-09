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اللاهوت والناسوت


سلام قاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 17:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اللاهوت والناسوت
اللاهوت مايخص الطبيعة الألاهية .. الناسوت مايخص الطبيعة الأنسانية ..جميع الأديان تبحث في ذات الطبيعة الألاهية (اليهودية , المسيحية , الأسلام, الزرادتشية, البوذية, الكنفسيوشية ,الصابئية , الأيزيدية , السيخ, الهندوسية ) حتى عبدة الأبقار والأصنام , هم جميعا يبحثون عن الذات الألاهية , بل ان جميع الفلاسفة الكبارمن سقراط وافلاطون وغيرهم هم ايضا يبحثون عن الذات الألاهية .
اذا الله موجود في العقول النيرة المحبة للخير والتسامح , الله موجود في عقولنا وضمائرنا , الله يتجسد في المحبة ومساعدة الغير , الله هو الضمير الحي النقي المعطاء , الله نور السماوات والأرض ,وعكس ذلك شر مطلق .
جميع الأديان تظن جازمة انها الدين الحق وان تعاليم انبيائها هي التعاليم الحقيقية التي نزلت من السماء , وهي جميعا تتباهى بأنتماءاتها لهذه الملة او تلك , وهذا حق طبيعي , على شرط ان لايتحول هذا الحق الى مصدر كراهية وتكفير للأخر .
اذا سلمنا ان جميع الأديان تبحث عن الذات الألاهية , وان جميع البشر مخلوقات خلقها الله , وهي متساوية على اعتبار ان الله عادل , اذا لماذا نحن البشر نضع الفوارق بين الملل , على سبيل المثال, الديانة الفلانية ابنائها لايتزوجون من الديانة الفلانية الأخرى , وهكذا باقي الديانات وكل ديانة منغلقة على ذاتها , بل ان البعض اباح لنفسه ان يكون وكيل الله في الأرض , فهو يحي ويميت بفتاويه وأراءه الشاذة القبيحة ,بينما نحن سلمنا ان الله واحد وهو خالق الجميع , الله خلق الأرض وخلق معها مختلف الخيرات , انهار وجبال ووديان وبحار ومحيطات , تحتوي من الخير الشيء الكثير الذي يكفي جميع البشر , لكن الأنانية وحب التسلط وابعاد الأخروعدم توزيع الخيرات بالتساوي , جعلت منا امما غنية واخرى فقيرة , اذا المشكلة تكمن في الناسوت, نتيجة للطمع والجشع وكره الأخر وعدم تقبله , وهي صفات يرفضها الاهوت .
سلام قاسم





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سلام قاسم

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