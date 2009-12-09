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اليك أعني .. وما عنيت


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:54
المحور: الادب والفن
    


لا تسألوني
لطفا
عما قصدت !!!!
أو...
ما عنيت !!
بحثت في نهاري
حتى ابتليت !
وفي الليل
ها انا
احمل مصباحا
يكاد ان يختفي
من قعره الزيت !
ولا زلت ابحث
وقد كلت الأقدام التي
ابتلت بثقل هذا الجسد!
ابحث ..لا زلت عن
شريف
للأسف ..
قد ظل فيما يسمى
أو سمه كيفما شئت
إن كان موطنا
وطنا ،
أو كما تسمّونه
بيت ..
أكرر .. !!
أرجو ان يفهم الجميع
فيما كتبت
وما أعني .. مع احترامي
وما
عنيت ..!!!

4 شباط 2017





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طالب الجليلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - اليك أعني .. وما عنيت