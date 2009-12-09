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الليل يا سمراء


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 11:51
المحور: الادب والفن
    


الليل يا سمراء
عبد صبري أبو ربيع
الليل يا سمراء يا شقراء
ما نام الرجاء
وحلةٌ بيضاء
تحرق الاشتهاء
الوصل يا سمراء يا شقراء
حديقة غناء
والعتاب يا سمراء يا شقراء
حديقة جرداء
والليل فضاء
وترٌ وكأس وغناء
العمر تحرقه الأوجاع
والسنين تذهب هباء
وأنتِ يا هيفاء
قيد في معصميّ وفاء
ودعتكِ عينيّ
فما أبصرت عداكِ حسناء
والليل قمرٌ والليل أرتقاء
سيدتي أيها الحلم
أنتِ الحياة والبقاء
إن جفاني الدهر
أنتِ الخليل والأصدقاء
والأنس والسكينة
إذا حل الاستياء
الليل يا سمراء أغنية ونداء
وسفينة في أبحر ٍ
يطيب عليها الهناء





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عبد صبري ابو ربيع

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