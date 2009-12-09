

شعوذة علمية ج2

ايدن حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 22:30

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







انشتين .. جاء بالنظرية النسبية .. و قال ان المفاهيم هي نسبية .. اي نفس الشيء قد لا يظهر بنفس الشكل لشخصين .. احدهما على الارض .. و الاخر على المريخ مثلا

بعد ذلك .. اتحفنا العلماء .. بانبعاج المكان او تقوسها .. تباطؤ الزمن .. ثقوب سوداء .. و جاذبية رهيبة .. و انتقال المادة و الطاقة الى كون اخر .. و اكوان موازية و اوتار و أحد عشر من الابعاد

الغريب .. اصرار العلماء بان سرعة الضوء هي ثابتة .. لماذا سرعة الضوء هذه وحدها ليست نسبية .. كل شيء نسبي .. الا سرعة الضوء .. فهو مطلق .. ما الذي يجعل هذه السرغة ثابتة لا تتغير

المكان مطاطي .. تقصر او تطول .. الزمن تتسارع او تتباطا .. الجاذبية تقل او تتعاظم .. الا سرعة الضوء .. الا سرعة الضوء .. فهي ثابتة مطلقة .. لمـــــــــــــــــــــــــــــاذا

اشخاص لم يفهموا ما هي الضوء .. اشخاص لم يفهموا ما هي الجاذبية .. اشخاص لم يفهموا ماهية المكان .. لكنهم يدعون .. بامكانية انبعاج او التفاف او طي المكان .. لكي تقصر المسافات

اشخاص لا يعرفون ما هو الزمن .. يدعون بامكانية تباطؤه .. و من يدري .. لعلهم سيدعون بامكانية تسارعه .. او حتى رجوعه الى الوراء

بالنسبة لي .. تباطؤ الزمن ليس الا نسبيا .. اي انها ليست حقيقة مطلقة يعول عليها

العلوم الحديثة و خصوصا النظريات .. ما هي الا افتراضات .. افتراض جاذبية رهيبة .. افتراض سرعة جنونية .. افتراض و افتراض

مركبة فضائية قادرة على السفر بسرعات قريبة من سرعة الضوء .. في اي من الاشكال ستسافر .. اما انها ستدور حول الارض او المجموعة الشمسية بسرعة قريبة من سرعة الضوء .. او تتبتعد عنا بنفس هذه السرعة الرهيبة .. او ان هذه المركبة تقترب منا بهذه السرعة الجنونية .. و في هذه الحالة فالمركبة بعيدة جدا عنا .. و تحاول ان تزور كوكبنا الارض

لماذا سيتباطأ الزمن اذا سرنا بسرعة الضوء .. ما الالية .. ما الميكانيكية التي ستجعل الزمن يتباطأ .. لدينا نار .. نسكب عليها الماء فتنطفيء .. لماذا .. لان الماء يخفض درجة حرارة الشيء المحترق .. و بالتالي .. لا تتفاعل مع اوكسجين الهواء .. حيث ان الاوكسجين غير فعال في درجات الحرارة الواطئة .. فتتوقف الاحتراق

هذه هي الية اطفاء الحريق بالماء .. لكن ما هي الية تباطؤ الزمن عندما نسافر بسرعة الضوء او اقل منها قليلا .. هل هناك احد يمكن ان يفسر لنا هذا الادعاء

لا احد يعلم ما هو الزمن .. يقيسونه بدقة فيمتوثانية .. اي جزء من واحد امامه 18 صفرا .. اي جزء من مليون مليون مليون جزء من الثانية .. لكنهم لا يعلمون ما هو الزمن

هناك من يقول ان الزمن .. تابعة للحركة .. اذا كانت هناك حركة .. فهناك زمن .. لا توجد حركة .. لا توجد زمن .. و لكن هل هذا صحيح .. او دقيق

المنظر الطبيعي .. لان فيه حياة و تغير و حركة .. فنقول ان له زمن .. و لكن ماذا عن اللوحة المعلقة على الحائط .. و التي ليس فيها اي حركة .. فهل هي معدومة الزمن

يعني .. الحديد له زمن .. اما الذهب فمعدوم الزمن .. لان الذهب لا تتغير .. و هذا ليس الا مثال للتوضيح

قد يقولون ان تحرك الذرات و الالكترونات .. هي التي تؤدي الى نشوء الزمن .. فهل لو توقفت الذرات و الالكترونات عن الحركة .. اي في الصفر المطلق .. فسينعدم الزمن .. انا لا استطيع ان اتصور ذلك

مثال على ذلك .. نقوم بتصوير منظر غير متحرك .. فاذن كل الصور المتتابعة .. هي هي لا تتغير .. اي ان هذا الفيديو هو عبارة عن تتابع نفس الصورة الثابتة .. فهل عرض هذا الفيلم لن يستغرق زمنا

اذن .. الزمن يتبع الوجود .. و لا يتبع الحركة .. فالجسم الثابت غير المتحرك .. استمرار تواجده على نفس الوضع و الشكل من دون تغير .. اي حتى لو لم يتحرك البتة .. استمرار تواجده ايضا يستغرق زمنا

هل يمكن ان يتباطأ زمن وجود الشيء او يتسارع .. لا طبعا

و بالنسبة للانسان .. يتصور البعض .. ان نمو الانسان و شيخوخته .. هو الزمن .. حتى لو بقى الانسان شابا لا يشيخ .. او ثابتا لا يتحرك .. فان استمرار وجوده الثابت هذا .. يستغرق زمنا

عندما تتحرك مركبة فضائية مبتعدة عنا بسرعة قريبة من سرعة الضوء .. سيستغرق وصول و تجدد المعلومات الينا وقتا اطول كلما زادت المركبة ابتعادا عنا .. لذلك نتصور ان الزمن تباطا او توقف عند زمن معين و صورة معينة .. لكن الحقيقة شيء اخر تماما .. فان الزمن يستمر في الانسياب داخل المركبة بشكل عادي و بنفس الوتيرة

و ماذا سيحصل لو ان المركبة تتحرك مقتربة منا .. في هذه الحالة .. سيتشوش المعلومات الواصلة الينا .. فقد يصل معلومات شيخوخة الشخص الينا قبل ان يصلنا معلومات شبابية الشخص

لماذا .. لان الشخص كلما اقترب منا .. كلما ازداد عمرا .. في حين .. ان المعلومات تصل الينا في حالة قرب المركبة منا .. قبل ان تصلنا المعلومات في حالة كون المركبة بعيدة عنا

و بهذا الشكل .. استطعت ان اثبت .. ان الزمن لا تتباطا و لا تتسارع في هذه المركبة .. و الا كان يجب ان تحدث نفس تباطؤ الزمن في حالة تحرك المركبة مقتربة منا .. و هذا غير حاصل

فلماذا تتباطا الزمن في حالة ابتعاد المركبة .. و لا تتباطا في حالة اقتراب المركبة .. اليست المركبة في الحالتين تسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء

اذن .. لا يمكن ان يتباطأ الزمن في هذه المركبة الا نسبيا .. و لا تتباطا في الحقيقة

و احترامي

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