

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 04:38

المحور: الحركة العمالية والنقابية









.طالبت الحملة الشعبية ضد سياسات الإفقار “عايزين نعيش”،فى بيانها اليوم بالتضامن مع الممرضة سيدة فايد، وطالبت الحملة كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية بالوقوف مع “سيدة” والتي تم إنهاء تعاقدها بعد ظهورها ببرنامج “يحدث في مصر”، نظراً لعدم حاجة العمل إليها بداية من أول فبراير الجاري كما ذكر القرار.

وذكرت الحملة تفاصيل ما تعرضت له سيدة، إن مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس فصلت الممرضة سيدة فايد بعد أيام من ظهورها على قناة إم بي سي مصر للحديث عن مشاكل الصحة والدواء والمستشفيات.

وأوضحت أن البرنامج تطرق لفشل وزير الصحة الحالي في إدارة منظومة الصحة وتحدثت فيه سيدة عن مشاكل تخص أحوال أطقم التمريض الفنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن أحد ضيوف البرنامج الدكتور خالد أمين نشر على صفحته الخاصة أمس وبعد قرار فصل سيدة فايد إنه قد تم إبلاغه بعد البرنامج أن وزير الصحة تحدث مع بعض المسئولين وعبر عن غضبه مما تم طرحه بالبرنامج وأنه توعد بشكل غير مباشر المشاركين به.

وأشارت الحملة إلى أن “حق المصريين في الصحة يتلقى ضربات متتالية في حاجة للمواجهة مثل عرض العديد من مستشفيات التكامل على القطاع الخاص للنظر في استثمارها وإعادة هيكلة قطاع الطب العلاجي وهو أكثر قطاعات وزارة الصحة حساسية، ومن المتوقع أن يتم تقليص خدمة العلاج المجاني للأسرة وفرض رسوم على بعض خدمات الكشف والعلاج والفحوص والتقارير بغض النظر عن القوانين والاستحقاقات الدستورية، ولذلك فكل هذه الضربات مع الفصل التعسفي لسيدة رأي عاملة بالصحة يجعل المشهد في حاجة إلى اتحاد ومقاومة.وعلى صعيد متصل يتضامن مع الممرضة سيدة فايد تيار الكفاح العمالى مؤكدا على الحق فى التعبير وحرية الراى لكافة العمال بكل القطاعات .فالعمال الشرفاء هم الذين يقاومون الفساد الادارى بالوزارات التابعين,مثلم كعمال الشركات التى ت بيعهالمستثمرين ويستردونها بنضالهم ومقاومتهم كمال عام للدولة . يحق لهم التحدث بوسائل الاعلام كما أكد رئيس الجمهورية فى خطاباتة التى طالب فيا بالكشف عن الفساد والفاسدين .وأكد التيار على ضرورة عودة الممرضة الى عملها فورا ولتكافئها ادرتها بالترقى وليس الفصل يا سيادة وزير الصحة .وقد تضامن مع الممرضة سيدة فايد قطاع من اطباء بور سعيد .وندعو كل المرضات والعاملين بوزارة الصحة اطلاق حملة تضامن معها بمقار عملهم بوقفة رمزية ولتكون البداية بمستشفة عين شمس التخصصى ردا على الفصل لزميلتهم . .