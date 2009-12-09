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مربد وريح وشعراء


كواكب الساعدي
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:54
المحور: الادب والفن
    


مربد وريح وشعراء

كواكب الساعدي
1
ليست بقطرات ندى فوق مياسم ورد
انما دموع الغيم لرحيل شاعر
لآنسي الحاج
فلترقد بسلامً ما زال الشعر بخير
٢
سيآتي المطر على آجنحةًالبرق
فتزدهر مواسم بيع المعاطف والقبعات

3
الريح العاصفه جلبت معها الحنين والشتاء
هنا جبل جيس آفترشته ندف الثلج كلوحة بسحر البياض
وهناكً في المدن التي غطى وجهها الغبار
ينغرس البرد بثقوب الجدر فيرتعش الفقراء
وهناك النحيل الذي لم يكلف الله طينا
الوافد اليها وتحت شناشيلها
نساج للشعر صياد
في مربدا للشعر وقف كاظم الحجاج محتجا ومعاتبا
ايا زها لماذا لم تصنعي لنا وطنا بعلو النخيل ؟
مخافة آن يباع الوطن بالاشبار
مخافة ان يعلنوا خيانتهم لدم الشهداء
ما الذي سيبقى اذن ؟ اذا اعلنوا خيانتهم للشهداء
وماذا سنبرر لاولاد من نشم روائح ارواحهم في الماء ؟
ما يفصلني عن هذا الصبح الا نصا مزدحما بك
الهمتني به قطرات مطر انسدلت على زجاج
ما يفصلني عنك ليس بالبون الشاسع
فهنا المدفآه واقداح الشاي آحاول ان اعيد بها
طقوس مفتقده ببكارة الحياة قبل الطوفان
وعلىً قيد الانتظار نصوص للقديس سركون
حيث يصنع من الشعر محرابا للجمال
4
حنا هالغرين
ما آجمل الشعر الذي يكتب لامرآه
ما اجمل المرآه حين تكتب في علم الورد
للآبيض بلون الطهر عنوانا للجمال”.

حنا هالغرين شاعره وناقده ادبيه تعتبر من طليعة الشعراء المعاصرين في السويد
3 / 2 / 2017





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كواكب الساعدي

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