

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 22:31

المحور: الادب والفن









مشتاك والله الشوفتِتَك

وادري انته موش ابعيد!

شمرة عصا

بس الدرب

تدري ابّخَت عِربيد!!

مكتوب الي هذا عمر

إسنينه حسرات اوقهر

وهمومه كل لحظه اتزيد

...

......

مبخوت .. اكلّك تبت

وارجعلك اكثر شوك

مجروح كلبي اويرِف

ويحن حنين النوك

احلف فلا اكتب بعد

من زغر أدريه ابتعد

إلغيره الشِعِر ميلوك!!





4 شباط 2017