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يا دواعش لقد دمّرتم البلاد والعباد بقلم/ محمد النائل


محمد النائل
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يا دواعش لقد دمّرتم البلاد والعباد
بقلم/ محمد النائل

أن حركة الوعي والثقافة في المجتمعات تقاس بمقدار حركة الوعي والثقافة في أوساطه, وعلى أساسها تتحدّد مكانة المجتمع وتصاغ شخصياته على عكس الجهل الذي يؤدي بالمجتمع الى الضياع والهلاك وبالتالي الأنجراف نحو التيارات المنحرفة، وهذا ما رأيناه ولمسناه في وقتنا الحاضر متمثلا في الفكر التيمي المنحرف ,فكر الفساد والإفساد وتدمير البلاد والعباد, والذي لا يمت للأسلام بأي صلة, ولقد تصدّى المرجع العراقي الصرخي الحسني في محاضراته الأسبوعية التأريخية والعقائدية لدحض وإبطال الفكر الداعشي التيمي وتوعية الأمة والمجتمعات المسلمة وتحذيرها بعدم الإنجرار خلف تلك الأفكار المنحرفة للوصول بها الى بر الأمان حتى يعيشوا بسلام.
يادواعش لقد دمّرتم البلاد والعباد ,أيها الدواعش مازلتم تختبئون بين الناس وجعلتموهم دروعا بشرية ,فبئس ماتفعلون ,لقد دمرتم البلاد والعباد وسمّمتم الأفكار فكرّهتم المسلمين ونفّرتموهم من الدين والإسلام فأفسدتم أخلاق الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.
جاء ذلك في المحاضرة (13) من بحث الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول
https://www.youtube.com/watch?v=ddDbk3cm8bg

البث المباشر :: المحاضرة الرابعة عشرة "وَقَفات مع.... تَوْحيد التَيْمِيّة الجِسْمي الأسطوري"

https://www.youtube.com/watch?v=5GUMmR_HB_o





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محمد النائل

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد النائل - يا دواعش لقد دمّرتم البلاد والعباد بقلم/ محمد النائل