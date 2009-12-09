

فاطمة الفلاحي

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:50

المحور: الادب والفن

















15.



قيود الحب



مثارة في القلب ألتقيك



ياأيها المارقُ بدمي



عاشرني الصبر سقماً



فطوقني كخلخالي



حسبته مفتاح التمني



والحب أتاني



فزفني الى مكرك الرابض



في قعر المسافات



أتعبتني النغمات ونبضي المجنون



إغرورقت عيناي بمائي المالح



وأحرقت أنهارها وجنتي



تمكنت من قلبي العليل



في مساءاته السوداء وبرده الثقيل



أضحيتني وهناً



وقارعتني نخب الرحيل



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من ذاكرة معلقة - فاطمة الفلاحي