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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - امريكا تقول ان الإستيطان ليس عقبة في طريق السلام
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امريكا تقول ان الإستيطان ليس عقبة في طريق السلام
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - امريكا تقول ان الإستيطان ليس عقبة في طريق السلام
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