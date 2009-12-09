

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:54

المحور: الادب والفن









لا تسألوني

لطفا

عما قصدت !!!!

أو...

ما عنيت !!

بحثت في نهاري

حتى ابتليت !

وفي الليل

ها انا

احمل مصباحا

يكاد ان يختفي

من قعره الزيت !

ولا زلت ابحث

وقد كلت الأقدام التي

ابتلت بثقل هذا الجسد!

ابحث ..لا زلت عن

شريف

للأسف ..

قد ظل فيما يسمى

أو سمه كيفما شئت

إن كان موطنا

وطنا ،

أو كما تسمّونه

بيت ..

أكرر .. !!

أرجو ان يفهم الجميع

فيما كتبت

وما أعني .. مع احترامي

وما

عنيت ..!!!



4 شباط 2017