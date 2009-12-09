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كأس يزحف على ظهره


روني علي
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 22:32
المحور: الادب والفن
    


للكأس مذاقٌ
نحتفي من شذراتهِ
بطقوس قيامةٍ .. لما تقم
فسندل الستائر المخمليةِ
على جبين الزمن .. ونتذكر
حبيبةً ..
ضاعت في هلوسات المجون
وما إن أدركت
انتحرت بخنجر آخر حبيبٍ
صادفته .. مغفلاً
في إحدى محطات الهذيان
وطناً ..
تاه في برزخ العناق
بين بارود الانتماء
وحراب الولاء
وطفلاً ..
يبلع ريقه
من التهام الجراء
لكسرات خبزٍ
كانت على مائدته
قبل أن يزحف الموت
في حفلة تنكرية
ويقضي على رضاعته
مناضلاً ..
ابتلع آلة تسجيلٍ
ليغرد في كل المناسبات
أنشودةً
لم يحفظ غيرها
من أكسير التعربش على سلالمٍ
هي بوابة اللحد .. وقيامته

٤/٢/٢٠١٧





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روني علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - كأس يزحف على ظهره