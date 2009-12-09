

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 11:50

المحور: الادب والفن









وأنت الصامت الصبور

عبد صبري أبو ربيع

مالي أراك يا وطني

مثقل الرأس واليدين

والضباع تنهش فيك

حتى أفترست كل العيون

وانت الصامت الصبور

يا وطن النعمان والحسين

وعلى ترابك أحرارٌ

ثوارٌ الرشيد والعشرين

تركت كل الأمور للغريب

وفتحت أبواب الخير للشياطين

وتركت الشعب للفقر المهين

كأنك بلا ذهب ولا طين

مالي أراك يا سيدي حزين

بلا هدف ولا سفين

مالي أراك تتناطح فيك الرؤوس

على كرسي مشين

والشعب شيع متنافرة ٌ

وأنت كسير الجناحين

ألأنك الرأس والقلم

وحضارة بآلاف السنين

متى يخرس كل ذي لسان عفن

وتطوى صفحات الجاهلين

وهل أراك يوماً

الليل ينحر فيك

والشمس تشرق بالميادين