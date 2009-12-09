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اعتقال الفصول الأربعة


علي دريوسي
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 22:31
المحور: الادب والفن
    


كتابي الجديد، باكُورَة أعمالي الأدبيّة:

"اعتقال الفصول الأربعة"،

مجموعة قصص وحكايات قصيرة، الذي يصدر عن دار أرواد للطباعة والنشر في طرطوس-سوريا.
عدد الصفحات: 208 صفحة، عدد القصص: 42 قصة.

في البدء كانت كلمات الشّكر:
- الأستاذ الروائي حيدر حيدر، للمراجعة اللغوية وتشجيعه الدافئ.
- الأستاذ الشاعر أحمد اسكندر سليمان، الرجل النبيل، صديقي.
- الأستاذ الشاعر والناقد أحمد م. أحمد، صاحب ومدير دار أرواد.
- الأستاذ الرسَّام محمد أسعد سموقان، للوحة الغلاف المعبِّرة.
- لكل الأصدقاء الذين ساهموا بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في تشجيعي على الكتابة.
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مقتطفان
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قريته هي المتاهة بالناس والطقوس، بالأسماء والألقاب والحكايات، هي قطعاً الجمال والقوة، هي إحدى القرى القليلة في العالم، حيث ينضج الطفل حقيقة ويصير رجلاً، حيث تصير الطفلة إمرأة، كلما عمّ الخراب فيها، كلما ماتت، تحترق وتصبح رماداً، من رمادها تخرج قرية جديدة، يخرج طائر عَنْقاء جديد، لينتصب رافعاً جناحيه إلى أعلى ..
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رَائِحَة العطر الخفيف لامرأةٍ رشيقة في يَوم ربيعي في مدينة ساحلية، رَائِحَة البطيخ الأحمر في يَومٍ صيفي على شاطئ البحر، رَائِحَة الحقل المَحْصود تواً في يَومٍ خريفي في ضيعة جبلية، رَائِحَة الزيتون الأخضر والبيض المقلي في وقت الفطور في يَومٍ شتوي، رَائِحَة الشِوالات - أم قلم أحمر - المعبَّأة بحَبَّات الزيتون والمُكدَّسة في باحة الدار قبل ترحيلها إلى المعصرة في مواسم الزيتون، رَائِحَة زهر الليمون، رَائِحَة السيجارة الأولى والكأس الأولى، رَائِحَة الصبّار، رَائِحَة التوت على الشجر، رَائِحَة الزِبْل في موسم تسميد الأراضي وإصلاح أشجار الزيتون، رَائِحَة الشمس والسماء، رَائِحَة التراب بعد أول يوم ماطر، رَائِحَة دروس الحساب والقراءة، رَائِحَة فستان أمي وخيزرانة أبي والحب الأول، رائحة شوربة العدس، رَائِحَة الجدوقية، رَائِحَة الثورة والحرب، رَائِحَة الذاكرة، هي الرَوَائح الطَيِّبَة التي ما زلت أحن إليها قبل موتي ، ولن أحن إلى أي شيء آخر بعد موتي...هل تشمَونها؟ الرَائِحَة ثقافة!
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علي دريوسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي دريوسي - اعتقال الفصول الأربعة