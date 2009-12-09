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هدوء السكينة


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 22:32
المحور: الادب والفن
    


هدوء السكينة

من أول وهلة
سيطرت السكينة
على الفوضى القائمة
بعدما أنزلت جحافل جنودها
لتستولي على المطارات والموانئ
والأماكن الهامة
-
ونشرت فوق الحقول خيمتها
ولم تشاهد من الأجواء الملبدة
أي اعتراض يذكر
-
وفجأة فتحت حناجر الطيور
بنادق
نار التغريد
على أنكماش الأوراق فوق الأغصان
بعد أن اجتاحها عصف طويل
من حفيف عذب
كان يربت على كتف الأوراق
لتأخذنا القشعريرة
كوننا كنا نقاسم الشجر
وقفة الرطوبة الغضة
والتي استولت على الأخضرار الفسيح
الذاهب إلى أبعد مدى ممكن
على عربات النسيم
وقد رأيت عسكر الريح
تتسلق الهضبة
وتهز جذوع الشجر بنزق
مثير للصدمة
واستعاد الغدير جريانه العنيف
وهو يهبط عن الربوة القريبة
من خلال خرير شلال
يحدث الأشجار الراكبة صهوات كتفه
عن جريّ أحواله
ووقفت البراعم على الطريق
تصفق لهبوب النسائم الرطبة
لتحمّله غلة وفيرة
من الأريج
الذي تتعطر به الطبيعة
وهي تضاجع الحدة
بين الحين والحين
لتستكين ثائرتنا
-
وكانت جيوش البراءة المتعبة
من الاستيلاء السريع
على السهوب
ومن أخذ الحيطة
في تنوع الهبوب
فوق قارعة دروب متعتنا
ومن الحط اللذيذ
في قلوبنا
وقد مدت رقعتها
إلى أبعد ما تستطيع
ليخلو للأجواء المدهشة
لأن تفعل بأفئدتنا
ما تريد
-
ومن ثم بدأت السكينة في مداعبة
الحشائش الغضة بليونة
حتى تميل
والسحر يطيل النظر
في زقزقة
النسيم العليل
على أوراق الشجر
وهكذا دواليك
حتى الضحى
-
وعندما أخذت الشمس
تتلألأ بسناها
هبت على أثرها
زوابع نزقة
بثياب قصيرة
تعبر عن فرحها
ببسط سلطة الوضاءة
على كل الأرجاء
-
والشروع بالحركة
أدى واجب الضيافة
للطقس البديع
وسارعت حركة النسع
في تسلق الأغصان
بعدما رويت النفوس
بقفزة الطل
فوق شمولية الندى
على تضاريس زاحفة
وتم بسط النفوذ
لتأتي الظهيرة ظافرة
على المدى القريب


كمال تاجا





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كمال تاجا

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