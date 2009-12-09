أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هيثم بن محمد شطورو - في الانتقام ل-شكري بالعيد-





اخر الافلام











المزيد.....

في الانتقام ل-شكري بالعيد-


هيثم بن محمد شطورو
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أنت تعرف ربما انك خاوي الذهن حتى انك تعجز عن التعبير عن ذلك. هذا الخواء أنواع و لكن جوهرها عـدم الرغبة في الجمع بين الأشياء.
و لاحظ أن مسافة طويلة تـفصلنا عن لحظة اغتيال شكري بالعيد. المسافة بين الشعار المزلزل الذي عم أغلب التجمعات الاحتجاجية ساعتها و الذي يتهم الغنوشي بالإرهاب و الاغتيال، و بين اليوم حيث مختلف التوصيفات الضبابية حول الأدلة و الغرق في سجال الأدلة..
و هنا فان لحظة الاغتيال التي ساحت فيها دماء "شكري" في الساحات أشعلت الروح العامة بغض النظر عن الشعارات التي رفعت و عن مدى صدقيتها، إلا أن اللحظة أشعلت الوجدان و قادت الإرادة نحو الفصل الحاد و المشتعل بدوره بين إرادة اغتيال التـقدمية و إرادة قتل هذه الإرادة بعدم الاستسلام لوئد الثورية التي مثلها "شكري بالعيد".
و المسافة الفاصلة بين ذاك و هذا تبين مسار الحركة نحو الانتصار الفعلي لشكري بالعيد. هذا الانتصار الذي لازال ناقصا و مبتورا على عدة مستويات.
صحيح أن شكري اليساري الاشتراكي التـقدمي المفكر ذو الثـقافة الواسعة المحيطة بتاريخها العربي الإسلامي و التاريخ العالمي، إضافة إلى وضوح البوصلة في النظر إلى العالم، قد فرض نفـسه على أعدائه بالأمس ليعترفوا به اليوم و إن كان على مضض. فرض رمزيته على الدولة و على مختلف الماضويات و الديناصورات المنقرضة حتما في لحظة ارتعاب حتى من مجرد ذكر اسمه ربما..
إلا أن المسار القضائي لاغتياله بقدر ما يساهم في تـثليج الإحساس بقيمة الرجل، بقـدر ما يحاول بذكاء ذئبي حصر الجميع في دائرة الأدلة و دائرة القوانين.
و لا نقول أن ذاك المسار لا يكتسي أهميته. لا نـقول أن رغبة الانـتـقام و سفك دماء من سفك دمه قد ماتت. لا نقول أن أشـد العقلاء قد تـنـتابهم أحيانا بعض تخيلات التوحش القصوى في قـتل القـتلة و لو حتى بمنطق الهوية. لا نقول أن الفؤاد المكلوم قد سكن تماما إلى إرادة العقل البارد..
لكن.. تخيل السيناريو البائس الذي كان يرعب "شكري بالعيد" نفسه، و هو أن يكبر حتى يغدو شيخا يجر جسده الثـقيل على نفسه و ماضيه الثـقيل في انتظار الزائر الحتمي ذات لحظة فناء هي اشد الأمور وثوقية في الوجود..
ربما كان ساعتها سيفتخر انه كان من ابرز الزعماء السياسيـين اللذين بنوا تكتلا يساريا تونسيا عربيا قويا من شانه أن يحكم فعليا و يقلب الأوضاع رأسا على عقب..
لكن المؤكد أن اغتياله أكثر سعادة بالنسبة له كذات كلية حرة، بقدر ما هو أكثر الكوابيس تـنغيصا دائما لحياة قاتليه الجزئية و إن كانوا يتوهمون أنهم أبناء الرب. فهذا نعيم "شكري بالعيد" الذي بدمه تخطينا عتبة الرجعية الدينية. بدمه عانـقـنا الحرية و عانقـتـنا. بدمه سفحنا حياة رتيبة تملؤها الهواجس و أحيينا حياة التحدي و المقاومة و احتلال الشوارع بكل نسجته اللحظة من تواصلية حية بين الأفراد مما خلق كيانا وجوديا جديدا برمزياته المختلفة...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
هيثم بن محمد شطورو

إجمالي القراءات: 281,862
المقالات المنشورة: 186
- رسالة الى السوريين حكومة و معارضة
- الصفعة الروسية لايران
- تونس بين ديدان الأرض و ثورتها
- نظرة تونسية للجزائر اليوم
- مساجد لعبادة الله أم الإمبريالية ؟
- المسرح الروماني ضد الإرهاب الاسلامي
- -بشار الأسد- و الناعقون على حلب
- المثقف و الاستبداد
- الفوضى السياسية في تونس
- مارد الاستثمار في تونس
- وقف سلسلة الانتقام في تونس
- بوح معذبي الدكتاتورية في تونس
- مهزلة العراق الجحيمية
- صدمة -ترامب-
- مأزق الراهن
- الجسدي التائه
- بين العلم و الايمان
- حصان الثورة
- -جمنة- بين الثورجية و المعقولية
- تعاونية -جمنة-

المزيد.....


أخبار عامة
- غارة للتحالف تقتل قياديا بأحرار الشام شمالي سوريا
- ترودو شخصية الأسبوع وهجوم كيبيك أبرز أحداثه
- تحذير من مجاعة جديدة في الصومال
- رئيس وزراء رومانيا يلغي مرسوما يعفو عن الفاسدين
- إحياء اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي الداخل
- قتلى حوثيون في ميدي وغارات للتحالف بالمخا وصنعاء
- داخلية البحرين: تفجير -إرهابي- بالمنامة دون إصابات
- ديفيد بيكهام يكشف سر استمرار زواجه
- قصة قرية يمنية لا تبصر إلا في الليل!
- الاتحاد الأوروبي بصدد إزالة رسوم التجوال للهواتف المحمولة

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هيثم بن محمد شطورو - في الانتقام ل-شكري بالعيد-