

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:50

المحور: الادب والفن









حمد لَمْلَمْ حزنه

وشال ضيم البينه كله.

جنه ناعور

على طرف ابيوتنا

يمتلي بالسكتات

ويوشل محنة.

حمد جان مفتاح السوالف والمتاع

من يسد الليل بابه وتْضيّع الجهات

ولا نعرف نصوغ من جروحنه

خصم النزاع.

حمد جان فوك الخد تراجي

وديرم أسمر لليعزبون العرس وكت المحاجي

وغيرة ع الما عدها والي،

وعين تربي

أعلى القناطر والخوالي

للي ما يندل طريجه

أيمدله حرثة بعرض شوفه أعلى الجوالي.

حمد عبريت احمولنه

وخليت زادك عذر برنو للعشيرة

وزيتيت أزنادها بكحل الشذر

والمستحه البينة،

موش شداد مونه

كرخان من أصل وفصل والعنده غيرة.

حمد شنشد..

وشنداوي..

وشْنشلْ،

والجروح بكثر سكتات الفخاتي

والضماد أمحل علينه.

وخضرينه عيون،

وكَلنالك تعال

يالمبعد.. يغاتي.

يا حمد ريان

يالكلك أغاني مجوتات أبته وبصدر الحمام

وعرس أخضر

ومن يجينه الزود

تملي الدنيا شبكَات ومدام

ومن يجي وكت المباوس

توّج يا حمد بالروح عنبر.

آخ ..

من سنطة عذابك،

وانتظارك.

اشكثر تانينا وصبرنا

وكَلنا بلكن من تجي

أتطيب الخواطر

وبلكن يجيبك حظ أهلنا..

بسكوت وي طرت الفجر.

يا حمد، وشكَد صبرنا أعلى الهجر

وشكَد ظفرنا من الشمس لحظة لمس.

وأحنا من كثر الملبس والمعاضد

والبقة من حزن الجفافي،

حملينا عثوك المحاضن ...

طبك بوسات، والبرحي جمر.

يا حمد،

أحنا ما ملينة من طش الأماني

بس تعبنه من القهر.

أحنا من كثر الرفيف

وبجي الموادع،

صفينه عيون ومراجف شفايف

ع الحراثي..

وعالليالي.

وبكثر ما بينا للرية عشك،

سوّرينه ابيوتنه بستر الصرايف

وغافلنه ناطور البساتين

وصرنا جنا اطفال، مثل البارحة،

نتشلبه على الطوفة بليه حذر

ونبوك الشفلح،

من يجي نيسان الحديثات،

يحطنه على رسوم العرس

ديرم قهر.