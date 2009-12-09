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أيها المارق


فاطمة الفلاحي
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:50
المحور: الادب والفن
    






15.

قيود الحب

مثارة في القلب ألتقيك

ياأيها المارقُ بدمي

عاشرني الصبر سقماً

فطوقني كخلخالي

حسبته مفتاح التمني

والحب أتاني

فزفني الى مكرك الرابض

في قعر المسافات

أتعبتني النغمات ونبضي المجنون

إغرورقت عيناي بمائي المالح

وأحرقت أنهارها وجنتي

تمكنت من قلبي العليل

في مساءاته السوداء وبرده الثقيل

أضحيتني وهناً

وقارعتني نخب الرحيل

________________
من ذاكرة معلقة - فاطمة الفلاحي





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فاطمة الفلاحي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة الفلاحي - أيها المارق