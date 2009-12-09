أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال عمالى.مصر.ادارة مستشفى عين شمس التخصصي تفصل تعسفيا الممرضة سيدةفايد لمناقشتها ازمة السرنجات !!!





اخر الافلام











المزيد.....

نضال عمالى.مصر.ادارة مستشفى عين شمس التخصصي تفصل تعسفيا الممرضة سيدةفايد لمناقشتها ازمة السرنجات !!!


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 04:38
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


.طالبت الحملة الشعبية ضد سياسات الإفقار “عايزين نعيش”،فى بيانها اليوم بالتضامن مع الممرضة سيدة فايد، وطالبت الحملة كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية بالوقوف مع “سيدة” والتي تم إنهاء تعاقدها بعد ظهورها ببرنامج “يحدث في مصر”، نظراً لعدم حاجة العمل إليها بداية من أول فبراير الجاري كما ذكر القرار.
وذكرت الحملة تفاصيل ما تعرضت له سيدة، إن مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس فصلت الممرضة سيدة فايد بعد أيام من ظهورها على قناة إم بي سي مصر للحديث عن مشاكل الصحة والدواء والمستشفيات.
وأوضحت أن البرنامج تطرق لفشل وزير الصحة الحالي في إدارة منظومة الصحة وتحدثت فيه سيدة عن مشاكل تخص أحوال أطقم التمريض الفنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن أحد ضيوف البرنامج الدكتور خالد أمين نشر على صفحته الخاصة أمس وبعد قرار فصل سيدة فايد إنه قد تم إبلاغه بعد البرنامج أن وزير الصحة تحدث مع بعض المسئولين وعبر عن غضبه مما تم طرحه بالبرنامج وأنه توعد بشكل غير مباشر المشاركين به.
وأشارت الحملة إلى أن “حق المصريين في الصحة يتلقى ضربات متتالية في حاجة للمواجهة مثل عرض العديد من مستشفيات التكامل على القطاع الخاص للنظر في استثمارها وإعادة هيكلة قطاع الطب العلاجي وهو أكثر قطاعات وزارة الصحة حساسية، ومن المتوقع أن يتم تقليص خدمة العلاج المجاني للأسرة وفرض رسوم على بعض خدمات الكشف والعلاج والفحوص والتقارير بغض النظر عن القوانين والاستحقاقات الدستورية، ولذلك فكل هذه الضربات مع الفصل التعسفي لسيدة رأي عاملة بالصحة يجعل المشهد في حاجة إلى اتحاد ومقاومة.وعلى صعيد متصل يتضامن مع الممرضة سيدة فايد تيار الكفاح العمالى مؤكدا على الحق فى التعبير وحرية الراى لكافة العمال بكل القطاعات .فالعمال الشرفاء هم الذين يقاومون الفساد الادارى بالوزارات التابعين,مثلم كعمال الشركات التى ت بيعهالمستثمرين ويستردونها بنضالهم ومقاومتهم كمال عام للدولة . يحق لهم التحدث بوسائل الاعلام كما أكد رئيس الجمهورية فى خطاباتة التى طالب فيا بالكشف عن الفساد والفاسدين .وأكد التيار على ضرورة عودة الممرضة الى عملها فورا ولتكافئها ادرتها بالترقى وليس الفصل يا سيادة وزير الصحة .وقد تضامن مع الممرضة سيدة فايد قطاع من اطباء بور سعيد .وندعو كل المرضات والعاملين بوزارة الصحة اطلاق حملة تضامن معها بمقار عملهم بوقفة رمزية ولتكون البداية بمستشفة عين شمس التخصصى ردا على الفصل لزميلتهم . .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
تيار الكفاح العمالى - مصر

إجمالي القراءات: 169,686
المقالات المنشورة: 35
- .تضامن اممى .مصر .لتفرج وزارة الداخلية التونسيةدون قيد اوشرط ...
- قبل يوم من محاكمة27عامل بشركة إفكو.حملة عاوزين نعيش تطالب ال ...
- موقفنا.بيان تضامن ضد عدوان عصابة آل سعود البربرى على الشعب ا ...
- بلاغ من أسرة المعتقل اأسامةجويدة ​ ((ساعدونا .ابننا سي ...
- تضامن عمالى مع شهداء الطبقة العاملة العراقية ال26 عامل بمحطة ...
- نضال عمالى .العراق.حكومة المنطقة الخضراء تقود قطار التصفية و ...
- مواقف أممية.بيان .تدمير حلب والهمجية في العالم الرأسمالي(حزب ...
- بيان تسقط الديكتاتورية, والطائفية, والارهاب(لاقباط يقدمون 24 ...
- نضال عمالى مصر .كل التضامن مع (عمال المصرية وايبك بالسويس مس ...
- نضال عمالى .مصر.لليوم السابع رغم التعتيم الاعلامى .اعتصام عم ...
- نضال عمالى .مصر .مذبحة عمال الغزل والنسيج .مصر .الاسكندرية . ...
- نضال جماهيرى.مصر.بيان. الحملة الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار ...
- حراك نضالى .مصر .جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفيين ب ...
- بيان تضامن اممى .مصر.كل التضامن مع مطالب المدرسين فى المغرب ...
- تحت شعار -راتبي مطلبي -نظم االخميس الماضى . الالاف من موظفي ...
- .نضال اممى .فرنسا .. منظمة النضال العمالي تقررترشيح ناتالي أ ...
- .نضال عمالى .مصر.نيابة امن الدولة بالقاهرة تجدد حبس 5 من عما ...
- نضال عمالى .مصر .الوقف التعسفى يطول 7 عمال بشركة فرج اللة لل ...
- نضالات جماهيرية .مصر .الأمن يفض تجمع أهالي بورسعيد المتضررين ...
- فصل الستة عمال من قبل الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة وال ...

المزيد.....


وكالة أنباء العمال
- النائبة “مايسة عطوة” تنعى طلاب كلية الصيدلة
- الآلاف يتظاهرون في إسرائيل احتجاجا على السياسات الحكومية ضد ...
- The WFTU General Secretary paid homage to the Victims of Ran ...
- مصدر: الأمن رفض وقفة الصيادلة أمام ”الوزراء”.. وأمين النقابة ...
- عشرات الأهالى ينظمون وقفة احتجاجية للحصول على وحدات سكنية بك ...
- WFTU statement on the strike in the bank sector in India
- مطالب بزيادة الأجور في سوريا
- بيان حول التعيينات في سلك المعتمدين
- مطالب بزيادة الأجور في سوريا
- المجلس القومى للمرأة يشيد بـ”عطوة” و”المراغى” على صفحته الرس ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الماركسية والفلسفة: حوار مع لوي آلتوسير / هشام عقيل صالح
- قطع الارزاق سلوك منهجي لكسر الحركة العمالية _ المركز المصري ... / صابر بركات، فاطمة رمضان و احمد عزت
- التجمع العام والنقابية في العراق / فلاح علوان
- لوحات لعيد العمال / شذى احمد
- قاموس الإضراب: حول بعض المفاهيم والتأويلات / جان فيليب ديفيس
- من ملامح حكم العسكر و العسكرة في مصر المعاصرة. التنكيت و الت ... / العامل عبداللە-;- النديم
- نقاباتنا في خدمة السلطان / عطية الصيرفي
- ظهور الطبقة العاملة المصرية الحديثة من بين السخرة و راس الما ... / عطية الصيرفي
- مساهمة في كتابة تاريخ الحركة العمالية في العراق حتى عام 1958 / نصير سعيد الكاظمي (عزيز سباهي) ، مركز الابحاث و الدراسات الاشتراكية في العالم العربي
- العمال و السياسة _ الدور السياسي للحركة العمالية في مصر 1952 ... / هويدا عدلي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال عمالى.مصر.ادارة مستشفى عين شمس التخصصي تفصل تعسفيا الممرضة سيدةفايد لمناقشتها ازمة السرنجات !!!